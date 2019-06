Trước hành động lảng tránh, "thô lỗ" của Hoàng tử Harry, Tổng thống Trump lần đầu lên tiếng về vợ chồng nhà Meghan Markle

Vào ngày 3/6, Hoàng tử Harry đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong buổi tiếp đón vợ chồng Tổng thống Trump và con gái lớn của ông, Ivanka Trump. Meghan Markle vắng mặt vì ở nhà chăm con, nhưng có tin đồn cho rằng cô đã tìm cách tránh mặt ông Trump vì quá khứ phản đối ông này trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2016.

Sau khi dùng bữa trưa, Nữ hoàng Anh cùng Thái tử Charles và Hoàng tử Harry đã đưa Tổng thống Mỹ cùng con gái ông tham quan bộ sưu tập những món đồ quý giá của Cung điện Buckingham. Công tước xứ Sussex đi cùng Ivanka Trump nhưng lại tỏ thái độ hờ hững, lạnh nhạt, không trò chuyện sôi nổi.

Hoàng tử Harry mang bộ mặt khó chịu, cau có khi đón tiếp Ivanka Trump.

Hoàng tử Harry tìm cách lảng tránh Tổng thống Trump.

Qua những bức hình được công bố trên truyền thông, Hoàng tử Harry đã bị dư luận chỉ trích dữ dội khi trong suốt quá trình tham dự sự kiện, anh mang bộ mặt cau có, khó chịu, tìm cách lảng tránh Tổng thống Mỹ và từ chối đứng chụp hình.

Harry đã bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, có cách ứng xử tồi tệ và "thô lỗ" vì mang hiềm khích cá nhân vào trong hoạt động ngoại giao của Hoàng gia.

Trước đó, ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với trang The Sun trước khi sang Anh, đã bình luận về việc Meghan không thích ông trong quá khứ. "Tôi không biết cô ấy lại xấu tính như thế", ông nói trong đoạn ghi âm. Bình luận này khiến Trump bị chỉ trích, nhưng sau đó ông đã phủ nhận.

"Tôi không đề cập rằng cô ấy khó chịu. Tôi đã nói là cô ấy khó chịu với tôi và tôi không biết điều đó", Tổng thống Mỹ giải thích thêm về phát ngôn của mình.

Tổng thống Mỹ xuất hiện trong bài phỏng vấn độc quyền trên kênh ITV.

Hoàng tử Harry được cho là không hài lòng vì vợ bị nói xấu nên tỏ thái độ với Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn độc quyền với chương trình Good Morning Britain, trên kênh ITV, ông Trump cho hay ông có trò chuyện với Hoàng tử Harry và Công tước xứ Sussex là một người tuyệt vời. Ông cũng dành lời khen cho Meghan Markle.

"Cô ấy đang làm tốt mọi việc. Tôi hy vọng cô ấy tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng cô ấy rất tốt bụng", Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới Công nương Meghan, vợ của Hoàng tử Anh Harry, trong đoạn giới thiệu về một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng ngày 5/6.



"Cô ấy từng khó chịu với tôi, điều đó ổn thôi. Nhưng việc tôi khó chịu với cô ấy không tốt cho tôi và tôi không như thế", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Sau khi dự quốc yến do Hoàng gia Anh chiêu đãi, vợ chồng Tổng thống Trump cũng tổ chức yến tiệc ở Winfield House, dinh thự của đại sứ Mỹ tại Anh, chiêu đãi Thái tử Charles cùng phu nhân Camilla và nhiều quan khách cấp cao, trong đó có Thủ tướng Theresa May và phu quân Philip May để đáp lễ.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ vui vẻ tiếp đón vợ chồng Thái tử Charles.

Các con của ông Trump cũng có mặt trong buổi tiệc thứ 2.

Bữa tiệc khép lại ngày thứ hai trong chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump, sau khi ông có cuộc họp báo chung với Thủ tướng May. Ông chủ Nhà trắng sẽ ở lại Vương quốc Anh đến ngày 5/6 và sau đó bay trở về Hoa Kỳ.

Nguồn: Daily Mail