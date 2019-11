Trùng hợp làm sao, cả Bà Tân Vlog và Ẩm Thực Mẹ Làm đều tung clip làm bánh dày vào cùng một ngày, dân tình lại được dịp so sánh bánh của ai ngon hơn rồi đây!

Cùng là những người lớn tuổi tham gia vào làn sóng nhà nhà làm Youtube, Bà Tân Vlog và Ấm Thực Mẹ Làm luôn được coi là 2 kênh có nhiều người yêu thích và cũng có sự so sánh. Tuy rằng ở hiện tại bà Tân đang bỏ xa đối thủ về số lượng người đăng ký nhưng không thể phủ nhận rằng nội dung của kênh Ấm Thực Mẹ Làm rất nghệ thuật và hợp nhãn những ai thích lối sống chậm rãi, yêu vẻ đẹp thanh bình của miền quê Bắc Bộ.

Nếu như Bà Tân Vlog ngay từ khi bắt đầu nổi tiếng đã định hình phong cách gây sốc với những món ăn siêu to khổng lồ thì Ấm Thực Mẹ Làm lại mang hơi hướng hoàn toàn khác khi khai thác đặc tả cuộc sống của mẹ cùng những món ăn đơn sơ, mộc mạc. Do vậy, yếu tố thu hút người xem của 2 kênh là hoàn toàn khác biệt và khó để mang lên bàn cân so sách một cách chuẩn chỉ nhất.

Tuy nhiên mới đây dân mạng đã để ý ra một sự trùng hợp vô cùng kỳ lạ khi cả Bà Tân Vlog và Ẩm Thực Mẹ Làm đều đăng vlog làm bánh dày vào cùng một ngày. Đến đây, dân tình hẳn đã có chút cơ sở để làm một phép tính nhỏ xem clip của bên nào chất lượng hơn rồi nhỉ?

2 kênh Youtube bà Tân Vlog và Ẩm Thực Mẹ Làm đều tung clip bánh dày vào ngày 6/11 vừa qua.

Bà Tân Vlog

Thời gian gần đây, Bà Tân Vlog gặp khá nhiều vụ việc lùm xùm liên quan đến nội dung xàm và quảng cáo. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận rằng kênh của bà Tân vẫn thu hút người xem đông đảo và tăng sub tốt. Đến hiện tại, kênh đã có 3,3 triệu người theo dõi. Đây quả là con số đáng mơ ước của bất cứ Youtuber nào.

Và với clip làm bánh dày mới nhất, bà Tân vẫn nhất quyết theo đuổi phong cách siêu to khổng lồ. Bà đã bày biện làm một chiếc bánh rất to từ gạo nếp, đỗ xanh.

Bà Tân vẫn là phong cách siêu to khổng lồ như thường thấy.

Cách làm của bà cũng có những khâu cơ bản như đồ xôi, nấu đỗ rồi giã xôi cho nhân vào giữa cuộn thành bánh. Phần nhân bà Tân dùng đường thắng rồi đổ đỗ đã chín vào nhào cùng sợi dừa bào để tăng hương vị. Khi bánh được, bà rắc thêm một lớp vừng rang cho dậy mùi.

Chiếc bánh được rắc vừng ở khâu cuối cùng.

Tất nhiên, đồ ăn đã lên mâm, bà Tân lại có một tá thực khách ghé thăm để thưởng thức cùng. Mỗi người được bà cắt cho một góc bánh và ăn thì ai cũng khen ngon như tất cả những clip trước đó.

Clip bà Tân làm bánh dày siêu to khổng lồ.

Ẩm Thực Mẹ Làm

Phong cách của kênh Youtube Ẩm Thực Mẹ Làm trước nay vẫn cứ là sự nhẹ nhàng, thanh cảnh. Và nếu như trong clip của bà Tân đập ngay vào mắt khán giả là màn giới thiệu nguyên liệu thì Ẩm Thực Mẹ Làm lại đi từ khâu rắc mạ, cấy lúa cho tới thu hoạch để ra được số gạo nếp mới thơm ngon. Lúc này, người mẹ già mới bắt đầu đồ xôi và làm bánh.

Công đoạn từ khi trồng lúa cho tới lúc thu hoạch của kênh Ẩm Thực Mẹ Làm khiến nhiều người yêu thích.



Quy mô món bánh của Ẩm Thực Mẹ Làm không to lớn, hoành tráng như bà Tân mà chỉ có một chút gạo, một chút đỗ. Công đoạn giã xôi mẹ cũng không có người giúp mà tự giã hoàn toàn cho đến khi thu được thành phẩm là bột nếp dẻo thơm. Sau cùng, mẹ cuộn bánh lại cùng với nhân rồi lại lăn qua lớp đỗ thêm một lần nữa để có độ tơi.

Công đoạn làm bánh và chiếc bánh khi ra lò của mẹ.

Khi bánh được xếp lên đĩa, mẹ mang cúng tổ tiên trước rồi mới cùng con trai thưởng thức. Chiếc bánh được làm từ gạo mới kết hợp với tâm sức của mẹ thì đúng là món ngon nhất trên đời này rồi.

Ẩm Thực Mẹ Làm và clip giã bánh dày ăn mừng lúa mới.

Những chiếc bánh là tâm sức của mẹ

Xét về yếu tố giải trí thì có lẽ vlog của bà Tân sẽ có hiệu quả hơn vì bà vốn là người hài hước và hay nói. Bởi vậy cho nên sau 1 ngày đăng tải, clip đã có hơn 590k lượt xem. Tuy nhiên, nếu nói về khía cạnh nghệ thuật hay những thước phim chỉn chu thì Ấm Thực Mẹ Làm sẽ đạt điểm tối đa dù cho phần view hiện đang thấp hơn kênh Bà Tân Vlog, mới có 193k view mà thôi. Tuy vậy, vì thang đánh giá của mỗi khán giả là khác nhau cho nên lượng view này cũng chưa thể nói lên tất cả.

Còn về những chiếc bánh thì theo như bà Tân giới thiệu, truyền thống ở quê bà là ngày 10/10 âm lịch hàng tháng thì nhà nào cũng sẽ giã bánh dày. Bà Tân làm bánh có vẻ như đã thành quen nên mọi khâu đều thuần thục. Chỉ có điều chắc năm nay bà phải vất vả hơn vì tất cả mọi thứ đều "siêu to khổng lồ" chứ không nhỏ nhỏ xinh xinh như trước nữa rồi.

Bánh của bà Tân chắc chắn là ngon rồi vì bà đã làm bao nhiêu năm nay cơ mà.

Còn bánh của Ẩm Thực Mẹ Làm thì cũng không hề kém cạnh đâu nhé!

Thành phẩm thì dù không được ăn nhưng chắc người xem cũng có thể tưởng tượng được vị ngọt của đường, vị bùi của đỗ cùng sợ dừa hòa quyện chung với gạo nếp trong bánh của bà Tân sẽ tạo ra thứ hương vị chẳng thể nào làm ngơ nổi.



Với kênh Ấm Thực Mẹ Làm, bánh của mẹ nhỏ thôi, vừa miếng để cắn và cũng giống với những chiếc bánh được bán ngoài chợ. Cách làm của mẹ thì đơn giản hơn khi đỗ xanh chỉ nấu chín với chút muối và trộn cùng mỡ lợn chứ không hề có nguyên liệu nào khác. Tuy vậy, sự tối giản này hẳn cũng giúp cho món ăn thanh lành, tinh khiết hơn bao giờ hết.

Và có một điểm là khi những chiếc bánh trong Ấm Thực Mẹ Làm được xếp gọn gàng lên đĩa thì chúng đúng là có sức thuyết phục hơn bánh của bà Tân thật đấy. Sự kết hợp giữa màu trắng của gạo nếp với màu vàng của đỗ xanh nấu chín quả là rất ngon mắt và cuốn hút.

Bánh của bà Tân to quá.

Còn bánh của mẹ thì nhỏ xinh chắc là hấp dẫn hơn đôi chút.

Mặc dù vậy, cả hai loạt bánh đều được làm với tâm sức của những người mẹ. Họ đã dành cả cuộc đời tảo tần với món ăn quê hương để kết tinh thành sản phẩm cho tất cả mọi người cùng xem. Những thước phim ấy, khán giả sẽ trân quý và nhớ đến mãi về sau.