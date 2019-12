Vietjet khuyến mãi máy bay 1kg vàng “siêu to khổng lồ” mừng hành khách thứ 100 triệu

Điều ngạc nhiên là không ít khách hàng của hãng đã "không tin" vì khuyến mãi… quá khủng!



Mới đây, hãng hàng không Vietjet đã khuấy đảo thị trường du lịch cuối năm với chương trình khuyến mãi siêu khủng nhân dịp chào đón hành khách thứ 100 triệu. Từ ngày 8/11/2019 đến 16/1/2020, hành khách mua vé bay Vietjet sẽ có cơ hội sở hữu Giải Đặc Biệt là một mô hình máy bay 1kg vàng trị giá gần 1 tỷ đồng, cùng các giải thưởng hấp dẫn 6 tháng bay miễn phí khắp Châu Á cùng hàng trăm voucher vé máy bay miễn phí với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Thậm chí, nếu chưa có trong tay vé của Vietjet cũng đừng lo, bởi cơ hội quay thưởng mỗi ngày dành cho tất cả mọi người.



Đây không phải là lần đầu tiên hãng hàng không này đưa ra những chương trình ưu đãi "độc – lạ". Thế nhưng, màn ăn mừng cột mốc ấn tượng này được cư dân mạng đánh giá là "chất" nhất từ trước đến nay. Vì đánh trúng tâm lý du lịch cuối năm, khuyến mãi của Vietjet khiến dân tình đổ xô rủ nhau mua vé để du lịch tiết kiệm hơn - vừa săn vé rẻ, vừa có cơ hội trúng vô số giải thưởng giá trị. Có không ít bạn trẻ cho biết vừa đặt hàng chục vé bay cùng Vietjet, nay lại tiếp tục "cháy túi" vì nhân dịp khuyến mãi khủng này phải tranh thủ đặt thêm lần nữa, lấy thêm cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn!

Dù vừa đặt vé xong nhưng vẫn phải mua thêm để nhận khuyến mãi quá khủng từ Vietjet!

Nhưng Vietjet "oan" thực sự, vì không phải chỉ những người mua vé sau thời gian công bố mới có cơ hội nhận thưởng! Dù chỉ mới công bố vào tháng 11 này nhưng chương trình này vẫn có những Giải Thưởng Tuần, áp dụng cho các hành khách mua vé từ ngày 1/1/2019 đến ngày 16/1/2020. Người dùng chỉ cần nhập một vài thông tin đặt vé tại micro-site của chương trình là có thể tham gia và nhận 10 giải bay miễn phí 6 tháng khắp châu Á cùng Vietjet, voucher khứ hồi quốc tế cùng với 500.000 đồng được tặng vào tài khoản Vietjet SkyClub.

Hình 2 - Giải Thưởng Tuần - đơn giản, dễ chơi, dễ trúng.

Không dừng lại ở đó, đại tiệc khuyến mãi còn vô cùng tâm lí khi không chỉ có giải đặc biệt hay giải thưởng tuần, mà mỗi ngày cũng sẽ có chương trình Rút thăm may mắn trên tàu bay. Những chuyến bay nội địa và quốc tế cùng Vietjet đã vui nay còn vui hơn với sự xuất hiện của trò chơi rút thăm may mắn cùng các phần quà tiện dụng và ý nghĩa bao gồm túi vải canvas, áo thun và những chú gấu bông Vietjet. Ngay sau khi rút thăm, tiếp viên sẽ trao giải thưởng cho hành khách may mắn ngay trên chuyến bay.

Những chuyến bay thêm vui nhộn với chương trình Rút thăm may mắn trên tàu bay cùng Vietjet.

Bên cạnh đó, chương trình Bay khắp Châu Á, Săn máy bay 1kg vàng còn mở rộng quy mô khi thiết kế hẳn một Giải thưởng "di động" giúp người dùng có thể tham gia mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng số hiện đại. Mỗi ngày, người dùng truy cập vào trang chính thức của chương trình sẽ có 01 cơ hội tham gia quay số để nhận giải thưởng là các mã giảm giá đến từ Grab, Swift 247, cùng hàng trăm voucher vé máy bay khứ hồi quốc tế Vietjet.

VietjetAir đã và đang hiện thực hóa "giấc mơ bay" của gần 100 triệu hành khách.

Mùa lễ hội cuối năm đã đến gần, còn ngại gì mà không lập hội cạ cứng mua vé vi vu khắp châu Á cùng Vietjet, săn ngay máy bay 1kg vàng! Xem thêm thông tin về chương trình khuyến mãi tại www.vietjetair.com

Vietjet làm nóng không khí cuối năm với chương trình khuyến mãi siêu to khổng lồ!