Vụ 39 người tử vong: Khớp nối thông tin khó khăn do không phải toàn bộ nạn nhân đều đi từ Việt Nam

Nhân viên pháp y kiểm tra chiếc xe container có 39 thi thể. Ảnh: Reuters.

Ngày 4/11, bên lề Quốc hội, trao đổi liên quan vụ 39 người chết ở Anh , Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện đoàn Việt Nam đã sang đến nơi, đang khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng sở tại để khớp nối thông tin, từ đó mới xác nhận được chính xác trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai.

Hiện tại, theo thông tin phản ánh qua Tổng đài Bảo hộ Công dân, trường hợp báo thân nhân mất tích vẫn dừng ở 14.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, một trong những khó khăn của cơ quan chức năng là không phải toàn bộ các nạn nhân đều đi từ Việt Nam, mà nhiều người đi từ nước thứ 3, một số đã đi lao động ở nước khác rồi tìm đường sang Anh, nên kết nối thông tin với thân nhân rất khó.

Về tiến độ xác minh thông tin của phía Anh, ông Bùi Thanh Sơn cho hay, phía bạn rất tích cực và phía Việt Nam cũng vậy. Cảnh sát Essex đã ra thông báo cho biết họ "tin rằng các nạn nhân là người Việt" và phía Việt Nam cũng "thống nhất cao" với khả năng đó. Nhưng để chính xác nhất vẫn phải xác nhận được danh tính, nhân thân của từng người và đây là việc các cơ quan chức năng ưu tiên số một để thực hiện.

Ông Bùi Thanh Sơn.

"Đoàn Việt Nam phải sang để khớp lại xem có chính xác từng trường hợp không. Không khớp được thì cả hai bên đều không dám công bố", Thứ trưởng Sơn cho biết.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng là báo cáo vụ việc vào ngày 5/11, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đang khẩn trương tiến hành, nhưng còn phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của cả phía Việt Nam và Anh.

"Thủ tướng đã chỉ đạo bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an, sang để phối hợp với bạn xác minh, thẩm tra, nếu chính thức khớp được thông tin thì sẽ công bố", Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết.

Về tiến độ xác định danh tính các nạn nhân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, không thể khẳng định được chính xác vì phụ thuộc vào số lượng hồ sơ 2 bên Anh – Việt cung cấp với nhau. Có những trường hợp mà thông tin sinh trắc học chưa thể khẳng định thì phải đối chiếu, xem xét bằng ADN, mức độ phức tạp sẽ cao hơn.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong chiều nay (15h), đoàn công tác của Bộ sau khi làm việc với các cơ quan chức năng của phía Anh sẽ có báo cáo về.

Đại tướng Tô Lâm cho hay, ưu tiên hàng đầu của Bộ Công an hiện này là cần nhanh chóng xác nhận danh tính các nạn nhân là người Việt Nam trong vụ 39 người chết ở Anh.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin, công an tỉnh đã bắt giữ 8 người liên quan đến đường dây này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.