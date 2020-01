Vợ Phan Văn Đức khoe bộ ảnh cưới nhận về số lượt like kỷ lục tuy nhiên có một tấm hình nhìn sao cũng thấy "sai sai"

Như vậy là Phan Văn Đức nối tiếp danh sách những cầu thủ "theo vợ bỏ cuộc chơi" của ĐT Việt Nam. Nổi lên từ sau giải U23 châu Á 2018, Phan Văn Đức là cái tên nhận về nhiều cảm tình từ cư dân mạng cũng như người hâm mộ.



Với vẻ ngoài điển trai, thu hút nên việc yêu đương, tình ái của Đức cũng vì đó mà được quan tâm nhiệt liệt. Có một thời gian, những lùm xùm xung quanh chuyện tình cảm của cầu thủ sinh năm 1996 bị "đào bới", tuy nhiên nó nhanh chóng lắng xuống sau những màn thể hiện tuyệt vời trên sân cỏ.

Phan Văn Đức là cái tên nổi bật trong dàn cầu thủ Việt Nam.

Chuyện tình nổi bật nhất của Đức gắn liền với người đẹp Ngọc Nữ. Cả hai chưa một lần công khai khẳng định tình yêu nhưng thường xuyên tương tác qua lại với nhau trên mạng xã hội. Hai người không ngần ngại bình luận hay úp mở đưa ra các dấu hiệu cho thấy đang trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Văn Đức đã khiến tất cả các suy đoán của cư dân mạng bị "việt vị".

Theo đó, thời gian ấy Phan Văn Đức bắt đầu công khai mối quan hệ với cô giáo mầm non Võ Nhật Linh. Không giống như chuyện với Ngọc Nữ, Nhật Linh được Văn Đức chính thức công khai là bạn gái trên mạng xã hội. Xem ra, vị trí của Nhật Linh trong lòng Đức cực kỳ cao đây này!

Cộng với những tấm hình mặc váy cưới hay lời chia sẻ về chuyện lấy chồng của Linh trên trang cá nhân, người ta nghĩ ngay đến chuyện cặp đôi này sắp về chung một nhà.

Hình ảnh công khai của cặp đôi.

Và đúng như dự đoán, ngày 21/12 vừa qua, Nhật Linh và Văn Đức đã tổ chức lễ ăn hỏi. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng sắp tới.

Mới đây, cô dâu Võ Nhật Linh đã đăng bộ ảnh cưới của mình. Đi kèm với đó chính là những dòng tâm sự: "Khép lại năm 2019 với nhiều kỷ niệm. Bước sang năm mới 2020 mong rằng chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa trên con đường đã chọn nhé!

Thank you for all... I love you".

Trong bộ ảnh cưới, hai vợ chồng xuất hiện với tone màu hồng đầy rực rỡ. Cô dâu Nhật Linh diện váy cúp ngực màu hồng nhạt xẻ tà cao để lộ đôi chân thon dài. Cô búi tóc cao đơn giản nhưng cũng là cách khiến gương mặt xinh đẹp nổi bật hơn.

Ảnh cưới của cô dâu Nhật Linh và chú rể Phan Văn Đức.

Chú rể Phan Văn Đức xuất hiện trong bộ vest trắng lịch lãm. Cặp vợ chồng trẻ thoải mái thể hiện cảm xúc trong những tấm hình cưới.

Ở phong cách khác, Linh diện váy ren trắng nhẹ nhàng, Văn Đức mặc vest màu ghi. Bộ ảnh cưới của cả hai nhận về hàng loạt lời khen ngợi, xuýt xoa từ cư dân mạng.

Những tấm ảnh còn lại trong album cưới.

Những tấm ảnh này đã giúp Võ Nhật Linh có đến hơn 42 nghìn lượt like bài đăng và hơn 10 nghìn chia sẻ. Đây là con số kỷ lục cho những bài đăng trên trang cá nhân của cô giáo mầm non này. Thế mới biết, những tấm ảnh cưới thật sự khiến người ta phải quan tâm nhiều đến mức này.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh ấy cũng có một tấm hình khiến nhiều dân mạng phải bàn tán. Theo đó, bình thường Nhật Linh nhỏ nhắn xinh xắn là vậy nhưng khi vào hình, cô bỗng hóa "khổng lồ", to ngang ngửa với ông chồng cầu thủ của mình. Phải chăng đó là ý đồ của ekip chụp ảnh để cô dâu xinh đẹp của chúng ta "soái tỉ" hơn!

Sao tấm ảnh này Nhật Linh lại hóa khổng lồ một cách bất thường ấy nhỉ!

Linh bình thường e ấp nhỏ bé thế này thôi mà.

Như vậy là cái tên tiếp theo của dàn U23 Việt Nam ngày ấy lấy vợ đã được xác định. Cùng với việc chờ đợi đến đám cưới của cặp đôi này, người ta sẽ lại cùng hóng chờ xem, ai tiếp tục thông báo "hỉ sự" đến các CĐV bóng đá Việt Nam thôi nào.

Ảnh: FBNV