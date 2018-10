Vụ 2 đứa trẻ chết bất thường ở Kiên Giang: Người mẹ khai nhận đã dùng gối đè lên mặt con trong lúc cả nhà chồng đi vắng

Ngày 1/10, Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi) về hành vi "Giết người". Nạn nhân Phạm Thanh Lãm (2 tuổi) và Phạm Thanh Ngân (1 tuổi) đều là con ruột của nghi can.

Bước đầu, tại cơ quan công an, người mẹ khai trong lúc chồng và cha mẹ chồng không có nhà đã dùng gối đè lên mặt, mũi hai con khiến các bé thiệt mạng. Tuy nhiên, Thảo có dấu hiệu bị tâm thần nên hiện đang chờ giám định chờ xử lý.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 30/9, anh Phạm Thanh V. (SN 1996, cha của 2 cháu nhỏ bị chết ngạt), cùng cha mẹ là ông Phạm Minh Ch. và bà Phạm Thị G. đi dự đám cưới ở nhà người quen trên địa bàn xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng. Trước lúc đi đám, bà Phạm Thị G. có dặn dò con dâu là Thảo ở nhà trông coi 2 cháu nội cho các cháu ăn cơm...

Khoảng 10h cùng ngày, khi mọi người đi đám xong và trở về nhà thì không thấy Thảo đâu. Ngay lập tức anh V. đi tìm và hốt hoảng khi phát hiện 2 đứa con của mình bị chết trên giường, sau đó vụ việc được trình báo ngành chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Giồng Riềng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Chiều cùng ngày, cơ quan công an cũng đã mời chị Thảo đang ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang trở về địa phương làm việc xung quanh vụ 2 đứa trẻ bị chết ngạt. Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi xác định Lãm và Ngân tử vong do ngạt thở.