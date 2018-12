Vợ Lam Trường bất ngờ chia sẻ về cuộc sống cô độc nơi đất khách quê người, muốn từ bỏ tất cả để về Việt Nam

Mới đây, Yến Phương - bà xã ca sĩ Lam Trường đã trải lòng trên trang cá nhân về cuộc sống cô đơn tại Mỹ và mong muốn được đưa con gái trở về Việt Nam với gia đình.

"Không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào khi đứng giữa quyết định sẽ về Việt Nam sinh sống một thời gian hay tiếp tục ở lại chỉ hai mẹ con. Ngày trước một mình thế nào cũng được, cho đến khi anh em qua Mỹ cứ ngỡ mình cuối cùng cũng có gia đình bên cạnh. Và rồi cuộc sống lại cho mình hiểu rằng, ai cũng có cuộc sống riêng của mình... đừng quá kì vọng.

Sống ở Mỹ cho mình rất nhiều cơ hội và được là chính mình những cũng có đôi lúc mình thực sự quá cô đơn và cô độc dưới bầu trời rộng lớn này. Năm 28 tuổi này quá khó khăn với mình và một lần nữa mình đã muốn quyết định bỏ lại tất cả để chạy về nhà...", Yến Phương viết.

Chia sẻ của bà xã Lam Trường nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Có thể thấy dù thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên con gái nhỏ, sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy cô đơn khi sống xa gia đình nửa vòng Trái đất. Không những thế, việc Lam Trường thường xuyên phải đi diễn xa nhà do công việc bận rộn cũng khiến vợ anh phần nào cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Tuy muốn từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam, song Yến Phương cũng rất băn khoăn vì lo con gái nhỏ sẽ khó hòa nhập với cuộc sống mới. "Hy vọng dù là quyết định gì đi nữa cũng mong ông trời phù hộ cho hai mẹ con. Mong Bì trộm vía hòa nhập với cuộc sống mới và rồi con sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà và gia đình chứ không lẻ loi một mình với mẹ như bây giờ nữa. Vì con xứng đáng có được tất cả, mẹ sẽ hi sinh mọi thứ vì con", cô tâm sự.

Vợ con Lam Trường.

Trước lời tâm sự buồn của bà xã Lam Trường, nhiều người dành lời động viên và gửi lời khuyên chân thành đến cô:

"Thực sự có con rồi mới thấy sống ở đâu cũng được, miễn con được vui vẻ và bình an là đủ... Chúc cho quyết định của Phương là đúng... mà ở đâu cũng nhớ post hình bé Bì thường xuyên nha"...

"Sống ở đâu không quan trọng, mà sống với ai mới quan trọng... best wishes to you guys"...

"Sự cô đơn luôn khiến chúng ta chùn bước và nghĩ đến 1 nơi sum vầy có gia đình, đông vui hơn. Nhưng quan trọng nhất là môi trường phát triển tốt nhất cho con. Dù sao cũng chúc 2 mẹ con luôn vui, khỏe và hạnh phúc"...

Tổ ấm nhỏ của nam ca sĩ.

Yến Phương là người vợ thứ 2 của Lam Trường. Cả 2 đến với nhau dù gặp nhiều cách biệt vể tuổi tác. Tháng 3/2017, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng tại Mỹ. Trong hơn 4 năm chung sống, đây là lần đầu tiên người vợ 9x của Lam Trường trải lòng về sự cô đơn mà ít người biết đến.