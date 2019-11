Từ A-Z cách cắm hoa dáng tròn đẹp như mơ cực dễ dàng

Vẻ đẹp từ các bình hoa tươi luôn mang tới niềm vui và những cảm nhận tuyệt vời cho cuộc sống. Và cũng bởi thế, cách cắm hoa đẹp là điều được các chị em đặc biệt quan tâm. Trong số đó, cắm hoa bằng xốp để tạo nên những bình hoa tươi có kích cỡ to, rực rỡ và nổi bật là kỹ thuật được tìm hiểu nhiều. Bởi khi nắm vững được cách cắm này, các chị em có thể dễ dàng tạo nên những góc nhà thơm ngát và rạng ngời.



Bình cúc hoạ mi rạng rỡ, tinh khôi của chị Mỹ An - người được các chị em giới yêu hoa đặc biệt yêu mến thực hiện.

Giữa nhịp sống bận rộn, chị Mỹ An - người được các chị em giới yêu hoa đặc biệt yêu mến cũng thường xuyên chọn những bình hoa to để làm đẹp cho ngôi nhà của mình hay các góc làm việc. Những bình hoa của chị không chỉ đẹp mà còn sang trọng và có sức hút rất riêng. Đôi khi, cùng một kiểu bình, cùng áp dụng kỹ thuật cắm hoa với xốp nhưng mỗi loại hoa lại mang tới một cảm nhận và vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch, rạng rỡ khác nhau.

Mời bạn ngắm một vài bình hoa to do chị Mỹ An cắm trong nhiều dịp khác nhau.

Trong bài viết hôm nay, mời bạn đến với cách cắm bình hoa to sử dụng xốp của chị Mỹ An theo hướng dẫn chi tiết dưới đây.



Nguyên liệu

Bình hoa thanh liễu, một loài hoa thân gỗ.

- Loại hoa: tuỳ sở thích của bạn



- Xốp: số lượng tuỳ theo số lượng hoa và loại hoa mà bạn định cắm

- 1 chiếc bình hoặc hộp có kích cỡ vừa với xốp và không bị thấm nước. Đây là bình dùng để ngâm xốp.

- Nước dưỡng hoa và nước xịt mặt hoa. Đây là 2 công cụ hỗ trợ giúp hoa tươi lâu hơn một cách an toàn.

Gợi ý: Nước dưỡng hoa và nước xịt mặt hoa của Dalat Hasfam (Việt Nam) có chất lượng tốt và giá thành hợp lý.

- Kéo cắt hoa

- Bình có vòi dài. Kiểu bình này giúp việc thêm nước vào xốp cho hoa được dễ dàng

Bình có vòi dài.

Cách cắm bình hoa to sử dụng xốp:

Bước 1: Ngâm xốp

- Pha dung dịch dưỡng hoa theo hướng dẫn ghi sử dụng. Thông thường 1 miếng xốp cần 2 lít nước pha dung dịch dưỡng hoa.

- Đổ nước dưỡng hoa vào bình có kích cỡ vừa với xốp. Xốp vốn rất nhẹ nên bình có kích cỡ như vậy sẽ giữ xốp ở yên và cố định.

- Nhẹ nhàng ấn xốp chìm vào nước trong bình khoảng 10 phút- 15 phút là đạt.

Bước 2: Cách xếp xốp

- Nếu cắm ít hoa thì dùng 1 miếng xốp.

- Nếu cắm nhiều hơn thì sử dụng 3 miếng xốp. Theo đó, buộc 2 xốp xếp theo chiều dựng đứng, đặt ở dưới. Tiếp đó, đặt 1 xốp xếp theo chiều ngang và cân bằng lên trên bề mặt của 2 miếng xốp dựng.

Cách cố định 2 miếng xốp theo chiều thẳng đứng.

Cách đặt 3 miếng xốp để cắm hoa

- Hoặc dùng 5 miếng xốp. Trong đó, buộc 2 xốp xếp theo chiều dựng đứng ở lớp 1. Tiếp tục đặt 1 miếng xốp theo chiều ngang và cân bằng lên phía trên. Và cuối cùng, buộc 2 xốp, xếp theo chiều dựng đứng lên trên tạo thành lớp thứ 3.



Bước 3: Cắm hoa

Những chú ý quan trọng khi cắm hoa bằng xốp.

- Khi cắm cần cắt vát gốc để hoa hút nước tốt.

- Cắm dứt khoát, không rút ra rút vào nhiều khiến xốp vỡ và điểm tiếp xúc không tốt.

Bạn có thể để hoa ở bên trái và chậu đựng hoa ở bên phải cho thuận tay.

- Cắm 3 bông hoa đầu tiên tạo thành hình tam giác cân hoặc tam giác đều (tùy theo bạn định cắm bình hoa theo dáng nào). Trong đó, bông hoa thẳng đứng sẽ định hình chiều cao cho bình hoa. 2 bông ở 2 bên sẽ định hình độ rộng của bình hoa.



Xem 2 ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn bước này.

- Tiếp đó, cắm dần hoa theo dáng đã chọn.

- Khi cắm hoa, chú ý chọn bông nhỏ cắm phía bên trên và bông nở ở phía dưới sẽ giúp bình hoa đẹp và mềm mại hơn.

Bình hoa sau khi đã hoàn thành.

Bạn có thể xem lại 1 lần nữa cách cắm bình hoa to với xốp của chị Mỹ An theo 2 hình dưới đây.



Bình hoa hồng tuyệt đẹp đã được cắm xong.

Mời bạn tiếp tục ngắm thế giới những bình hoa to và đẹp ngỡ ngàng của chị Mỹ An nhé!



Chúc bạn có những bình hoa to và đẹp như ý với hướng dẫn trong bài viết lần này!