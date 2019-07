Từng bị chỉ trích là "người mẹ mê tiền" nhất Trung Quốc, Dương Mịch lại nói điều này về con gái khiến ai cũng suy nghĩ

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Dương Mịch đã được hỏi nhiều vấn đề xung quanh cuộc sống và công việc của cô. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về phương pháp để giải tỏa áp lực của mình, đó là đắp mặt nạ, uống một ly rượu và sau đó thì ngủ. Vốn là người nổi tiếng cuồng công việc, Dương Mịch lúc nào cũng được thấy trong trạng thái làm việc.

Tuy nhiên khi nói về việc này, Dương Mịch cho biết: "Tôi vẫn có thời gian của riêng mình nhưng khi mọi người nhìn thấy tôi thì tôi đang làm việc.

Khi bạn không nhìn thấy tôi, tôi cũng không nhất thiết phải nói tôi đang làm gì. Mỗi người đều có cách an bài cuộc sống của mình nhưng không phải mọi thứ đều sẽ đi theo sự an bài của bạn, vì thế nên tôi không an bài cuộc sống của mình".

Ngôi sao Tam sinh tam thế thập lý đào hoa luôn rất coi trọng khoảng thời gian ở bên gia đình vào dịp Tết mỗi năm. Cô nói rằng từ nhỏ đến lớn chỉ có một năm là phải ở trong đoàn phim dịp Tết, còn những năm khác cô đều trở về đón Tết cùng với gia đình. Đối với Dương Mịch thì Tết là dịp để gia đình sum họp quây quần bên nhau, bởi vì gia đình cô ở Bắc Kinh nên cũng không khó để gặp mặt.

Không chỉ nói đến cuộc sống và công việc của bản thân, Dương Mịch cũng có những chia sẻ về con gái Tiểu Nhu Mễ, cho biết cô bé đang học nhảy. Dương Mịch cũng rất thích khám phá những sở thích của con gái, muốn xem cô bé thích hay không thích làm gì. Người đẹp 33 tuổi khẳng định cô tôn trọng sở thích của con gái, cũng không ép cô bé phải học bất cứ thứ gì.

Dương Mịch lần đầu nói về con gái sau khi ly hôn Lưu Khải Uy vào cuối năm ngoái, cô cho biết mình tôn trọng sở thích và không ép buộc con gái làm bất cứ điều gì.

Nguồn: QQ