"Về nhà đi con" tối nay: Dân mạng gọi tên My Sói khi xem cảnh Huệ trang điểm sắc sảo, bắt Dương "gọi cho nét vào!"

Clip giới thiệu tập 1Về nhà đi con ngoại truyện lên sóng 20h tối nay trên ứng dụng VTV Giải Trí thu hút nhiều sự chú ý của khán giả bởi những tình tiết hấp dẫn. Mở đầu đoạn clip, nhân vật Huệ xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn là chị Huệ hiền lành, dịu dàng, đằm thắm của trước đây nữa, Huệ trong Về nhà đi con ngoại truyện sắc sảo, hiện đại và cá tính hơn với mái tóc ngắn.

Trong cảnh quay được hé lộ, cô nói chuyện với Dương. Dương định rủ Huệ đi "săn con nghệ thuật" nhưng thất bại vì Huệ còn có hẹn với Quốc. Thấy Dương có vẻ thất vọng vì bị bỏ rơi, Huệ rủ em "đi cùng anh chị cho vui".

Đáp lại chị gái, Dương bảo: "Chú Quốc chú đã tạo điều kiện cho nhà mình cả chuyến đi này, chẳng lẽ em lại không biết điều một tí?".

Thấy Dương gọi Quốc là "chú", Huệ chấn chỉnh ngay: "Xưng hô lôm ca lôm côm, lúc thì chú lúc thì anh, gọi cho nó nét vào!".

Xem cảnh này, nhiều khán giả thích thú gọi tên... My Sói, vai diễn của Thu Quỳnh trong Quỳnh búp bê vì cho rằng thần thái hiện tại cảu Huệ rất giống với cô nàng này. Fan bình luận: "Ôi nghe câu Huệ quát Dương 'Gọi cho nó nét vào!', thần thái ấy của My Sói không lẫn đi đâu được!"; "Chị Huệ bị My Sói nhập rồi, hóng ngoại truyện quá!"; "Ngoại truyện có khi lại hay hơn cả phim chính ấy nhỉ, thích tạo hình hiện đại của chị Huệ!"...

Bên cạnh đó, có một sự trùng hợp "không hề nhẹ" khi diễn viên Mạnh Quân cũng xuất hiện trong clip giới thiệu Về nhà đi con ngoại truyện.

Mạnh Quân - diễn viên đóng vai bồ của My Sói cũng xuất hiện trong clip giới thiệu Về nhà đi con ngoại truyện.

Có vẻ như anh vào vai bạn học cũ của Thư. Trong Quỳnh búp bê, Mạnh Quân từng đóng vai bồ của My Sói, thế nên khán giả lại càng thích thú cho rằng cả My Sói và bồ cũ đều sắp tái xuất trong ngoại truyện Về nhà đi con.