Trước khi lộ ảnh hôn công khai thiếu gia Dương Bảo Hưng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh úp mở chuyện yêu đương mà không ai hay biết

Vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã bị khui hình ảnh thân mật với người tình. Bạn trai của cô là gương mặt vô cùng quen thuộc - thiếu gia Dương Bảo Hưng, em trai BTV Ngọc Trinh. Trước đó, Dương Bảo Hưng đã từng là người yêu của Á hậu Dương Tú Anh và dính nghi án tình cảm với Á hậu Huyền My.

Hình ảnh thân mật giữa Đỗ Mỹ Linh và Dương Bảo Hưng.

Trong những hình ảnh mới được công bố, cặp đôi đang vui vẻ hẹn hò trong một quán cafe. Bảo Hưng không ngại ngần quay sang hôn má bạn gái, trong khi Đỗ Mỹ Linh nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh để lộ chuyện tình cảm từ khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Nhìn lại Instagram của Đỗ Mỹ Linh, có thể thấy thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1996 đã bắt đầu để lộ những tín hiệu tình yêu trên trang cá nhân. Trong một chia sẻ vào ngày 15/06/2019, cô ghi lại hình ảnh những đóa hoa hồng tuyệt đẹp và dòng ghi chú đánh dấu ngày kỉ niệm. Khi được hoa hậu Ngọc Hân nhắn nhủ: "Mong sẽ thấy nhiều ngày 15.06 nữa qua các năm", Đỗ Mỹ Linh vui vẻ trả lời: "Ok bà cô". Có thể khẳng định, chuyện tình của Đỗ Mỹ Linh đã kéo dài được một thời gian và hội chị em bạn dì thân thiết của cô đều đã biết điều đó.



Hình ảnh được Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Gần đây, Đỗ Mỹ Linh cũng chăm chỉ nhắn nhủ những thông điệp yêu thương bằng tiếng Anh trong những hình ảnh của mình. Trong status được đăng tải vào ngày 13/06, cô viết: "Take my hand; Take my whole life too" (Nắm lấy tay em, và giữ trọn luôn cuộc đời của em đi). Cách đây 2 ngày, người đẹp Việt Nam cũng chia sẻ: "Be with someone who doesn't make you think love is hard" (Hãy ở bên một người mà họ khiến bạn thấy việc yêu đương không phải là điều gì khó".

Nguồn: Instagram Đỗ Mỹ Linh.

Hiện tại, chuyện tình của Đỗ Mỹ Linh và Dương Bảo Hưng vẫn đang nhận được sự chú ý lớn từ phía công chúng. Trong khi nàng là Hoa hậu tài sắc vẹn toàn, hầu như không có scandal thì chàng là thiếu gia có tiếng đất Hà thành với hàng loạt siêu xe và đồng hồ bạc tỷ.