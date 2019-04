Vợ trẻ ấm ức mách tội chồng lương tháng 12 triệu nhưng chỉ "nộp" 9 triệu, ai ngờ bị hội chị em mắng xối xả

Sau khi kết hôn, có rất nhiều vấn đề mà các cặp vợ chồng trẻ cần bàn bạc và giải quyết. Nào là sống chung hay sống riêng với nhà chồng, nào là ăn uống trong nhà như thế nào, nào là làm việc nhà ra sao,... Và một trong số đó là chuyện tiền nong và chi tiêu trong gia đình.

Thông thường, các chị vợ sẽ là người tay hòm chìa khóa, quản lý việc chi tiêu hàng ngày. Vì vậy mà tiền lương của nhiều anh chồng sẽ do vợ nắm giữ luôn. Thế nhưng giữ bao nhiêu và để chồng tiêu bao nhiêu lại cũng là một băn khoăn của các chị.

Mới đây, một tài khoản Facebook tên H.P đã đem câu chuyện chi tiêu của nhà mình than thở với hội chị em. Theo đó, chị H.P viết với giọng điệu chán nản: "Chồng em nhận lương mỗi tháng 12 triệu, nhưng chỉ đưa cho em 9 triệu. Còn những khoản khác không giải thích được chi vào việc gì. Chán luôn!"

Chia sẻ của chị H.P.

Ngay lập tức, câu chuyện của người vợ trẻ này đã khiến hội chị em được dịp thảo luận sôi nổi. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về 1,6 nghìn lượt bình luận. Và đáng chú ý là đa số các ý kiến đều không đồng tình với chị H.P:

- Vậy là còn may rồi. Còn để cho chồng tiêu vặt mỗi tháng nữa chứ bạn. Rồi còn gặp bạn bè rồi tiền xăng xe đi làm nữa. Bạn còn may là giữ được 9 triệu chứ có người đi làm về không đưa đồng nào kia kìa. Ở đó mà than với thở cái gì!

- Lương 12 triệu đưa 9 triệu rồi mà bạn vẫn chưa hài lòng nữa hả? Không biết bạn còn muốn chồng bạn như thế nào nữa...

- Được voi đòi tiên à? Như vậy mà còn kêu. Hay là bạn muốn khoe chồng đấy?

- Chắc là chị nghĩ chồng mình ăn cơm 3 bữa ở nhà, xe đổ nước lã chạy thay xăng nên mới bức xúc thế hả?

- Mình tính sơ qua cho bạn nhé: ăn sáng 600k, cà phê 500k, xăng 700k. Còn lại cũng phải gặp gỡ bạn bè này nọ nữa chứ. Hay bạn ở nhà rảnh quá không có gì làm nên mới sinh chuyện đòi hỏi như vậy?

Thậm chí có không ít người nhận xét rằng chị H.P quá tham lam và dành những lời lẽ khá gay gắt:

- Đàn bà như bạn quá tham lam, đừng vì tiền mà đánh mất hạnh phúc của mình.

- Tội cho anh chồng quá! Có một người vợ tham lam như bạn.

Và cũng có người tỉnh táo cho rằng đây chưa chắc đã là sự thật mà chỉ là một trò đùa để câu like của ai đó rảnh rỗi: "Ơ. Em vừa thấy mẹ nào đó đăng trong nhóm khác cơ. Thế nên cái này có khi chỉ để câu like, câu view thôi đấy mọi người ạ!"

Hiện tại, dù chưa biết thật giả thế nào nhưng chia sẻ của chị H.P vẫn đang nhận về không ít "gạch đá" của hội chị em.