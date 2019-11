Tưởng là kẹo mẹ để trong tủ, bé trai lấy ra ăn và 15 phút sau nằm bất động trên sàn nhà

Vào ngày 8/11 vừa qua, trong khi chị Sophie Balint (23 tuổi) đến từ Port Talbot (xứ Wales) đang dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa thì bé Tommy (2 tuổi) cùng với anh trai của mình, Ozzy (4 tuổi) phát hiện ra trong ngăn kéo tủ có kẹo cao su, thế là hai anh em lấy ra ăn.



Bà mẹ 2 con nhớ lại: "Chúng tôi đang trang trí lại nhà của mẹ tôi thì các cậu bé đi vào phòng ngủ và tìm thấy gói kẹo cao su nicotine - loại kẹo dành cho người cai nghiện thuốc lá, nhưng cả Tommy và Ozzy đều tưởng lầm đó là kẹo mà chúng thường hay ăn. Khi tôi phát hiện ra con đang ăn gì thì 2 đứa trẻ đã ăn được vài phút. Tôi yêu cầu con nhả ra ngay lập tức.

Hai anh em Tommy đã phát hiện ra trong ngăn kéo tủ có kẹo cao su, thế là lấy ra ăn với nhau, mà không hề biết rằng đó là "kẹo độc".

Nhưng chỉ khoảng năm phút sau, Tommy bắt đầu khóc và nói rằng mình bị đau bụng. Rồi khoảng 15 -20 phút sau, thằng bé không thể nhấc tay chân lên và nằm bất động trên sàn nhà trong khi mắt đang trợn tròn. May mắn thay, một người hàng xóm biết tin nên đã qua giúp tôi. Anh ấy đã gọi xe cấp cứu, còn tôi thì đặt con nằm trên ghế sô pha và cố gắng giữ cho con tỉnh táo".

Nhận được tin báo, các nhân viên y tế đã đến chỗ mẹ con Sophie ngay lập tức, nhưng họ phải chờ hơn 2 giờ đồng hồ sau xe cấp cứu mới đến nơi. Lúc đó, Tommy đã đi tỉnh dậy và đi loanh quanh được rồi. Tuy nhiên, hai mẹ con Sophie vẫn quyết định đến Bệnh viện Morriston để kiểm tra lại. Sau vài giờ theo dõi ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho Tommy được xuất viện về nhà vì kết quả kiểm tra tim và máu của bé đều bình thường.

May mắn là lượng nicotine mà Tommy nuốt vào người còn khá thấp nên sau vài giờ theo dõi ở bệnh viện, bé trai đã được cho ra về.

Bà mẹ Sophia bên cạnh con trai Ozzy (4 tuổi) và Tommy (2 tuổi).

Mẹ Tommy, Sophia cho biết: "Các bác sĩ nói may mắn là Tommy đã nhả ra 80% lượng kẹo mà bé đã cho vào miệng, và bé chỉ nuốt 4mg nicotine. Lượng thuốc này là khá thấp nên không gây nguy hiểm gì cho con. Họ còn nói rằng nếu thằng bé nhai cả gói, nó có thể sẽ khiến các cơ quan của con ngừng hoạt động".

Cô chia sẻ thêm: "Tommy là một đứa trẻ rất hiếu động và tò mò. Thằng bé không bao giờ ngừng nói chuyện. Thế nên, khi chứng kiến cảnh con nằm bất động vô hồn tôi đã rất sợ. Tôi bị hoảng loạn và chính Ozzy đã giữ cho em của mình tỉnh táo trong khi chờ được cấp cứu. Thật may khi Tommy là một đứa trẻ khá to lớn và khỏe mạnh hơn so với tuổi, chứ nếu con gầy yếu thì tôi không thể tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi mong là câu chuyện của tôi sẽ giúp các bạn học được một bài học, không phải chỉ có mỗi thuốc là phải cất lên cao đâu, kẹo cao su cũng gây ra những nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được".

Ngộ độc nicotine nguy hiểm với trẻ như thế nào? Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Y tế Quốc gia Hoa kỳ thì nếu nuốt phải một lượng lớn nicotine, trẻ có thể bị ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong. Các triệu chứng ngộ độc quá liều nicotine bao gồm nôn mửa, đổ mồ hôi, buồn ngủ, run rẩy chân tay, nhầm lẫn và co giật. Do đó, tốt nhất, các cha mẹ nên cất cao ngoài tầm tay với của con những thứ có thể gây nguy hiểm như các loại thuốc, kẹo cao su... để tránh những tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra.

Nguồn: Metro