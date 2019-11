Tuần lễ của thứ sáu đen tối bây giờ mới chính thức bắt đầu

Định nghĩa Black Friday



Ngày "Thứ sáu đen tối" theo định nghĩa là ngày thứ sáu sau Lễ Tạ Ơn, và Lễ Tạ Ơn thường được diễn ra vào ngày thứ năm lần thứ 4 trong tháng 11. Năm nay, ngày Black Friday chính xác sẽ là ngày 29.11 - đây là phát súng đầu tiên bắt đầu chuỗi giảm giá của nhiều thương hiệu và cũng là dịp tín đồ có cơ hội mua sắm cho năm mới với ưu đãi khác nhau.

Để đảm bảo doanh thu, nhiều thương hiệu đặc biệt là thời trang áp dụng chương trình khuyến mãi từ rất sớm. Nếu dành hết chi phí cho khung thời gian này, bạn có thể rơi vào tình trạng "rỗng túi" khi Black Friday thực sự diễn ra. Đừng nôn nao, những thương hiệu thời trang lớn vẫn chưa ưu đãi đâu.

Cập nhật những thương hiệu sẽ diễn ra Black Friday tuần này

Những thương hiệu thời trang nổi tiếng như: ZARA, H&M, Mango, Top Shop, VASCARA,.... sẽ bắt đầu tuần lễ ưu đãi của mình.

ZARA: Đây là thương hiệu thời trang được nhiều tín đồ trên thế giới ưa chuộng, và ở Việt Nam, các sản phẩm của ZARA đáp ứng được yếu tố thời trang và nắm bắt được xu hướng thế giới. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy trang phục từ dạo phối đến tiệc tùng tại cửa hàng này.

H&M: Mang tính ứng dụng cao với những trang phục dễ phối, đó là lý do mà H&M Có mặt khắp thế giới với hơn 1000 cửa hàng toàn cầu. Và trong mùa Black Friday năm nay, thương hiệu được mệnh danh "thời trang bắt nhịp nhanh nhất" hứa hẹn sẽ bùng nổ những sản phẩm ưu đãi với giá cực hời, đáp ứng mong chờ bấy lâu của người tiêu dùng.

MANGO: Nhãn hàng thời trang được lòng giới trẻ đặc biệt là những quý ông, quý cô văn phòng ưa chuộng bởi có phong cách high street, cơ bản, hiện đại, sang trọng phù hợp với những khách hàng yêu thích sự tinh giản, chỉnh chu, nhanh gọn. Đây cũng là thương hiệu được chị em săn đón nồng nhiệt vào ngày Black Friday 2019.

Topshop - Top Man: Chỉ sở hữu một phần nhỏ khách hàng nhưng Topshop lại dần khẳng định được tên tuổi thương hiệu của mình và ngày càng có nhiều khách hàng trung thành hơn. Với gu thời trang cao cấp, thời thượng, độc đáo riêng biệt dịp Black Friday sắp tới Topshop hứa hẹn sẽ mang đến chương trình khuyến mãi siêu bất ngờ dành cho các tín đồ nghiện mua sắm.

VASCARA: Đây là thương hiệu thời trang phụ kiện về túi xách và giày dép cao cấp dành cho chị em phụ nữ. Ưu điểm với hơn 130 cửa hàng trên toàn quốc, chắc chắn bạn sẽ được phục vụ và lựa chọn cho mình nhiều sản phẩm giá hời tại đây. Những sản phẩm của Vascara luôn trong tình trạng cháy hàng và đặc biệt, ngoài những sản phẩm sale mặc định thì các sản phẩm nằm trong BST Thu Đông 2019 mới "The Moments in New York" cũng sẽ được hưởng ưu đãi trong tuần lễ này. Khung thời gian diễn ra Black Friday của Vascara bắt đầu từ ngày 27.11 - 01.12.2019.

Những thông tin trên sẽ giúp nàng lựa chọn thương hiệu nào mình yêu thích và phân bổ chi phí để chi tiêu hợp lý. Dù là thương hiệu nào thì nàng cũng cần lưu ý về mục đích sử dụng của mình nữa nhé.