Tự sáng tác bài rap về Chí Phèo, nam sinh khiến dân mạng thẫn thờ vì lời hay nhạc chất, Nam Cao sống lại cũng phải gật gù khen

Ngữ Văn luôn là một trong những môn học được học sinh yêu thích nhất. Không chỉ giúp nuôi dưỡng tâm hồn, bộ môn này còn khiến thế hệ trẻ hiểu được cuộc sống, tâm tư của ông cha ngày trước thông qua các nhân vật kinh điển như: Chí Phèo, lão Hạc, chị Dậu, A Phủ, Mị, Xuân tóc đỏ,…

Tuy mang nhiều sắc màu nhưng các tiết Văn cũng rất dễ gây buồn ngủ nếu giáo viên không có cách truyền tải kiến thức tốt, hoặc học sinh không chủ động với môn học mà chỉ tiếp thu thụ động.

Mới đây một nam sinh tại trường THPT Yên Viên, Hà Nội đã gây sốt mạng xã hội bởi cách học Ngữ Văn quá chất. Thay vì ghi chép, hoặc học thuộc nội dung trong sách giáo khoa, cậu bạn D.Q quyết định tự sáng tác một bài hát rap về nhân vật Chí Phèo.

Trong hơn 1 phút đồng hồ, nam sinh D.Q. đã tóm gọn cuộc đời và những biến cố mà nhân vật này trải qua trên nền nhạc và lời do chính mình chắp bút. Lời hay, nhạc chất, kèm theo phong cách trình diễn vô cùng tự tin của D.Q khiến các bạn cùng lớp thất thần ngồi nghe. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, tất cả đồng loạt dành cho cậu bạn một tràng pháo tay.

Nguyên văn bài rap do D.Q sáng tác như sau:

"Chí Phèo do Nam Cao viết đã được ghi vào lịch sử, chuyển thể qua màn ảnh rộng. Từng lời thơ và câu từ phản ánh rõ nét tình cảnh của nông dân trước cách mạng. Mọi thứ tội lỗi bi kịch, Chí Phèo đều gánh vác. Từ khi được mẹ sinh ra, cuộc đời hắn là khoảng trống. Trần truồng và xám ngắt, để cạnh lò gạch bỏ không. Cuộc đời vừa mở ra còn ẩn chứa biết bao điều, dù qua tay bao người nhưng hạnh phúc chẳng bấy nhiêu.

Nam sinh với màn hát rap thần sầu về Chí Phèo.

Năm Chí 20 tuổi làm canh điền cho Lý Kiến. Thời thơ ấu và thanh niên chịu toàn thơ ấu và bất biến. Chỉ vì có tính ghen tuông mà ông Lý bỏ tù Chí. Ở đây không có trái tim nên xích mích xảy ra giữa Lý, Chí. Đi biền biệt nhiều năm hắn bỗng trở lại, nổi khắp mọi nơi với biệt danh "Quỷ dữ làng Vũ Đại". Bề ngoài Chí Phèo xấu không kể được hết nhưng nói thật, đời hắn ta sống không bằng chết.

Trong một phép màu, trong một đêm trăng thật thuần khiết, cuộc gặp gỡ của Chí và Nở là sự sắp đặt của duyên kiếp. Dáng Thị Nở bên gốc chuối không thể nào duyên hơn. Chí Phèo ta say rượu, say luôn mảnh tình trời hồng. Hai người chẳng có gì nên họ trao nhau mà sống. Điểm tựa là cây chuối, điểm cuối là bờ sông. Khung cảnh thật say nồng, Chí Phèo rơi vào tình yêu, một giấc mơ thật phiêu bồng.

Cậu bạn D.Q thực sự rất có năng khiếu làm ca sĩ.

Cảm xúc càng dâng trào khi được nàng cho bát cháo. Cháo chẳng được bao nhiêu nhưng tình cảm thật lớn lao. Khát khao một thứ gì đó, tâm hồn Chí thật bình yên. Một tên ác quỷ, ma đói trở thành một con người lương thiện.

Nào ngờ, ai nói trước được đời này, Nở nghe lời dì nên bỏ rơi Chí Phèo một mình bơ vơ. Tuyệt vọng dồn hắn vào cái kết không lối thoát. Đau đớn không ai thấu bắt hắn thành kẻ ác. Đời đâu còn gì để mất, không còn nơi sinh ra, không còn nơi để chôn cất. Tự tay đâm chết chính mình và Bá Kiến. Cuộc sống bình yên mãi mãi chỉ là điều phù phiếm".

Hiện tại, bài rap về Chí Phèo của cậu bạn đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Nhiều người cho rằng, với tài năng âm nhạc như này mà D.Q không đi làm ca sĩ thì quá phí, hay "Rapper tương lai đây rồi".

Một số người hài hước đùa: "Cụ Nam Cao mà sống lại chắc cũng phải gật gù khen hay".