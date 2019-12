Vị sếp tâm lý nhất vũ trụ: Cho phép nhân viên được nghỉ ở nhà nếu lỡ... nhậu say quá

Phải tâm sự thật lòng là: "Đời người ai chẳng đôi ba lần say xỉn quên đường về", nhất lại là cánh đàn ông nữa, đúng không mọi người? Nếu say sưa vào cuối tuần thì đơn giản thôi, chứ trong tuần thì mệt lắm. Xin nghỉ với lý do "em say quá" thì chết với sếp, mà "lý do lý trấu" nhiều cũng không ổn.



Nhưng nếu bạn thực sự vẫn "còn trẻ và muốn say sưa" thì The Audit Lab, một công ty chuyên về Digital Marketing tại Anh, luôn mở rộng cánh cửa chào đón những tâm hồn yêu tiệc tùng. Vì cô Claire Crompton, giám đốc và cũng là người sáng lập The Audit Lab (TAL) cho phép nhân viên của mình được "book" lịch nghỉ làm nếu như họ quá say xỉn!

Cô Claire Crompton, giám đốc và cũng là người tâm lý nhất thế giới!

"Thời nay thế hệ Millennials cực kì năng động và trẻ trung, các em luôn tiệc tùng bất kể các ngày, chứ không "để dành" đến cuối tuần như các thế hệ trước. Chỉ cần các em biết sẽ đi chơi vào ngày nào rồi book lịch cho tôi là được." - Cô Claire chia sẻ.

Ellie Entwhistle, 19 tuổi và là quản lý cấp cao mảng PR, vẫn thường xuyên đi uống với bạn bè trong tuần. Nếu như cảm thấy hơi say, cô sẵn sàng nhấc máy và xin sếp ngày hôm sau được phép làm việc tại nhà. Vì làm ở mảng ngoại giao, nên Ellie vẫn thường phải đi uống với khách, nên chuyện xin "nghỉ vì say" là điều rất bình thường.



Ellie Entwhistle.

Lý giải cho việc "dễ dãi" với nhân viên, Claire cho rằng có 2 yếu tố tiên quyết: "Thứ nhất, tôi muốn tạo một bầu không khí tin tưởng tuyệt đối trong công ty, thà các em nói thật là nghỉ do say còn hơn để chúng nó nói dối bị ốm. Thứ hai, tôi muốn thu hút các nhân tài trẻ ở các thành phố lớn về đây xây dựng đội ngũ".

"Dù có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hiện tại mô hình này vẫn khiến công ty tôi đứng vững. Các em nhân viên rất tin chúng tôi và hiệu suất công việc cũng tăng cao, chúng tôi muốn các em có thái độ tự giác" - Cô Claire chia sẻ.

Mong rằng qua bài viết này, chúng ta sẽ "chân thật" hơn với lời xin nghỉ của mình, vì dù sao các sếp cũng giống như chúng ta, cũng đôi lúc say xỉn và quên lối về thôi. Nên nếu "biêng" quá thì cũng đừng ngại nói với sếp một câu, các ổng cũng không thể đến nhà và lôi cổ bạn đi làm được đâu!

(Nguồn: LadBible)