Vụ á hậu, MC bán dâm ngàn USD: Hai nhân vật bí ẩn mà Kiều Đại Dũ khai là “đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm là ai?

Theo lịch xét xử, ngày 26/6 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, SN 1996, quê Bình Đình) ra xét xử về tội Môi giới mại dâm. Dũ được xác định là “tú ông” điều hành đường dây hotgirl, Á hậu, MC…bán dâm 25.000 USD mà Công an TP.HCM triệt phá hồi cuối tháng 8/2018.

Bị can Kiều Đại Dũ bị truy tố ở khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 tội Môi giới mại dâm với mức án từ 3 đến 7 năm tù. Lý do Dũ bị truy tố ở điều, khoản vừa nêu là bởi Dũ môi giới bán dâm nhiều lần với 2 người trở lên.

Bị can Kiều Đại Dũ.

“Tú ông” Kiều Đại Dũ được xác định là người cầm đầu đường dây bán dâm khủng quy tụ hàng loạt á hậu, hoa khôi, MC, sinh viên… Kiều Đại Dũ bị bắt trước ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ và Quản lý môi trường khoảng 2 tháng.

Trước khi trở thành “tú ông” chuyên môi giới mại dâm, Dũ là một sinh viên nghèo, phải kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng nghề chạy xe ôm công nghệ. Trong những lần chở khách là những người đẹp đến khách sạn, Dũ biết các cô gái này bán dâm. Qua nhiều lần trò chuyện, Dũ học được nhiều mánh khóe, chiêu trò và cách thức điều hành đường dây bán dâm.

Để “thực hành”, Dũ lên các trang web “đen” tạo một tài khoản tên Pi. Từ tháng 9/2017, Dũ đứng ra tổ chức đường dây mại dâm cao cấp, có sự tham gia của Á hậu, MC hay sinh viên có nhan sắc, trong đó có Á hậu T.D., người dẫn chương trình C.V. và nhiều sinh viên khác.

Để tiếp cận với đại gia, Dũ đăng thông tin về các “đào” của mình lên tài khoản tên Pi trên một trang web. Khi khách có nhu cầu có thể gọi điện trực tiếp cho Dũ hoặc nhắn tin qua Zalo để chọn “đào” và thỏa thuận giá cả. “Bãi đáp” của những “cuộc vui” được Dũ quy định là các khách sạn không dưới 3 sao, nhằm giữ “giá” cho “đào” của Dũ.

Về mức giá, Dũ phân theo 3 hạng khác nhau bao gồm: hạng cao cấp từ 7.000-25.000USD/lần, hạng 2 từ 1.000-5.000USD/lần và hạng 3 là từ 300-1.000USD. Dũ quy định rõ với các hot girl, sinh viên… mức giá đi khách dao động 300 – 1.000 USD/lượt. Riêng với các “đào” như Á hậu T.D., MC C.V., người mẫu nổi tiếng… mức giá dao động 7.000 - 25.000 USD/lượt.

Ngoài mức giá trên, Dũ còn tự đẩy mức giá lên cao gấp 3 lần nếu “đại gia” nào muốn qua đêm với các chân dài. Còn nếu “đại gia” muốn đi du lịch, sextour thì mức giá sẽ gấp 10 lần. Số tiền chênh lệch mà Dũ được hưởng theo đó cũng tăng lên hàng trăm triệu đồng mỗi lần môi giới.

Ngày 29/8/2018, hai quý ông T.Đ.T, SN 1975, ngụ quận 1, TP HCM và N.T.M, SN 1975, quê Bình Thuận có nhu cầu tình dục nên rủ nhau đi mua dâm.

Do quen biết từ trước nên ông M. đã lên Zalo gọi điện cho Dũ thông qua tài khoản Zalo của Dũ. Ông M. yêu cầu Dũ điều 2 “chân dài” hạng sang để tiếp ông cùng bạn là T. vào chiều hôm sau, Dũ nhận lời.

Sau đó, Dũ gọi điện cho cô N., SN 1996, quê Bà Rịa – Vũng Tàu và cô T., SN 1996, quê Thanh Hóa để hỏi giá cả. Cô N. đồng ý đi khách giá 3 triệu đồng còn cô T. ra giá 6 triệu đồng.

Khi đạt thỏa thuận giá cả, Dũ gọi điện cho đại gia M. báo giá gấp đôi. Hôm sau, Dũ cùng N. đến khách sạn B.G. ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Tại đây, Dũ gặp hai đại gia nhận số tiền 18 triệu đồng.

Đúng 16h45 ngày 30/8, khi 2 “chân dài” đang bán dâm cho khách thì bị trinh sát Đội 6, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính khách sạn, bắt quả tang hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm, một tổ trinh sát cũng ập vào khách sạn C. trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bắt quả tang 2 cô gái khác đang bán dâm cho khách.

Qua xác minh, công an phát hiện 2 cô gái bán dâm cho khách trong khách sạn C. là MC C.V., SN 1997, quê Long An và á hậu N.T.D, SN 1995, quê Hà Giang. Từ lời khai của 4 cô gái này, cơ quan điều tra xác định Dũ chính là người môi giới nên tiến hành triệu tập, sau đó bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hàng loạt người đẹp được được triệu tập, trong đó xác định được nhiều hotgirl, chân dài nằm trong đường dây môi giới mại dâm của Dũ.

Công an cũng xác minh chủ 2 tài khoản Zalo do Dũ cung cấp và khai là “đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm cho Dũ. Tuy nhiên, hiện mới chỉ xác định được 1 chủ tài khoản Zalo nhưng người này không liên quan. Chủ tài khoản Zalo còn lại theo lời khai của Dũ đến nay vẫn đang là ẩn số.