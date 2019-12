Trương Ngọc Ánh, Đoan Trang, Phạm Quỳnh Anh khoe làn da căng mướt trẻ trung tại sự kiện Sulwhasoo

Dù bận rộn dịp cuối năm, các ngôi sao và doanh nhân tên tuổi vẫn dành thời gian tham dự đêm tiệc cuối năm do Sulwhasoo tổ chức và nhanh chóng gây chú ý với giới mộ điệu nhờ trang phục thanh lịch cùng làn da khỏe đẹp chuẩn không tỳ vết.



Tối ngày 28/12, sự kiện tiệc tối cuối năm của thương hiệu mỹ phẩm uy tín bậc nhất Hàn Quốc – Sulwhasoo đã diễn ra trong không khí ấm cúng, sang trọng với sự góp mặt của những ngôi sao, beauty blogger hàng đầu Việt Nam như Trương Ngọc Ánh, Đoan Trang, Phạm Quỳnh Anh, Hà Linh Thư, Lilam, Helly Tống, Khánh Linh, Hannah Nguyễn, Nicky Khánh Ngọc, Hà Đỗ, Linh Trương, Hà Trúc cùng các khách mời doanh nhân tên tuổi như bà Mai Son, Cheng Bảo Phương, Trisha Vo…

Diễn viên Trương Ngọc Anh sánh đôi cùng nam diễn viên Anh Dũng đi sự kiện.

Gia đình Đoan Trang góp mặt tại sự kiện của Sulwhasoo. Cô cũng "chiêu đãi" dàn khách mời bằng giọng hát đặc biệt của mình.

Phạm Quỳnh Anh

Khánh Linh

Helly Tống – Minh Xù

Hà Trúc là một trong những gương mặt quen thuộc của Sulwhasoo trong các sự kiện

Có lẽ, hiếm có dạ tiệc nào như "The Magic Journey of Fortune" bởi khách mời đều là những tên tuổi nổi tiếng, có gu thẩm mỹ tinh tế, phong cách thanh lịch với điểm chung là làn da khỏe đẹp, rạng rỡ. Đặc biệt, không chỉ riêng sao nữ, mà các sao nam tham gia sự kiện như Anh Dũng, Minh Xù cũng sở hữu làn da khỏe và mịn màng bởi tất cả đều có điểm chung là những tín đồ của thương hiệu Sulwhasoo.

Tại sự kiện, diễn viên – doanh nhân Trương Ngọc Ánh chia sẻ, cô yêu thích Sulwhasoo bởi triết lý thương hiệu tôn vinh vẻ đẹp thông tuệ vượt thời gian của người phụ nữ bằng việc nghiên cứu sự thay đổi từ tâm tư, cảm xúc đến thể chất và làn da để tìm ra thuyết chu kỳ 7 năm, nhằm tạo ra những dòng sản phẩm phù hợp mang lại sự cân bằng hài hòa cho làn da.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng thành phần quý hiếm từ thảo dược đông y kết hợp với công nghệ khoa học hiện đại tiên tiến mang đến những giải pháp tối ưu giúp làn da trẻ khoẻ là lý do khiến các sản phẩm chăm sóc da của Sulwhasoo luôn có mặt trong tủ skincare của những quý cô có mong muốn duy trì vẻ đẹp trường tồn.

Cũng tại sự kiện, Beauty Blogger Hannah Nguyen đã hào hứng chia sẻ cô yêu thích First Care Activating Serum Ex nhất bởi đây là chai tinh chất chống lão hóa tăng cường ngay từ bước đầu tiên của quy trình dưỡng da, với đặc điểm thẩm thấu nhanh và nhẹ dịu phù hợp với mọi loại da, lại có thể kết hợp sử dụng với nhiều cách khác nhau.

Là chai tinh chất hoàn thiện quy trình làm đẹp của mọi phụ nữ, First Care Activating Serum Ex cũng là sản phẩm best seller của hãng và là boosting serum số 1 trên thị trường giúp chăm sóc và cân bằng độ ẩm cho da, chống lão hoá, "mở đường" cho các bước skincare kế tiếp đạt hiệu quả tối đa. Vì vậy, ngoài Hannah, rất nhiều beauty blogger khác cũng dành sự sủng ái cho sản phẩm chủ chốt, mang tính biểu tượng này của Sulwhasoo.

Beauty blogger Nicky Khánh Ngọc cũng bày tỏ quan điểm nếu phải chọn ra một sản phẩm mà phụ nữ nào cũng nên có hoặc ít nhất dùng thử một lần thì đó hẳn là First Care Activating Serum Ex mà không phải lọ serum nào khác không chỉ vì hiệu quả mà sản phẩm này mang đến mà còn nhờ thiết kế tinh tế giao thoa giữa họa tiết truyền thống với ý tưởng sáng tạo hiện đại, hoàn toàn "chinh phục" mọi tín đồ say mê cái đẹp.

Người mẫu – Doanh nhân Helly Tong nói thêm, First Care còn mang ý nghĩa của những rung chạm, yêu thương và nâng niu đầu đời mà người mẹ dành cho con. Chính vì vậy, ông Suh Sung Wan đã dày công nghiên cứu từ 3000 loại thảo dược để tinh chọn ra 5 loại dưỡng chất quý giá nhất gồm mẫu đơn, hạt sen, ngọc trúc, bách hợp và địa hoàng, hoàn thiện hợp chất độc quyền JAUM Balancing Complex, với mong muốn tạo nên loại serum tốt nhất chăm sóc cho làn da phái đẹp như chính cách người mẹ nâng niu con của mình.

Vào thời điểm cận năm mới, thương hiệu cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt của First Care Activating Serum Ex mang tên The Magic Journey of Good Fortune. Điểm khác biệt dễ thấy nhất giữa phiên bản năm mới so với bản thường là diện mạo màu đỏ nổi bật với họa tiết chuột vàng bên vườn hoa mẫu đơn nở rộ, gửi gắm thông điệp kết thúc một năm cũ thành công, mở ra một năm mới lộc phát và thịnh vượng hơn. Ngay khi siêu phẩm limited edition được giới thiệu, các khách mời đều không khỏi trầm trồ, xuýt xoa vì thiết kế tinh tế và ý nghĩa sâu sắc của sản phẩm. Đặc biệt hơn, phiên bản giới hạn 2020 có bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường cũng là một điểm sáng của dòng sản phẩm "must-have" này.

Sự kiện khép lại với màn biểu diễn hào hứng của ca sĩ Đoan Trang cùng những món quà đặc biệt được gói theo phong cách Bojagi – kiểu gói quà truyền thống của người Hàn Quốc chỉ dành cho thượng khách trong những dịp đặc biệt.