Ước mong ngày Tết ẩn trong kết thúc có hậu của “Lang Liêu Hậu Truyện”

Lấy bối cảnh gia đình đoàn tụ ngày Tết bằng cách kể của một vở nhạc kịch mang màu sắc hiện đại, câu chuyện về "gia tộc" họ Lang với nhiều diễn biến bất ngờ chính là mong ước của rất nhiều người chúng ta về một mùa tết an lành tự nhiên.



"Lang Liêu Hậu Truyện" – câu chuyện chung của hàng triệu gia đình Việt thời hiện đại

Lấy cảm hứng từ sự tích Bánh chưng, Bánh dày đã ăn sâu vào đời sống người Việt, MV nhạc kịch "Lang Liêu Hậu Truyện" xoay quanh gia tộc họ Lang với bốn nhân vật chính: anh Hai Lang Thang (do diễn viên Trương Thế Vinh thủ vai), chị Ba Lang Là (do diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai), anh Tư Lang Trớn (do diễn viên Liên Bỉnh Phát thủ vai) và cậu em út Lang Nành (do ca sĩ Jun Phạm thủ vai) trong bối cảnh Tết Canh Tý 2020 đang cận kề.

Vở nhạc kịch được sắp xếp thành ba hồi rõ ràng, tương ứng với chặng đường diễn biến các phân cảnh theo thứ tự thời gian, đã tái hiện trọn vẹn tâm lý của rất nhiều người chúng ta trước thềm năm mới. Có lẽ, những câu chuyện nghĩa cử như sửa sang nhà cửa, mua biếu quà mừng, chuẩn bị chúc tụng từ lâu đã trở thành "gánh nặng" của rất nhiều người mỗi khi Tết đến Xuân về.

Nhạc kịch "Lang Liêu Hậu Truyện" – Món quà Tết Canh Tý 2020 từ Vinasoy

Ngay từ hồi 1, mở đầu với câu chuyện hết sức quen thuộc "đang yên đang lành…tự nhiên Tết", người xem dễ dàng tìm thấy hình ảnh của những ngày cuối năm tất bật "băng rừng vượt biển" đi tìm quà cho cha mẹ của ba người con: anh Hai Lang Thang, chị Ba Lang Là, anh Tư Lang Trớn. Tất cả cùng chung một mong muốn khi ngày Tết cận kề: làm việc hết sức và chuẩn bị thật nhiều món quà quý hiếm, đắt tiền như cua Alaska, nấm Himalaya hay vải hoa của Bỉ, lụa may áo của Từ Hy nhằm "làm vui u thầy". Nghĩa cử phải chuẩn bị quà Tết thật sang, "đầy mâm" từ trước đến nay vẫn là thước đo cho sự hạnh phúc, thịnh vượng của một gia đình và vô hình trung trở thành "gánh nặng" của mọi người như một lẽ thường tình. Điều đó khiến chúng ta trăn trở, liệu đó có thật sự là nghĩa cử khiến mình thoải mái và vui vẻ, đặc biệt khi hồi 1 khép lại với gương mặt mệt mỏi của ba anh chị em?



Đang yên đang lành, tự nhiên Tết

Guồng quay hối hả thường ngày cũng đủ khiến ta mệt mỏi, sao lại để Tết khiến mình mệt mỏi hơn?

Đối lập hoàn toàn với sự hối hả của hồi 1, với âm nhạc dồn dập và những sản vật xa hoa, hồi 2 mở ra một khung cảnh an lành với chàng Út Lang Nành (do Jun Phạm thủ vai) cùng khu vườn ươm được chăm chút kĩ lưỡng, xanh mướt. Điểm nhấn trong hồi 2 chính là những suy nghĩ rất tích cực và những mong ước rất tự nhiên của Lang Nành khiến mạch phim được lắng đọng và nhẹ nhàng. Người xem tự đối chiếu với bản thân mình và nhận ra: ừ đúng rồi nhỉ, Tết là lúc anh em sum vầy, cầu chúc cha mẹ người thân bình yên, an lành và luôn vui vẻ là được.

"Nụ cười trên môi vẫn hoài" là mong ước của Lang Nành trước thềm năm mới

Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng thấy một phần của mình trong đó. Nhưng may mắn, chúng ta hoàn toàn có quyền chọn lựa một cái Tết mà mình mong muốn: không tất bật, mệt mỏi mà chỉ phủ đầy bình an và hạnh phúc.

Mong ước của cha mẹ, người thân - liệu mình có thấu hiểu?

Dựa trên đạo lý từ xưa đến nay của ông bà ta về lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ, cùng với cốt truyện quen thuộc từ sự tích "Bánh chưng, bánh dày", nhưng "Lang Liêu Hậu Truyện" đã được thổi vào một làn gió mới, vừa vui tươi, vừa ý nghĩa.

Những người con trong câu chuyện thời hiện đại, mỗi người một công việc riêng, một địa vị xã hội khác nhau nhưng mỗi khi Tết đến đều hướng về gia đình. Người anh cả có đi đến cùng trời cuối đất, vượt đại dương, leo núi cao cũng chỉ mong có được những tinh hoa trời đất tặng đấng sinh thành. Chị ba, anh tư, dẫu bận bịu trăm công nghìn việc, dẫu là sếp hay chủ tiệm, cũng đều là những người con thảo hiền, muốn cha mẹ được sung túc, được tận hưởng điều tốt nhất ở tuổi xế chiều, sau bao năm nhọc nhằn nuôi con khôn lớn. Gia viên như thế thì thật hạnh phúc! Thế nhưng, ở vai trò là người cha, người mẹ, liệu những gì họ mong ngày Tết có phải chỉ là những món quà sang trọng, đắt tiền?

Liệu mình có thực sự thấu hiểu cha mẹ trong những ngày đầu năm mới chưa?

Tết là lúc mọi người tạm gác lại những công việc thường nhật để đón chào một năm mới, là cơ hội để những người con đi làm muôn phương sum vầy cùng gia đình, cùng kể về một năm qua và trao gửi mong ước tốt lành nhất. Hạnh phúc chính là được nhìn thấy mọi người khỏe mạnh, bình yên, cả nhà quây quần êm ấm. Không cần phải gắng gượng, chỉ cần trái tim mách bảo, bằng tấm lòng chân thật, cha mẹ sẽ cảm nhận được tình cảm vun vén trong những món quà nhỏ nhưng tự nhiên và chứa đựng sự "an", sự "lành".

Đó cũng là điều mà ông Lang, bà Lang muốn con mình nhận ra ở hồi 3 – hồi kết của vở nhạc kịch. Nỗi niềm băn khoăn và lòng chưa thỏa của ông bà được hóa giải khi Lang Nành gửi trao món quà sức khỏe bình dị nhưng là tinh hoa từ những hạt đậu mà mình chú tâm chọn lựa, cùng lời chúc giản đơn nhưng ý nghĩa – lời chúc an lành từ tự nhiên, cho một mùa Tết thảnh thơi, đủ đầy và tự nhiên nhất.

Câu chuyện an lành – "rượu cũ" trong chiếc "bình mới"

"An lành" là kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh của Vinasoy, cũng là thông điệp mà công ty truyền tải qua nhiều dự án Tết trước đó – những sản phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Hình ảnh hạt đậu nành căng tròn và mầm xanh an lành nảy lên từ hạt đậu nành là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đã kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi nơi, tới mọi người dịp đầu năm mới.

Với nội dung "bình mới rượu cũ", thay thế phim ngắn đầy xúc động như những mùa trước, "Lang Liêu Hậu Truyện" mang đến không khí vui tươi cho ngày Xuân gần kề, đan xen nhiều yếu tố hài hước nhưng chân thật được xây dựng trên thể loại mới lạ - nhạc kịch, mà hầu như chưa có nhãn hàng nào thực hiện. Thông qua những câu hát được biến hóa bắt tai, nội dung truyền tải trong vở nhạc kịch như một lời tâm sự chân thành đối với mỗi gia đình Việt Nam trong ngày Tết: hãy đặt gánh lo của đời sống thường nhật sang một bên và đón nhận một cái Tết thật tự nhiên như những gì chúng ta cần. Chỉ khi đó, chúng ta mới thấm thía một cái Tết thật trọn vẹn và an lành thực thụ.

"An lành từ tự nhiên" chính là mong muốn của tất cả chúng ta cho một năm mới sắp đến

Không khí vỡ òa khi cả nhà họ Lang cùng nhau ca hát, nhảy múa chính là lời kết đẹp cho toàn bộ vở nhạc kịch, khi họ đã hiểu ra ý nghĩa của món quà an lành trong cuộc sống. Mong ước của chúng ta cho một năm mới – những con người hiện đại, thật ra chỉ gói gọn trong chừng ấy chữ: "an lành từ tự nhiên" mà thôi.

Phim nhạc kịch "Lang Liêu Hậu Truyện" là dự án Tết mà công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy vừa giới thiệu đến với tất cả các gia đình Việt trước thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020. Thông qua tác phầm, Vinasoy muốn truyền đi thông điệp về một mùa tết an lành đến từ tự nhiên.