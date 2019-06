Vì sao bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ thuê giang hồ truy sát?

Theo lịch xét xử, ngày 26/6 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái, SN 1974, Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, địa chỉ tại quận 1, TP.HCM thuê giang hồ chém chồng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 hồi tháng 3/2018.



Cáo trạng truy tố 6 bị can, gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978; vợ cũ ông Thái, ngụ quận 1, TP.HCM), Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981; Giám đốc công ty Vệ sĩ Song Thanh, trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng về cùng tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, bà Ngọc được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án.



Hồ sơ vụ án xác định, bà Ngọc kết hôn với bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại Mỹ vào tháng 9/2011, sau đó về Việt Namsinh sống, nhưng sau đó quyết định đường ai nấy đi do có nhiều mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống.



Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng vợ trong một lần đến tòa để hòa giải.

Khi ông Thái và bà Ngọc có thỏa thuận ly hôn, ông Thái cho bà Ngọc một căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 và 1,5 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng). Đổi lại, bà Ngọc sẽ về Mỹ sống và làm thủ tục đơn phương ly hôn tại Mỹ.

Bà Ngọc đồng ý quay về Mỹ sau khi nhận tiền từ ông Thái, nhưng lại không làm thủ tục ly hôn như thỏa thuận. Tháng 12/2015, bà Ngọc không thông báo cho bác sĩ Thái biết mà âm thầm quay về Việt Nam, dùng hôn thú tại Mỹ tiếp tục nộp đơn lên TAND quận 1 làm thủ tục ly hôn với chồng, đòi chia tài sản với số tiền lên đến 200 tỷ đồng và đề nghị phong tỏa toàn bộ tài sản của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.



Sau khi nộp đơn ly hôn, để tạo áp lực, bà Ngọc tố bác sĩ Thái đánh đập, đuổi ra khỏi nhà và dọa giết. Trước tố cáo này, cơ quan điều tra cũng vào cuộc xác minh, nhưng sau đó kết luận sự việc không có thật. Kể từ đó, giữa bà Ngọc và bác sĩ Thái thường xuyên có những mâu thuẫn. Do thù tức chồng, bà Ngọc nảy sinh ý định thuê giang hồ đánh dằn mặt chồng.



Tháng 3/2018, bà Ngọc gặp Phan Nguyễn Duy Thanh và thuê Thanh đánh dằn mặt ông Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỷ đồng. Để Thanh yên tâm "làm việc", bà Ngọc chuyển trước cho tay giám đốc số tiền 500 triệu đồng.

Nhận tiền, Thanh giao việc cho các đàn em của mình là Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng thực hiện. Anh ta giao tiền cho nhóm này mua 2 thanh mã tấu làm hung khí thực hiện kế hoạch.



Vào tối 28/3, bác sĩ Thái đi ăn tại một nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Khi ăn xong, bác sĩ Thái bước ra xe để trở về nhà, nhưng chưa kịp bước lên xe thì nhóm 4 người đi trên 2 xe máy ập đến chém. Bác sĩ Thái được đưa vào bệnh viện sơ cứu với vết thương ở lưng khá sâu và dài, phải khâu 20 mũi.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã bắt giữ Phan Nguyễn Duy Thanh và 4 đàn em. Tại cơ quan điều tra, 4 nghi can bị bắt thừa nhận được bà Ngọc thuê chém ông Thái với giá 1 tỷ đồng.



Từ lời khai của các đối tượng này, cơ quan điều tra xác định vợ bác sĩ Thái là bà Vũ Thụy Hồng Ngọc có liên quan đến việc thuê người chém chồng bị thương. Đến ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp bà Ngọc để phục vụ điều tra vụ án.



Tuy nhiên, khi bà Ngọc mới bị bắt tạm giam được ít ngà, thì bất ngờ bà này được trả tự do. Sau vài ngày được thả tự do, ngày 7/6, VKSND TP.HCM đã ký quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam lần 2 của cơ quan điều tra đối với bà này.

Tháng 8/2018 vừa qua, VKSND TP.HCM sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án nói trên đã dừng việc chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để xét xử, mà trả hồ sơ về cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị điều tra, làm rõ vai trò của những đối tượng có liên quan khác. Trong số đó, bà Trần Hoa S. (bác sĩ, hiện làm việc tại một phòng khám ở quận 5) được cho là có liên quan đến vụ án.



Tiếp nhận hồ sơ, Công an TP.HCM tiến hành điều tra về hành vi của bà S., nhưng tiếp tục không khởi tố đối với bà này. Theo đó, Công an TP.HCM kết luận, bác sĩ Trần Hoa S. có hành vi nhận và giao 500 triệu đồng từ bà Ngọc, giao cho Phan Nguyễn Duy Thanh để đánh ông Chiêm Quốc Thái.



Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bà S. không thừa nhận biết việc bà Ngọc thuê Thanh đánh ông Thái, không biết số tiền bà Ngọc chuyển cho Thanh là bao nhiêu và mục đích gì nên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự với bà này.



Hồ sơ vụ án tiếp tục được chuyển qua VKSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 bị can nêu trên. VKSND TP.HCM nhận hồ sơ cùng kết luận điều tra bổ sung từ cơ quan điều tra, sau đó ra cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND cùng cấp, để xét xử đối với Vũ Thụy Hồng Ngọc và 5 bị can khác.



Ngày 17/5, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử vụ án nói trên, nhưng bác sĩ Chiêm Quốc Thái có đơn xin hoãn tòa. Ngày 26/6 tới đây, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử.