Tung ảnh chê Cầu Vàng ở Đà Nẵng đông nghịt khách, khác xa với tưởng tượng - người đăng bị ném đá vì quy chụp

Những ngày qua, dân tình nhắc nhiều đếu cây cầu Vàng mềm mại như 1 dải lụa được nâng đỡ bởi bàn tay khổng lồ rêu phong tại vườn Thiên Thai của Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng). Và chắc chẳn ai trong chúng ta khi nhìn thấy cảnh quan nhân tạo cuốn hút như thế cũng đều muốn có một chiếc ảnh check-in tại địa điểm hot hòn hot này.

Cây cầu Vàng bàn tay nhận được vô số lời khen trên MXH (Ảnh: Kiếng cận team)

Trong số rất nhiều bức ảnh đẹp được dân tình đăng tải lên Instagram lẫn Facebook khi có dịp đặt chân đến cầu bàn tay nổi tiếng ở Đà Nẵng thì xuất hiện một bức ảnh mang tính chất "bóc mẽ" hình ảnh thực tại cây cầy này. Người đăng tải viết caption: "Nhìn mà chán", có ý so sánh cảnh quan trên cầu trong thực tế không hề ảo diệu như khi nó xuất hiện trên phim ảnh vì lượng người đổ lên cầu đông đúc cản trở tầm nhìn.

Bức ảnh "bóc mẽ" cầu Vàng bàn tay ngoài đời thực không hề đẹp như trên ảnh, trên phim...

Bức ảnh ngay khi được đăng tải vào một group kín đã thu hút sự chú ý của dân mạng và khởi xướng cho những tranh luận sau đó. Nhiều ý kiến cho rằng người đưa ra sự so sánh này không công bằng với chiếc cầu vì đây là hai góc chụp khác nhau, tuỳ từng thời điểm lượng người trên cầu sẽ đông hoặc vắng sẽ cho ra những bức ảnh rất... khác nhau. Cách nói "nhìn mà chán" là một kiểu nói quy chụp thiếu tích cực.

"Do bạn đen thôi, chụp đúng vào thời điểm người ta đi đông", "Làm gì đông như vậy, góc chụp tự dìm mà còn than thở", "Do góc chụp, làm ơn đừng so sánh nữa".

"Các bức ảnh và clip chuyên nghiệp trên mạng đều đã qua chỉnh màu nhìn xanh hơn, sáng hơn - độ tương phản cao - màu sắc rực rỡ hoặc nóng, lạnh tùy mục đích. Khi nhìn ngoài đời sẽ khác, cũng tùy thời tiết và mùa - ánh nắng mà khi nhìn bằng mắt thường lại sẽ có cái đẹp riêng. Thứ hai nữa là lúc bạn này chụp quá đông, chụp không chuyên, góc không đẹp"... là những phân tích của dân mạng chỉ ra lý do vì sao "chủ thớt" lại thấy thất vọng với cây câu mà ai cũng thấy... đẹp.

Bên cạnh đó, nhiều người đã có dịp đặt chân đến và trải nghiệm địa điểm thăm quan nổi tiếng này đã chia sẻ hình ảnh do mình tự chụp như một bằng chứng chứng minh nét đẹp không thay đổi của cây cầu Vàng hình bàn tay nâng.

Ảnh: Hạnh Tọt

Ảnh: Thu Thuỷ

Ảnh: Đào Vân Nhi

Ảnh: Yến Yến