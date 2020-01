Vợ chồng trẻ không dám về quê ăn Tết để tiết kiệm tiền vì chỉ tính riêng khoản gửi tiền biếu Tết đã "đi tong" 15 triệu

Vợ chồng trẻ Hoa - Dũng, 29 tuổi quê ở Đồng Mai, Hà Nội. Từ 3 năm nay, do công việc làm may ngoài Bắc khó khăn, lương thấp nên vợ chồng chị bỏ nghề và vào Nam làm lụng và định cư hẳn trong đó. Cũng may vào Sài Gòn, vợ chồng chị xin được công việc đi bán hàng khá ổn định. Tuy nhiên, thu nhập của 2 vợ chồng chị tổng cộng mỗi tháng chỉ được khoảng 17 triệu đồng.



Vốn là người chi tiêu tiết kiệm nên chị Hoa cũng tích cóp mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Mỗi tháng dù gia đình chị 3 người ở Sài Gòn (gồm vợ chồng chị và con 2 tuổi) nhưng người vợ này chỉ quyết chi tiêu tằn tiện trong 7 triệu đồng. Dù chi tiêu eo hẹp song vợ chồng chị vẫn vui vẻ chấp nhận để đạt mục tiêu có nhà sau 3 năm vào Nam làm ăn.

Dù không dám về quê ăn Tết do muốn tiết kiệm chi phí nhưng bà nội trợ này cũng cho biết tiền gửi về quê mua sắm hoặc biếu nội ngoại 2 bên của vợ chồng chị cũng gần như hết tiền thưởng Tết

Tính ra mỗi năm, vợ chồng chị Hoa để dành được 120 triệu đồng. 3 năm qua, vợ chồng chị tiết kiệm được 360 triệu đồng. Do đó, đến tháng 8 vừa rồi, vợ chồng chị quyết định mua mảnh đất nhỏ 40m2 ở xa thành phố với giá 300 triệu. Sau đó, anh chị vay mượn thêm người thân ngoài Bắc 100 triệu để xây một ngôi nhà cấp 4. Số tiền 60 triệu còn lại, vợ chồng chị để mua sắm nội thất cho nhà mới.

Chính bởi vừa mới mua đất, xây nhà nên năm nay 2 vợ chồng chị Hoa đều không dám về quê ăn Tết. Chị tâm sự: "Nhà chỉ có mỗi 2 vợ chồng mình định cư trong Nam còn nội ngoại ở ngoài Bắc cả. Song năm nay vợ chồng mình đều bảo nhau không dám về Tết. Nguyên nhân bởi nhà mình mới xây nhà, vợ chồng không có tiền để về quê như những năm trước nữa. Vợ chồng mình tính, ra Tết vài tháng hoặc đợi đến hè thì cả nhà sẽ về nhà. Lúc ấy tiền mua vé máy bay cho 2 vợ chồng chỉ mất khoảng 4-5 triệu đồng. Còn giờ nợ nần đìa ra nên không dám vác mặt về quê".

"Năm nào, vợ chồng mình cũng được thưởng 1,2 đến 1,5 tháng lương. Vì thế Tết còn có 1 khoản để chi tiêu mà không phạm vào lương cứng hàng tháng. Tết trước cả nhà mình về Bắc ăn Tết, chi tiêu dè xẻn nhất cũng mất 30 triệu. Vì thế Tết này mình quyết chỉ chi tiêu khoảng ½ số tiền tiêu Tết năm trước mà cũng thấy lăn tăn quá", chị Hoa chia sẻ.

Theo chị Hoa tâm sự, Tết này chị sẽ chi tiêu những khoản sau:

Tiền biếu Tết nội ngoại: 10 triệu

Vợ chồng đi làm cả năm xa nhà nên dù không về được ngày Tết, chị Hoa vẫn gửi biếu ông bà nội ngoại mỗi bên 5 triệu đồng. Tổng cộng là 10 triệu đồng.

Tiền lì xì cho các cháu nội ngoại: 3 triệu đồng

Gia đình bên chồng chị Hoa có 2 anh trai, mỗi anh chồng lại có 2 con nên bên nội có 4 cháu. Bên ngoại nhà chị Hoa cũng có 2 cháu nhà chị gái. Vì các cháu ruột khá đông nên chị thường gửi tiền mừng tuổi 500k/1 cháu.

Tiền quà biếu nhà anh em họ hàng nhà nội, ngoại: 2 triệu đồng

Dù không về quê ăn Tết được, nhưng để cái Tết trọn vẹn, đầm ấm, chị Hoa không quên gửi bà nội ngoại mỗi người thêm 1 triệu đồng để mua giúp quà biếu Tết cho anh em, họ hàng bên nội ngoại.

Thông thường, chị Hoa nhờ mẹ chồng, mẹ đẻ đi Tết mỗi nhà 1 quà khoảng 200 – 300 ngàn đồng. Với số tiền này, họ chủ yếu mua các loại bánh mứt kẹo ngon.

Quà quê nhà nội nhà ngoại thường gửi vào cho 2 vợ chồng chị khi Tết đến

"Đó Tết của nhà mình dù không về được quê ăn Tết cũng tiêu tốn cả 15 triệu đồng. Thôi thì của ít lòng nhiều, mình gửi 1 chút về quê biếu bố mẹ, họ hàng. Song bù lại, ông bà nội ngoại mỗi người cũng gửi cho 1 ít thực phẩm ngon để có cái Tết xa nhà cũng đầm ấm hơn như: thịt trâu, lạp xưởng mẹ mình tự làm, mấy kg giò thủ, giò bò, bánh chưng, miến dong… Ở trong này mình chỉ cần mua thêm 2 con gà và ít rau củ quả là đã có thể làm mâm cơm thắp hương ngày Tết Nhà mình chỉ mua thêm 2 con gà sống để làm cơm thắp hương. Tết ở xa vẫn mang hương vị quê nhà và còn tiết kiệm được 1 khoản tiền mua thực phẩm nữa chứ", chị Hoa tâm sự.

Nói chung chị Hoa cho rằng, Tết đến tùy theo khả năng kinh tế của vợ chồng mà lo sao chu toàn nhất. Đừng để Tết trở thành gánh nặng vì Tết là để nghỉ ngơi sau 1 năm lao động miệt mài.