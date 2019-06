"Về nhà đi con" tập 36: Chẳng ai ngờ đêm tân hôn của Thư - Vũ lại diễn ra thế này

Tập 36 phim truyền hình Về nhà đi con lên sóng vào tối 3/6 tiếp tục với những diễn biến đầy hấp dẫn xoay quanh mối cuộc hôn nhân "bão tố" giữa Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh). Nếu trước đó Thư khiến Vũ bất ngờ khi nói rằng cô mua quà cho bố mẹ anh vì quan tâm chứ không phải vì lấy lòng họ thì sang tập này, Thư tiếp tục khiến Vũ té ngửa.

Thư tiết kiệm tiền cho Vũ khi lựa một cặp nhẫn cưới đơn giản, không quá đắt tiền nhưng lại bí mật đề nghị anh một điều động trời. Hợp đồng hôn nhân trước đó Thư đã ký với Vũ, giờ đây cô lại đòi anh ứng trước 10% số tiền trong hợp đồng. Vừa nghe xong, Vũ không khỏi tá hỏa. Anh vốn biết Thư tham tiền nhưng tham đến cỡ này thì anh cũng phải chào thua.

Khán giả xem đến đây cũng không hiểu vì sao Thư lại đòi tiền Vũ vào thời điểm này vì cưới xin đã có nhà chồng giàu có lo liệu hết cả. Hóa ra số tiền 10% hợp đồng Thư đòi của Vũ là để mua quà chuẩn bị cho bố Sơn (NSƯT Trung Anh) chưng diện dự đám cưới của con gái cưng. Sự thật đằng sau việc xin ứng tiền này Thư không hề nói cho Vũ biết. Anh vẫn còn choáng váng với lời đề nghị ứng tiền đầy suồng sã này của cô.

Lễ cưới của Thư và Vũ diễn ra khá chóng vánh khi không có một phân cảnh nào về buổi tiệc. Thế nhưng căn phòng tân hôn tràn ngập bong bóng đầy lãng mạn cũng khiến khán giả cảm thấy được an ủi đôi phần. Tuy nhiên thái độ của Thư lại rất lạ. Thay vì vui mừng vì vừa đám cưới xong thì Thư lại tỏ ra phiền muộn.

Cũng may là ngay sau đó Vũ đã xuất hiện, mang nguyên cả va li tiền mừng cưới đưa cho Thư rồi bảo cô đếm tiền. Vừa thấy tiền mắt Thư đã sáng rỡ, nghe Vũ nói rằng cô có thể xài toàn bộ số tiền mừng cô lại càng phấn khích tột độ. Thấy cô vợ mới cưới ham tiền của mình đứng ngồi không yên chỉ vì mấy phong bì tiền mừng, Vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may Thư không phải loại con gái ham tiền nhưng vẫn cố tỏ ra thanh cao. Thư là loại người cảm thấy cực kỳ an tâm khi có tiền trong tay, nếu cô không an tâm thì chỉ cần có... thật nhiều tiền là được.

Đón xem tập 37 của Về nhà đi con được phát sóng vào lúc 21g00 ngày 4/6 trên kênh VTV1.