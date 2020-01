VinFast Fadil đại khuyến mại - Sở hữu “xe của nhà mình” chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Từ ngày 15/11/2019 đến 15/02/2020, khách hàng vay mua xe VinFast Fadil trả góp qua ngân hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị xe, 70% còn lại sẽ được thanh toán dưới hình thức trả góp trong vòng 5 năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Trong 2 năm đầu, hãng xe Việt sẽ chi trả toàn bộ tiền lãi vay, khách hàng chỉ cần thanh toán tiền gốc vay hàng tháng. Từ năm thứ 3 trở đi, khách hàng tự thanh toán tiền gốc và lãi vay với mức lãi suất không vượt quá 10,5%/năm.

Ví dụ khách hàng mua xe VinFast Fadil phiên bản Tiêu chuẩn, chi phí ban đầu là 118,5 triệu đồng. Trong 2 năm đầu, khách hàng chỉ phải thanh toán 4 triệu đồng/tháng tiền gốc vay. 3 năm còn lại, số tiền khách hàng phải thanh toán hàng tháng là 5,9 triệu đồng, bao gồm tiền gốc và lãi vay.

Về "mức lãi suất không vượt quá 10,5%/năm" trong 3 năm cuối, nếu lãi suất thả nổi trên thị trường cao hơn mức 10,5%/năm, VinFast sẽ hỗ trợ chi trả phần lãi suất chênh lệch cho ngân hàng, khách hàng chỉ phải trả mức lãi suất cố định 10,5%/năm. Trong trường hợp từ năm thứ 3 trở đi, lãi suất thả nổi trên thị trường thấp hơn mức 10,5%/năm, ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất thấp hơn này cho khách hàng.

Trả góp đang là một xu hướng tiêu dùng phổ biến ở các quốc gia đã và đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Với hình thức này, khách hàng không cần phải trả ngay một khoản tiền lớn ban đầu, mà trả từng khoản nhỏ theo từng tháng. Những mặt hàng mua trả góp được người tiêu dùng phổ biến lựa chọn từ giá trị nhỏ như điện thoại, máy tính, tới giá trị lớn như nhà cửa và giờ đây là ô tô.

Thông thường, số tiền mà người mua trả góp phải chi hàng tháng bao gồm tiền gốc và lãi vay. Chương trình siêu ưu đãi của VinFast được đánh giá cao khi mang giấc mơ ô tô lại gần hơn với người Việt, khi miễn tiền lãi cho khách hàng trong 2 năm đầu, tương ứng với số tiền 37,35 triệu đồng, một khoản đáng kể, gần bằng số tiền đăng ký biển số ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh.

VinFast Fadil là lựa chọn phù hợp hàng đầu với những gia đình Việt. Xe phát triển dựa trên Opel Karl Rocks đáp ứng đủ những tiêu chuẩn khắt khe ở châu Âu. Khung gầm thiết kế theo tiêu chuẩn Đức, cho khả năng vận hành chắc chắn và ổn định.

Khối động cơ 4 xy-lanh 1.4L mạnh nhất phân khúc, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 128 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Khả dĩ nói VinFast Fadil vượt trội là vì đối thủ chỉ sử dụng động cơ 1.0L hoặc 1.2L.

VinFast Fadil còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc A có tính năng thông tin giải trí hiện đại, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Màn hình cảm ứng đặt ở trung tâm kích thước 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, cùng cụm đồng hồ hiển thị nhiều thông tin cùng lúc là điểm cộng giúp Fadil thuyết phục được khách hàng.

Bên cạnh đó, mẫu xe hạng A thương hiệu Việt được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến, như kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật... Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao - tiêu chuẩn an toàn cao nhất dành cho xe cỡ nhỏ do ASEAN NCAP chứng nhận. VinFast Fadil hiện tại có 2 phiên bản, bao gồm Tiêu chuẩn và Nâng cao, với giá bán lần lượt 395 triệu đồng và 423 triệu đồng.