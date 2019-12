Tuổi thơ bất hạnh của bé gái bị kẻ bệnh hoạn hiếp dâm dưới chân núi Pha Nọi

Ngôi nhà sàn của H. (nạn nhân vụ người đàn ông 49 tuổi hiếp dâm, dâm ô nhiều bé gái ở Thanh Hóa) trống huơ, trống hoác, tài sản không có gì quý giá ngoài mấy bì lúa lọt thỏm dưới chân núi Pha Nọi.

Ông Hà Văn Chiến (ông nội cháu H.) trầm ngâm không thể nào tin nổi đứa cháu đang còn tuổi ăn, tuổi ngủ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bị chính người hàng xóm giở trò bệnh hoạn.

Bố mẹ cháu H. chết năm 2016, cả 2 mất cách nhau chỉ trong vòng 2 tháng. Ông tuổi cao sức yếu mà cả con đẻ và con dâu lần lượt ra đi để lại 3 đứa cháu nhem nhuốc, gầy gò, ốm yếu.

Nói về nỗi đau khi đứa cháu nhỏ tội nghiệp phải trải qua, vợ chồng ông Chiến như đứt từng khúc ruột.

Nén chịu nỗi đau, ông bà gắng gượng lên rừng hái măng, ra suối mò con ốc, bòn mót từng cọng rau… cùng với sự giúp đỡ của hàng xóm, chính quyền để các cháu được ăn học như những đứa trẻ khác trong bản. Cũng vì cuộc sống quá khó khăn, ông bà suốt ngày ngoài đồng, lên rừng kiếm cái ăn, cái mặc nên không có thời gian trông nom các cháu.

Sự ân hận, day dứt hằn sâu lên khuôn mặt già nua, khắc khổ, ông luôn tự trách mình:

"Giá như chúng tôi dành nhiều thời gian để quan tâm đến cháu thì chắc không xảy ra chuyện đau lòng. Trong khoảng thời gian tháng 11 vừa rồi thấy cháu hay có tiền và đồ ăn, gặng hỏi nhưng cháu nó không nói gì. Mãi khi gia đình cháu N. ra trưởng bản trình báo chúng tôi mới hay biết cháu mình bị dụ dỗ hiếp dâm. Tuy bố mẹ mất sớm nhưng H. là đứa chăm ngoan, cũng vì chúng còn trẻ con nên mới bị hãm hại.

Từ ngày mọi người biết chuyện tâm lý cháu có phần hoảng sợ, lo lắng, hay khóc. Tội nghiệp, nó là biết gì đâu mà phải chịu cảnh tủi hổ này. Sau này xuống suối vàng gặp mặt bố mẹ các cháu tôi biết nói sao đây".

Theo người dân địa phương, nghi phạm Nghiên từng đi nghĩa vụ quân sự, sau đó về địa phương lập gia đình và tham gia công tác hội nông dân tại Chi hội Nông dân bản Mướp. 4 đứa trẻ bị dâm ô, hiếp dâm đều gần nhà nghi phạm và đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Cách nhà ông Nghiên mấy bước chân, anh Hà Văn Quyết (bố một nạn nhân khác là cháu N.) vẫn không thể nào tin nổi sự việc trên lại xảy ra với con mình. Cháu N. bị Nghiên nhiều lần giở trò dâm ô ngay trong bếp nhà ông ấy sau khi dụ dỗ cho tiền, bánh kẹo. Trớ trêu thay nghi phạm Nghiên lại có quan hệ họ hàng với gia đình anh Quyết. Cả 2 gia đình thường xuyên qua lại mỗi khi có công việc.

Dù tuổi cao sức yếu ông Chiến luôn gắng gượng lên rừng chặt củi, hái măng nuôi 3 đứa cháu mồ côi.

Anh Phạm Bá Tường (SN 1985) - Trưởng bản Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa cho biết thêm: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phía công an huyện đưa các cháu đi giám định y khoa, ngoài cháu H. bị hiếp dâm, cháu N. và 2 cháu khác bị nghi phạm dụ dỗ đến nhà ông ấy dâm ô nhiều lần".

Theo thông tin từ Công an huyện Quan Hóa, ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác đã đưa các cháu đi giám định y khoa, kết quả xác định cho thấy, bé H. bị hiếp dâm, cháu N. bị dâm ô, phía công an đã vận động nghi phạm Nghiên ra đầu thú, lời khai ban đầu trùng khớp với hiện trường, lời kể của các cháu. Đánh giá vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, ngày 13/12, Công an huyện Quan Hóa chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2019, Công an huyện Quan Hóa, Thanh Hóa tiếp nhận thông tin phản ánh có đối tượng lợi dụng lúc người lớn đi vắng đã dùng kẹo dụ dỗ các cháu bé có độ tuổi từ 8 đến 10 tuổi về nhà chơi và có hành vi hiếp dâm, dâm ô.

Đến ngày 12/12, Công an huyện Quan Hóa xác định cháu H.T.M.H (8 tuổi) bị đối tượng hiếp dâm, cháu H. Q. N. (10 tuổi) bị dâm ô. Công an huyện đã xác định và đã triệu tập, tạm giữ hình sự Cao Xuân Nghiên (SN 1970) ngụ thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa.