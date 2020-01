Vợ nhà người ta: Thấy chồng nhậu say liền tức tốc đến đón về, chẳng một lời ca thán còn lấy áo ấm cho mặc, dù trời mưa rét

Đối với cánh mày râu, việc được nhậu nhẹt, "chén chú chén anh" với bạn bè luôn là niềm vui bất tận. Có những người biết điểm dừng để trở về nhà an toàn khi còn tỉnh táo đã đành, nhưng có những người lại nhậu "quên lối về", say xỉn, lè nhè đến mệt. Chính vì thế, hội chị em vốn dĩ ghét cay ghét đắng thói "ăn nhậu" của chồng.

Thậm chí, nhiều chị em còn tỏ thái độ ngay lập tức khi thấy người yêu hay chồng bù khú bạn bè. Thế nhưng, cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại khác.

Thấy chồng say rượu, cô vợ tức tốc tới đón về dù trời mưa lạnh.

Thấy chồng đi uống rượu với bạn say xỉn tới mức không thể tự đi về nhà, cô nàng liền lập tức đi đón, bất chấp trời đang vừa mưa vừa lạnh. Thậm chí, theo lời người chứng kiến kể lại, cô vợ này còn cẩn thận mang theo khăn ấm và áo khoác cho người thương mà không một câu cằn nhằn.

Đặc biệt, những hành động này diễn ra trong vòng chưa đến 10 phút, tính từ thời điểm anh chồng gọi điện bảo "10 phút nữa đón anh ở Xã Đàn, anh say lắm rồi".

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện trên đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ được đăng tải. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra đồng tình với cách ứng xử của người vợ trẻ.

- "Đấy, cư xử như thế mới là cư xử chứ, đúng là "vợ nhà người ta", ước gì vợ mình sau này cũng tâm lý như vậy".

- "Bạn nữ này hành xử đúng quá, vừa giữ an toàn giao thông lại vừa tránh cho chồng mất khoản tiền lớn nếu lỡ chẳng may bị công an thổi nồng độ cồn. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng chẳng bao giờ lo sứt mẻ. Các chị em đừng nghĩ khi say cứ chửi bới chúng tôi mà giải quyết được vấn đề, đôi khi cứ nhẹ nhàng như thế này thôi, là lần sau nói gì chúng tôi cũng nghe ngay".

Còn 1 số chị em phụ nữ thì cho rằng: "Các anh mà cứ dõng dạc nói tới đón về khi say thì chị em chúng tôi cũng không nề hà gì cả. Điều đấy chứng tỏ tin tưởng nhau, chứ ghét nhất là cứ nhắn tin thì bảo "đang về" mà cái đang về ấy có khi tận sáng hôm sau, như thế bực lắm".

Bên cạnh đó, 1 số luồng ý kiến khác lại chỉ trích người chồng và cho rằng: "Mưa gió rét buốt như thế, uống cho lắm vào mà không biết gọi taxi để về. Bắt vợ đi xe ra đón thì chịu rồi. Vợ có phải xe ôm hay osin đâu".

Hiện câu chuyện trên vẫn đang được dân mạng bàn tán sôi nổi.