Uống sữa Nuti rước thần may mắn về nhà cho năm mới

304 giải vàng đang chờ đón quý khách hàng khi mua 1 thùng sữa Nuti

Trong quan niệm của người Việt, đầu năm mới nên mua vàng, mua ít hay mua nhiều tùy gia cảnh, nhưng vẫn nên có vàng trong nhà để cả năm đủ đầy, sung túc. Chính vì vậy, cả năm làm lụng vất vả đến đâu, cuối năm chuẩn bị dọn dẹp trang trí nhà cửa, mua sắm hằng bao thứ đồ thì các gia đình thường vẫn dành ra ngân sách để mua vàng.

Năm nay, có thể không cần phải mua vàng nữa, vì vàng sẽ tự tìm đến nhà khi mua 1 thùng Sữa đậu nành Nuti Nguyên Chất, Sữa đậu nành Nuti Canxi dạng hộp hoặc bịch và sữa Nuti Sữa tiệt trùng không đường, có đường, hương dâu, sô-cô-la bất kỳ. Trong mỗi thùng sẽ có 1 thẻ cào may mắn.

Chỉ cần mua 1 thùng sữa Nuti đang áp dụng khuyến mại, cơ hội trúng vàng rước may mắn đã ngay trong tầm tay

Cào ngay lớp tráng bạc trên thẻ cào, khách hàng sẽ có cơ hội trúng 4 giải Đặc biệt mỗi giải 1 lượng vàng SJC; 100 giải Nhất mỗi giải 1 chỉ vàng SJC; 200 giải Nhì mỗi giải nửa chỉ vàng SJC; 1.800 giải Ba mỗi giải là 3 tháng uống sữa NutiFood miễn phí; 4.000 giải Tư mỗi giải 1 tháng uống sữa NutiFood miễn phí; cùng 50.000 ngàn giải Khuyến khích mỗi giải là một lốc sữa đậu nành Nuti hoặc 5 bịch sữa tiệt trùng Nuti.

Có đến 304 cơ hội mang vàng về nhà khi mua sữa Nuti, trong đó 4 lượng vàng SJC. Chương trình bắt đầu từ nay và sẽ kéo dài đến 17:00 ngày 20/01/2020. Sản phẩm khuyến mại hiện được bán rộng rãi tại các cửa hàng và hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

Với giải trúng vàng, khách hàng giữ lại thẻ cào và gọi ngay cho hotline chương trình 1900565619 (hoàn toàn miễn phí) để được hướng dẫn nhận giải. Với giải trúng sản phẩm, khách hàng mang theo thẻ cào để đổi giải ngay tại cửa hàng đã mua sữa Nuti hoặc hệ thống các cửa hàng có bán sản phẩm của NutiFood.

Ngoài vàng, theo truyền thống của người Việt, để ngày Tết nhiều sinh khí và may mắn, còn cần có hoa tươi, mâm ngũ quả và câu đối đỏ.

Ngày Tết, người Việt thường chọn hoa lan chưng trong nhà để biểu trưng cho sự sang trọng, quân tử, còn hoa cúc lại là sự trường thọ, hoa đồng tiền thì mang đến nhiều tài lộc, còn hoa đỗ quyên mang ý nghĩa thành công và sung túc, hoa cát tường mang lại phước lành, may mắn…Nhưng không thể không kể đến tục chưng hoa mai của người miền Nam, và chưng hoa đào của người miền Bắc. Dù đặc tính sinh trưởng thích ứng với khí hậu khác nhau, nhưng cả hai loài hoa này đều mang đến ý nghĩa về sự ấm áp, may mắn và an lành cho năm mới.

Mâm ngũ quả ngày Tết ở các gia đình cũng khác nhau tùy vào loại quả gia chủ chọn hoặc thông điệp muốn gửi gắm. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thứ không thể thiếu trong ngày Tết gia đình Việt là mâm ngũ quả. Yêu cầu cho mâm ngũ quả thường không quá khắt khe, nhưng chú ý tên của loại quả bày trên mâm không nên mang ý nghĩa xấu, năm loại ghép tên có ý nghĩa và nói lên mong muốn của gia chủ.

Ngoài ra, người Việt xưa thường treo câu đối đỏ trong nhà dịp tết đến. Câu đối được viết trên nền giấy đỏ với ý nghĩa là màu của sự may mắn và sức sống mãnh liệt. Mỗi người, tùy vào mỗi hoàn cảnh và sở thích có thể gửi gắm tâm nguyện, niềm hy vọng vào một năm mới thông qua những câu đối đặc biệt này. Những năm gần đây, tục xin và treo câu đối đỏ đầu năm mới đã dần dần trở lại với những phố ông đồ nhộn nhịp sắc xuân.