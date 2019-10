Vắng bóng showbiz 6 năm, Thanh Bùi sống bình lặng nhưng lại rất thành công

Lễ hội múa đương đại quốc tế Xposition O lần thứ 10 vừa công bố chương trình chi tiết dành cho khán giả yêu mến môn nghệ thuật múa đương đại Việt Nam. Và người góp phần đưa sự kiện văn hóa này về Việt Nam là nhạc sĩ Thanh Bùi và Quán quân So you think you can dance Đỗ Hải Anh.

Thanh Bùi và các nghệ sĩ chụp ảnh trong ngày giới thiệu dự án.

Những năm gần đây, Thanh Bùi rất ít khi xuất hiện trước công chúng thậm chí là không lộ diện, chỉ trừ những lần công bố dự án nghệ thuật mới, cựu giám khảo Vietnam Idol mới ra mặt. Năm 2015, Thanh Bùi kết hôn cùng Trường Huệ Vân, thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương, là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn và kín tiếng nhất Việt Nam với vốn điều lệ lên đến 12.800 tỷ đồng. Sau khi kết hôn, Thanh Bùi cũng dần rút lui khỏi showbiz Việt. Anh toàn tâm toàn ý lo cho công việc kinh doanh.

Sau khi lui về "ở ẩn", tạm thời không trực tiếp tham gia các hoạt động nghệ thuật, Thanh Bùi cho biết anh muốn là người đứng sau, hỗ trợ và cổ vũ cho người trẻ làm nghệ thuật nhiều hơn là bản thân trực tiếp "xông pha". Với việc cùng những nghệ sĩ như Đỗ Hải Anh, NSƯT Trần Hoàng Yến, Thanh Bùi hy vọng anh có thể tạo sân chơi để các bạn trẻ phát huy niềm đam mê và tài năng với nghệ thuật của mình. Thanh Bùi chia sẻ anh chọn trở thành doanh nhân thành công chứ chưa có ý định quay trở lại với các hoạt động gắn liền cùng showbiz.

"Khi đi trên phố đi bộ, từ thời trang đường phố cho đến K-pop đều là BTS. Thực tế còn cho thấy nhiều trẻ em bây giờ nói tiếng Việt không sành. Đó là quy luật tất yếu của sự thay đổi. Càng ngày, xã hội Việt Nam càng phát triển nên nếu mình không giữ được bản sắc thì sẽ giống người nước ngoài đang sống trên đất Việt. Ở Việt Nam, tôi thấy các vũ công không được tôn trọng như ca sĩ. Họ chỉ là những người đứng sau, hỗ trợ cho ca sĩ và đôi khi, chỉ được xem là những người thay thế khi cần. Tôi nghĩ chúng ta cần công bằng hơn khi nhìn nhận về một người nghệ sĩ" - Thanh Bùi nói thêm.

Lễ hội múa XPO là một trong những lễ hội múa đương đại lớn nhất châu Á do đạo diễn - tiến sĩ Danny Tan sáng lập. Lễ hội đã có tuổi đời 18 năm với 9 lần tổ chức, có tiếng vang tại nhiều nơi trên thế giới như: Đức, Ý, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore. Năm nay, Xposition 'O' lần thứ 10 sẽ được đồng tổ chức tại 2 quốc gia: Singapore và Việt Nam.

Các vở diễn của nghệ sĩ Việt Nam tham dự Lễ hội múa đương đại quốc tế Xposition O - XPO gồm Khát vọng sinh đôi (Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen), Café Saigon (HBSO), Balance (SCBC). Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 31/10 đến 2/11 tại TP.HCM.