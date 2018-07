Vụ anh chồng sát hại nhân tình của em dâu ở Hà Nội: "Th. đã lén lút ngoại tình từ khi chồng nó còn sống"

Ngày 22/7, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án mạng một người tử vong xảy ra khuya ngày 13/7 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.



Nơi xảy ra án mạng là sân cộng đồng cách nhà chị Th. khoảng 50m.

Theo thông tin từ công an xã Sài Sơn cung cấp, nạn nhân là N.V.T (SN 1982, trú xã Sài Sơn), là đối tượng xã hội, đã ly hôn vợ, trong vùng không ai ưa. Đầu năm nay xã đã đưa đối tượng này đi xét nghiệm máu, kết quả dương tính với ma túy. Nghi phạm là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú xã Sài Sơn), là một người hiền lành chăm chỉ, chưa có tiền án tiền sự.

Vào khuya ngày 13/7, một người hàng xóm của chị Nguyễn Thị Th. (em dâu ông Thanh, trú cùng xã) đã gọi điện cho ông Thanh, báo rằng T. đang quậy phá và đánh người nhà ông Thanh tại nhà chị Th.. Nóng giận, ông Thanh đã mang theo con dao bầu đến nhà chị Th., sau khi lời qua tiếng lại thì đã đâm T. tử vong. Sau khi gây án, người đàn ông này đã đến công an đầu thú.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Dậu (SN 1937, mẹ chồng chị Th.) cho biết: "Con trai tôi là Nguyễn Văn H. (SN 1970) đã cưới Th. và sinh được 3 cháu. Cháu gái đầu sinh năm 2000 bẩm sinh không nhanh nhẹn, không đi học được nên suốt ngày ở nhà. Cháu gái thứ 2 sinh năm 2002 và cháu trai út sinh năm 2008.

Bà Dậu mẹ ông Thanh đang kể lại sự việc.

Cách đây hơn hai năm, con trai tôi bị ốm nặng rồi qua đời hơn một năm trước. Kể từ khi con trai tôi còn sống thì Th. đã ngoại tình với một người đàn ông làng bên. Vợ người này đã sang nhà tôi nói chuyện phải trái nhưng bị Th. đuổi đánh dằn mặt, tuy nhiên sau đó mối quan hệ này chấm dứt.



Sau khi con trai tôi qua đời không lâu thì Th. bắt đầu ngoại tình với T.. Chính tôi bắt gặp T. trong nhà con trai tôi 3 lần. Gia đình chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện với cả T. và Th, nói rằng không cấm cản mối quan hệ, tuy nhiên đừng đưa nhau về nhà con trai tôi, Th.cũng đã viết giấy cam đoan việc này".

Gia đình đã bắt chị Th. viết giấy cam đoan sau khi phát hiện T. ngủ trong nhà và đập phá đồ đac.

Anh Nguyễn Văn Sửu (SN 1973, em trai chồng chị Th.) cho biết, đêm 13/7, nghe tin T. đến nhà anh trai mình quậy phá thì anh đã đến và có xảy ra xô xát. Tuy nhiên sau đó cán bộ công an xã đã đến và đưa anh về. "Hồi trước tết chúng tôi đã một lần vây bắt T. trong nhà anh trai tôi để đưa lên công an xã. Trong lúc bỏ chạy T. đã đập đổ bình hương em trai tôi cùng nhiều vật dụng trong nhà. Sau đó T. đã nhiều lần thách thức và dọa đánh người nhà gia đình tôi", anh Sửu nói.

Anh Sửu và vợ.

Bà Nguyễn Thị Mùi, (SN 1967, vợ ông Thanh) cho rằng gia đình bà không cấm cản chuyện chị Th. có quan hệ với T., tuy nhiên chuyện T. ăn ngủ trong nhà em trai mình khiến gia đình bà không thể chấp nhận được.

"Th. thì đi suốt mấy ngày mới về một lần, T. là đối tượng nghiện ngập, trong nhà lại có 2 cháu gái đang tuổi vị thành niên, nếu xảy ra chuyện gì với hai cháu thì chúng tôi biết phải làm sao. Chúng tôi chỉ sợ T. làm hại đến hai cháu, còn hai người bọn họ làm gì bên ngoài chúng tôi cũng mặc kệ", bà Mùi tâm sự.

Bà Mùi.

Một cán bộ công an xã xác nhận những điều gia đình ông Thanh nói là đúng sự thật. "Hồi cuối năm ngoái, T. đã bị người nhà ông Thanh vây đánh một lần, trong lúc bỏ chạy thì ngã bị thương phải đi cấp cứu. Sau đó T. đã nhiều lần đe dọa đánh người nhà ông Thanh, có lần đã chặn xe ông Sửu đòi đánh nhưng bị chúng tôi can thiệp kịp thời", vị công an xã này nói.

Hiện ông Thanh đang bị tạm giữ hình sự, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.