Từng chê bai MC Hoa hậu Hoàn vũ đọc sai kết quả, Nguyên Khang gặp sự cố tương tự và bị chỉ trích không kém

Tối 26/10, đêm chung kết The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 đã diễn ra tại TP.HCM. Trong đêm thi, Nguyên Khang giữ vai trò dẫn dắt đêm chung kết cùng Gil Lê.

Tuy nhiên, trong phần công bố kết quả, Nguyên Khang gặp phải sự cố không mong muốn là đọc nhầm tên Quán quân. Ban đầu, nam MC xướng tên Chấn Quốc trở thành Quán quân của mùa giải 2019 nhưng anh vội vàng xin lỗi và đính chính Kiều Minh Tâm mới là Quán quân chính thức.

Nguyên Khang đọc nhầm kết quả Quán quân Giọng hát Việt nhí 2019 khiến Hương Giang lẫn học trò mừng hụt

Sự cố đọc nhầm tên Quán quân của Nguyên Khang đã khiến Chấn Quốc, Hương Giang bật khóc ngay trên sân khấu còn khán giả thì thể hiện sự bức xúc vì sự cầu thả của Nguyên Khang. Thậm chí, nhiều người còn liên tưởng đến vụ việc trao nhầm vương miện tại Miss Universe 2015. Bởi rất trùng hợp, Nguyên Khang từng lên tiếng chê bai nam MC công bố kết quả chung cuộc.

Nguyên Khang từng bày tỏ sự khó hiểu đối với màn công bố sai kết quả Miss Universe 2015 của MC Steve Harvey.

MC Steve Harvey từng gặp sự cố công bố sai kết quả tại Miss Universe 2015.

Cụ thể Nguyên Khang từng viết trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy có một vài tình huống khó hiểu về cách công bố kết quả của MC. Đầu tiên, trước khi bước vào phần công bố kết quả, MC luôn có đủ thời gian để làm việc với ban tổ chức về cách thức công bố, thứ tự và trao giải. Cá nhân tôi khi nhận kết quả luôn mở ra xem trước tên của Hoa hậu là ai (đó cũng là sự tò mò của chúng ta, trừ trường hợp phong bì dán kín mít và không thể mở được, nhưng tôi thấy trong trường hợp này thì không phải). Tôi nghĩ thói quen của MC là xem trước để nắm thật rõ tên của Hoa hậu. Thế nên, không thể nói MC trong trường hợp này chưa xem kết quả và không biết Hoa hậu là ai.

Thứ hai, khi đã bước ra sân khấu, MC sẽ đọc qua một lần nữa trước khi công bố chính thức. Và họ cũng có rất nhiều thời gian làm cho mọi người hồi hộp. Ví dụ như: "Và sau đây, Á hậu 2 chính là... Hoa hậu chính là… Khoảng thời gian đó đủ để họ liếc nhìn xuống tờ giấy một lần nữa. Chưa kể cột Á hậu và Hoa hậu khác nhau. Cái tên Hoa hậu được in chữ to hơn nhiều so với tên Á hậu. Cận cảnh màn hình lúc MC đưa tờ giấy cho khán giả xem cũng thấy cột Hoa hậu nằm riêng so với hai Á hậu nên chẳng thể nào MC lại nhầm lẫn đọc lộn sang cột khác.

Ngoài ra, khi đã xướng xong tên Hoa hậu và Á hậu, theo thói quen của người dẫn chương trình, chúng tôi thường ngó xuống kết quả một lần nữa trước khi bước vào. Nên nếu sai sót là chỉnh ngay lập tức và xin lỗi ngay trên sân khấu, chứ không thể đi thẳng vào trong mà chẳng xem lại giấy".

Khán giả từng bày tỏ sự bức xúc với màn đọc nhầm kết quả Miss Universe 2015.

Có thể thấy việc nhẫm lẫn là điều không ai có thể tránh khỏi và Nguyên Khang cũng đã nhanh chóng xin lỗi sau sự cố đọc nhầm tên Quán quân Giọng hát Việt nhí 2019. Tuy nhiên, việc công bố sai tên ngay phút đăng quang lại trong một chương trình dành cho thí sinh nhí ít nhiều sẽ khiến cho một đứa bé bị tổn thương về mặt cảm xúc.