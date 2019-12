Tưng bừng khai trương ChiFan cơ sở 2 – Hấp dẫn mọi thực khách đam mê ẩm thực Trung Hoa

Để tiếp tục khẳng định vị thế của mình cũng như lan tỏa văn hóa ẩm thực Trung Hoa đến gần hơn thực khách, ChiFan đã chính thức khai trương cơ sở thứ 2 tại 71 Trung Hòa vào ngày 19/12/2019 vừa qua. Nơi đây gây ấn tượng với kiến trúc hoành tráng, chất lượng đồ ăn thượng hạng, hứa hẹn sẽ là điểm đến cực hot trong thời gian tới.

Thưởng thức tiệc nướng xiên que độc đáo tại ChiFan

Thực khách tới Chifan sẽ được tự tay trải nghiệm những món xiên nướng có 1-0-2, khác hoàn toàn với phong cách nướng BBQ quen thuộc, cùng với 15 loại thịt khác nhau cho quý khách thỏa thích lựa chọn. Những xiên thịt bò, thịt cừu đầy đặn được tẩm ướp gia vị đặc trưng, sau đó chế biến và đem nướng chín đều. Độ tươi ngọt trong mỗi loại thịt phụ thuộc vào bàn tay chế biến tài tình của người đầu bếp nghệ nhân cũng như công thức kết hợp hương vị khác nhau. Trên mỗi bàn nướng sẽ đi kèm những gia vị đặc biệt của Trung Hoa như hạt vừng, hạt thì làm bột ớt tê … tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho món ăn.

Nếu đã một lần ghé qua ChiFan có lẽ hơn ai hết, thực khách có thể cảm nhận rõ hương vị nguyên bản của văn hóa ẩm thực Trung Hoa trong từng món ăn. Từ những đĩa thịt chính cho tới những món ăn kèm như mỳ lạnh Trung Hoa, mỳ bò Hồng Xíu, tất cả đều giữ nguyên độ đậm nhạt, chua cay nguyên gốc.

Tại sao ChinFan lựa chọn than binchotan?

ChiFan không chỉ gây ấn tượng với khâu lựa chọn nguyên liệu tỉ mỉ và chu đáo, điểm cộng khác cho nhà hàng Trung Hoa này còn nằm ở cách họ đặc biệt quan tâm tới thực khách của mình. Không sử dụng những loại than thông thường gây ám khói và mùi, ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của khách hàng, ChiFan đã đầu tư chọn lựa than binchotan - môt loại than không mùi, không khói, thân thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe. Chính những điều nhỏ ấy đã khiến ChiFan ghi dấu thật nhiều trong lòng những vị khách mỗi khi ghé qua

Khám phá không gian đậm chất Trung Hoa

Tọa lạc giữa con phố Trung Hòa sầm uất và nhộn nhịp, ChiFan cơ sở 2 nổi bật với kiến trúc cực đẳng cấp, cực hào nhoáng. Nhà hàng có 3 tầng với sức chứa lên tới 60 người, thoáng đãng mà ấm cúng, là lựa chọn phù hợp cho các buổi quây quần cùng gia đình, hội họp bạn bè hay tiệc tùng cùng đồng nghiệp. Không chỉ có vậy, nhà hàng được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa truyền thống với tông màu chủ đạo là đỏ trầm và nâu be. Từng chi tiết, từng ngóc ngách của nhà hàng đều được trang trí cực tỉ mỉ với những đồ bức họa mang đậm phong vị Trung Hoa truyền thống.

Ngập tràn ưu đãi nhân dịp khai trương

Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bữa tiệc nướng chuẩn hương vị Trung Hoa truyền thống với ưu đãi cực hấp dẫn trong tuần lễ khai trương cơ sở Trung Hòa - mua 1 tặng 1 dành dầy hấp dẫn! Còn chần chừ gì nữa, đã đến lúc bạn hóa thân thành tín đồ sành ăn, thử ngay combo nướng chỉ từ 99k/1 người thôi nào! Đến ngay, chờ chi!

ChiFan - Nướng Trung Hoa

Cở sở 1: 60 Mai Hắc Đế, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 0839 06 6060

Cở sở 2: 71 Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 0822 17 7171‬

Facebook: https://www.facebook.com/ChiFanNuongTrungHoa/