Trương Ngọc Ánh gây ngỡ ngàng khi công khai thừa nhận: "Đã có lúc tôi không chung thủy!"

Xuất hiện trong chương trình Những phụ nữ có gu số 7, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có những phát ngôn thẳng, thật, thậm chí gây sốc khi bàn luận về chủ đề chính của tháng này mang tên Chung thủy.



Khi được MC Minh Trang hỏi: "Chị có nghĩ mình là người chung thủy?", Trương Ngọc Ánh khiến cả trường quay ngỡ ngàng khi thành thật bày tỏ: "Có lúc có, có lúc không".

Trương Ngọc Ánh.

Sau đó, nữ diễn viên Hương Ga lý giải: "Ánh nói có lúc mình không chung thủy, đó đôi khi đó chỉ là tích tắc trong nhận thức. Có ai dám nói là không bao giờ say nắng? Chúng tôi chỉ là những con người bình thường, có những lúc chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc tôi bị say nắng một ai đó, trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng tôi biết dừng lại, tôi biết giới hạn của tôi ở đâu. Tôi biết mình có một mái nhà ấm áp để trở về, sự say nắng này không nên tồn tại lâu".

Bày tỏ quan điểm về "chung thủy", Trương Ngọc Ánh cho rằng chỉ khi con người ta hạnh phúc thì người ta mới chung thủy, đó là sự tự nguyện, ý thức của 2 con người. Mình muốn người kia chung thủy thì mình cũng phải làm điều đó với người khác.

Nữ diễn viên cũng cảnh tỉnh chị em phụ nữ: "Phụ nữ đừng thử, cũng như đừng đẩy đàn ông vào sự sa ngã".

Khi MC Minh Trang đề cập đến việc nhiều người phụ nữ than phiền người đàn ông của mình không phải người chung thủy vì hễ ra đường là thích ngắm những cô gái sexy, mặc váy ngắn, Trương Ngọc Ánh bày tỏ: Đàn ông mà nhìn phụ nữ đẹp không phải là sự đánh giá chung thủy hay không, vì bản thân mình là phụ nữ mình cũng thích ngắm đàn ông đẹp, lịch lãm hay ăn nói khéo léo. Ánh nghĩ ai cũng thích cái đẹp, chỉ có cái là có dám nhận hay không thôi".

