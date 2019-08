Tư vấn thiết kế nhà ống 100m² ngập tràn ánh sáng có phong cách hiện đại cho 3 thế hệ với chi phí 2,5 tỷ đồng

Chào chuyên mục Nhà hay,



Tôi hiện đang sống cùng bố mẹ, vợ và hai con gái. Tôi mong muốn xây nhà trên mảnh đất 5x20m có đầy đủ các công năng cho 3 thế hệ. Các tầng được phân bố hợp lý với đầy đủ không gian bao gồm 1 phòng khách - bếp ăn - nơi ăn uống, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng làm việc.

Rất mong nhận được sự tư vấn của KTS và chuyên mục.

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu tư vấn thiết kế, chúng tôi xin đưa ra phương án mặt bằng tư vấn và bố trí nội thất như sau:

"Less but more" là cụm từ chúng ta hoàn toàn có thể dùng để miêu tả căn nhà này. Có thể nhanh chóng nhìn ra cách bài trí nội thất trong căn hộ tuy không quá cầu kỳ nhưng lại được chăm chút rất kỹ lưỡng. Việc đưa tiểu cảnh và cây xanh vào phần trang trí nội thất khiến căn nhà trở nên thân thiện và hiện đại hơn.

Mặt tiền 5m khá rộng nên dễ dàng thiết kế sân để xe ô tô và cả xe máy, chiều dài 20m khiến căn nhà trở nên sâu hơn và hoàn toàn có thể chia mặt bằng tầng 1 thành 4 khu: sân để xe, phòng khách, phòng bếp và khu tiểu cảnh giếng trời.

Phòng khách với gam màu chủ đạo là xám, đen trắng, kết hợp tủ âm tường nhiều công năng, thêm vào đó bộ sofa màu xám khá thoải. Chiếc bàn trà không quá cao khiến không gian trở nên rộng rãi mà không mất đi sự sang trọng vốn có.

Khu tiểu cảnh với sự kết hợp của hồ cá và cây xanh được KTS đặt cạnh phòng khách làm vùng không gian phía trong dường như tràn đầy sinh khí hơn.

Với vị trí đặc biệt và ánh sáng mạnh phía trên chiếu xuống, cây xanh sẽ là một điểm nhấn đầy thu hút.

Tủ bếp chữ L với tông màu nhẹ nhàng kết hợp giá kệ màu nâu gỗ nhạt.

Bước lên tầng 2 là hành lang dài với khoảng không giếng trời.

Hành lang tại các tầng luôn thông thoáng nhờ vào ánh sáng tự nhiên từ giếng trời.

Không gian phòng làm việc của gia chủ.

Căn nhà sử dụng tông trắng, xám, làm chủ đạo, trên phòng ngủ master và phòng cho trẻ nhỏ được phối thêm màu xanh xám để không gian nhẹ nhàng hơn. Việc thêm thắt các chi tiết tiểu cảnh để màu sắc trở nên mềm mại và bớt khô cứng hơn. Điểm đặc biệt của căn nhà chính là phần nội thất bên trong được tối giản, đa chức năng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Phòng ngủ master với gam màu xám chủ đạo tạo sự sang trọng, tinh tế cho không gian.

Phòng ngủ ông bà với gam màu trầm ấm nâu nhạt và trắng. Khi thiết kế phòng ngủ ông bà, KTS đã khéo léo lựa chọn tông màu trung tính sao cho phù hợp với tâm lý và gu thẩm mỹ của người già, tạo không gian nghỉ ngơi dễ chịu cho hai cụ.

Phòng ngủ 2 con gái với thiết kế độc đáo và mới lạ.

Không gian phòng thờ yên tĩnh và trang nghiêm.

Tầng 3 với vườn cảnh nhỏ và bộ bàn ghế uống trà.

Nhà vệ sinh được thiết kế tận dụng ánh sáng trực tiếp từ khoảng thông tầng.

Báo giá sơ bộ.

Hy vọng với phương án bố trí của Nhà Hay sẽ đáp ứng được tiện nghi cũng như nhu cầu sinh hoạt của bạn và gia đình.