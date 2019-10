Viêm gan virus ảnh hưởng đến sinh lý như thế nào?

Viêm gan ảnh hưởng đến sinh lý

Một bệnh nhân viên gan mãn tính, suy giảm chức năng gan có thể dẫn đến rối loạn nội tiết tốt, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tình dục của người bệnh. Tuy nhiên sự suy giảm hormone sinh dục nữ (estrogen) do sự tiêu trừ của gan tương đối yếu nên tác động này lên phụ nữ là không đáng kể.

Ngược lại, đối với nam giới viêm gan mạn tính có thể là cả một vấn đề lớn. Do sự co lại của tinh hoàn và hormone tuyến thượng thận bài tiết thất thường, hormone nam tính testosterone bị xu hướng giảm đi rõ rệt. Khi lượng testosterone trong cơ thể giảm thấp, xuất hiện sự thiếu cân bằng giữa hormone testosterone và estrogen, điều này có thể gây ra suy giảm ham muốn tình dục và liệt dương.

Nguy cơ lây bệnh cho bạn tình

Bệnh viêm gan có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc với các dịch cơ thể của người bệnh như: máu, huyết tương, tinh dịch và dịch âm đạo. Tình dục không an toàn có thể lây nhiễm bệnh viêm gan do có sự tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh.Nếu bạn bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan virus, trách nhiệm của bạn là phải bảo vệ bạn tình của bạn khỏi lây nhiễm.

Virus viêm gan A (HAV) thường bị lây nhiễm do tiếp xúc với phân của người mắc bệnh. Tiếp xúc với phân của người nhiễm bệnh khi làm "chuyện ấy", bao gồm quan hệ qua hậu môn có thể dẫn đến sự lây lan của viêm gan A sang bạn tình. Ngay cả bao cao su cũng không thể bảo vệ được, do xử lý bao cao su bị nhiễm bẩn có thể làm lây truyền virus lên tay và vào miệng.

Viêm gan B là loại viêm gan dễ lây lan qua đường tình dục nhất. Nếu bạn bị chẩn đoán viêm gan B, bạn nên nói cho vợ/chồng của bạn để họ có thể đi kiểm tra kịp thời. Nếu người thương của bạn không mắc bệnh, và chưa được miễn dịch với viêm gan B thì tiêm chủng vaccine được khuyến nghị trước nhất. Và kể cả khi họ đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn vẫn nên luôn luôn sử dụng bao cao su.

Cũng giống như viêm gan B, bạn cũng nên nói cho người thương của bạn biết rằng bạn bệnh trước khi 2 người quan hệ. Và dù tỉ lệ lây nhiễm viêm gan C qua đường tình dục thấp (chỉ 2-4%/năm giữa những cặp quan hệ 1 vợ 1 chồng ổn định) thì bạn vẫn luôn phải cảnh giác và trách nhiệm do virus viêm gan C chưa có vaccine đặc trị.

Mẹo tình dục an toàn dành cho người bị viêm gan

An toàn tuyệt đối: Tránh tham gia vào những "cuộc vui" không thấy điểm dừng để đề phòng bệnh lây nhiễm. Chủ động công khai hoặc tìm hiểu chẩn đoán các bệnh dễ lây nhiễm và lịch sử tình trường đối tác của bạn.

Hiểu các virus lây truyền qua đường tình dục thế nào: Virus sẽ lây lan trực tiếp qua máu, tinh dịch, dịch âm đạo tại các vết thương hở ở âm đạo, hậu môn hay miệng. Nhưng không vì thế mà bạn có thể chủ quan khi cơ thể không có vế thương hở. Ngay cả những vết nứt nhỏ trên da hay màn nhầy của âm đạo cũng đủ để virus lây lan.

Dùng bao cao su: Luôn sử dụng bao cao su trong mọi trường hợp, bạn cũng nên sử dụng loại có chất bôi trơn để làm giảm ma sát gây trầy xước âm đạo hoặc dương vật.

Không quan hệ khi say rượu: Việc này làm giảm khả năng phán đoán và quyết định của bạn, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp trước khi "nhập cuộc" và có thể khiến bạn dùng bao cao su không đúng cách