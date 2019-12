Vẫn có khả năng núi trên Đảo Trắng của New Zealand xảy ra đợt phun trào mới

Theo cơ quan giám sát địa chất học của New Zealand GeoNet, cảnh báo núi lửa hiện vẫn ở cấp độ 3 và tình hình vẫn rất bất ổn, vẫn có khả năng núi lửa phun trào trong 24 giờ tới.



Cảnh sát New Zealand đã hoãn tìm kiếm thi thể các nạn nhân ở khu vực núi lửa trên Đảo Trắng trong ngày 11/12, cho rằng việc vội vàng đáp xuống khu vực thảm họa hiện vẫn âm ỉ cháy này là vô cùng nguy hiểm.

Khói bốc lên trên Đảo Trắng của New Zealand sau vụ núi lửa phun trào ngày 9/12/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu trên đài phát thanh New Zealand, Bộ trưởng Cảnh sát Stuart Nash nhấn mạnh ông hiểu nỗi thất vọng của thân nhân các nạn nhân đều mong muốn đưa thi thể người thân của họ trở về, song các nhóm tìm kiếm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi do tình hình thực tế trên đảo không an toàn. Hiện vẫn còn nhiều khí độc phát tán từ miệng núi lửa White Island và hoạt động phun trào trước đó đã khiến hòn đảo này bị bao phủ bởi một lớp dày tro bụi axit. Ngoài ra, các nhà địa chấn học dự đoán có 50% khả năng sẽ xảy ra một đợt núi lửa phun trào nữa trên đảo này.

Ông Nash cho biết ngay sau khi những trường hợp may mắn thoát khỏi vụ nổ ban đầu, các máy bay trinh sát đã xác định không còn một ai sống sót. Cảnh sát muốn điều động các máy bay không người lái đo đạc mức độ khí độc hại trên đảo và xác định liệu khu vực này đã an toàn để lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm hay chưa. Tuy nhiên, gió thổi mạnh khiến các máy bay không người lái vẫn chưa thể cất cánh tại khu vực này.

Cứ cách 2 hoặc 3 giờ đồng hồ cảnh sát lại đánh giá tất cả các yếu tố để cân nhắc triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, thời tiết ngày 12/12 được dự báo tiếp tục xấu sẽ càng gia tăng áp lực đối với hoạt động này.

Núi lửa White Island bắt đầu phun trào vào lúc 14h11' (giờ địa phương) ngày 9/11 trên Đảo Trắng của New Zealand, cách bờ biển đảo Bắc khoảng 50 km về phía Đông, những cột tro bụi bốc cao tới 3.600 mét. Tại thời điểm đó có 47 du khách trên đảo. Theo số liệu cập nhật đến thời điểm hiện, đã có 6 người thiệt mạng và 8 người vẫn đang mất tích. Ngoài ra, có 31 người bị thương, trong đó ít nhất 26 trường hợp bị bỏng hơn 30% cơ thể và đa phần bị bỏng đường hô hấp.