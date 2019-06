Vợ tới phòng Karaoke đánh ghen khi chồng công an hát cùng “tiếp viên” khiến 2 người bị thương

Mới đây, báo Người Đưa Tin nhận được đơn của anh Lê Đình Nam (SN 1984), trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa tố cáo 2 cán bộ Công an huyện Triệu Sơn đánh mình gây thương tích. Hai cán bộ bị anh Nam tố là anh Trần Đình Giáp và Lê Công Huy (Đội phó đội Cảnh sát hình sự) Công an huyện Triệu Sơn.

Theo nội dung đơn tố cáo, tối 23/4/2019, anh Lê Đình Nam ngồi uống bia với mấy người bạn địa bàn xã Hợp Thắng thì Trần Đình Giáp và Lê Công đi qua nhìn thấy nên vào uống cùng. Nam và Giáp là bạn học và nhiều năm chơi thân với nhau.

Trong cuộc bia này, có một người con gái quê Cần Thơ tên B. khá xinh đẹp và đang làm phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn. Tan cuộc bia, Giáp rủ anh Nam đi hát Karaoke. Anh Nam đưa B. về nhà nghỉ Thanh Ngọc, còn anh Giáp, Huy và anh Hào (bạn Nam) tới quán karaoke Khánh Xuân, có địa chỉ tại xóm 9, xã Vân Sơn để lấy phòng trước.

Quán Karaoke Khánh Xuân nơi xảy ra sự việc khiến 2 người bị thương.

Sau khi đưa B. về nhà nghỉ, tới quán hát thì Nam được Giáp rủ cùng mình trở về nhà nghỉ Thanh Ngọc đón B. tới hát cùng. Khi 3 người vừa từ nhà nghỉ bước xuống sân thì bị Trần Thị V. (vợ anh Giáp) đang công tác tại huyện Triệu Sơn bắt gặp. Giữa anh Giáp và vợ xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi với nhau. Sau đó, anh Giáp không về nhà với vợ mà tiếp tục lên xe cùng Nam đến phòng hát.

Khi tới quán Karaoke Khánh Xuân, trong phòng lúc này, ngoài B. còn có 2 em “tiếp viên” phục vụ do chủ quán gọi đến ngồi hát cùng theo yêu cầu của khách. Khi mọi người đang hát được khoảng 15 phút thì chị V. xông vào phòng.

Thấy chồng mình là anh Giáp, Huy đang hát cùng với các “nhân viên” nên chị V. chửi bới chồng và mọi người. Lúc này, Nam khuyên anh Giáp đưa vợ về nhà giải quyết với nhau, nhưng không được.

Anh Nam phải nhập viên sau khi xảy ra vụ ẩu đả tại quán Karaoke Khánh Xuân.

Bực tức, vì cho rằng chị V. đã xúc phạm mình nên anh Nam đã dùng tay tát vào mặt chị này. Thấy vậy, anh Giáp cùng vợ lao vào đánh Nam. Lúc này, anh Huy cũng xông vào trợ giúp đồng đội đánh Nam. Trong quá trình bỏ chạy ra sân, Nam đã cầm được cây tre ở quán đánh lại và trúng vào người chị V.

Thấy vậy, anh Lê Kim Xuân – Chủ quán Karaoke Khánh Xuân đã ra can ngăn để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hậu quả, chị V. bị thương phải nhập viện, còn anh Nam bị gãy 2 đốt ngón tay, bị đau nhiều vùng trên cơ thể và được đưa tới bệnh viện sau đó.

PV đã tới quán Karaoke Khánh Xuân để tìm hiểu, xác minh là rõ sự việc. Anh Lê Kim Xuân – Chủ quán Karaoke Khanh Xuân xác nhận, tối 23/4 tại quán của anh xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau giữa anh Nam, Giáp, Huy và chị V.

Anh Xuân cũng xác nhận, tại phòng hát thời điểm này ngoài nhân viên tên B. do khách mang tới thì anh còn gọi 2 "tiếp viên" khác tới hát theo yêu cầu của khách. Do chứng kiến các bên đánh nhau nên chủ quán đã xông vào can ngăn, vụ xô xát xảy ra trong khoảng 20 phút.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Triệu Sơn đã cho lực lượng tới lập biên bản, lấy lời khai của anh Xuân và một số người khác. Công an cũng thu giữ ổ cứng camera an ninh của quán để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm thu giữ, dữ liệu của ổ cứng có ghi lại hình ảnh các bên xô xát, đánh nhau, nhưng sau khi công an trả lại thì lại mất hết dữ liệu (!?)

Tay anh Nam bị gãy và phải mổ để xử lý sau vụ ẩu đả.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo phòng, Trung tá Nguyễn Thị Thái Thanh, đội trưởng thuộc Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp PV. Trung tá Thanh cho hay, Trưởng phòng PC 01 cho biết, vụ việc đã được Ban giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 01) thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, PC 01 đã thụ lý, xác minh theo dạng tin báo tố giác tội phạm. Khi có kết luận điều tra, đơn vị sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu cán bộ công an có vi phạm cũng sẽ bị xử lý theo quy định của ngành và pháp luật.