Trong khi các mỹ nhân có cuộc đọ sắc gay gắt thì dàn nam thần Hàn Quốc vừa tới Việt Nam cũng "đối đầu kịch liệt" không kém

Cuối tháng 11 vừa qua, lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019) đã chính thức được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đây được coi là sự kiện có quy mô tầm cỡ hàng đầu làng giải trí Châu Á khi quy tụ một loạt ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhiều thế hệ. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả được chứng kiến những màn đọ sắc không khoan nhượng giữa các nữ thần và các nam thần đến từ xứ sở của những ngôi sao châu Á - Hàn Quốc.

Bên cạnh màn so kè nhan sắc từ "bộ tứ mỹ nhân" AAA 2019 gồm Park Min Young, Yoona, Tzuyu (Twice) và Irene (Red Velvet) thì cuộc hội ngộ của các mỹ nam Hàn Quốc nhiều thế hệ: Jang Dong Gun, Ji Chang Wook, Jung Hae In cũng được fan Việt quan tâm không kém.

Jang Dong Gun

Quý ông U50 Jang Dong Gun đã hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc vài chục năm qua nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa một đàn em nào "đánh bại" được vị trí tượng đài nhan sắc phái nam của tài tử này trong lòng công chúng.

Jang Dong Gun xuất thân từ vai trò người mẫu những năm 90 của thế kỉ trước rồi bắt đầu bước đường trở thành tài tử số 1 xứ Kim Chi qua thành công của bộ phim "Friend" năm 2001.

Người đàn ông quyến rũ, điển trai bậc nhất này đã chinh phục bao con mắt làm nghề với vẻ đẹp đầy sự cuốn hút. Thậm chí Jang Dong Gun dường như chẳng có mấy sự biến đổi về nhan sắc sau ngần ấy năm. Vào năm 2018, tài tử họ Jang vẫn đứng đầu bảng xếp hạng trai đẹp Hàn Quốc, bỏ xa nhiều nam thần đình đám hiện nay.

Xuất hiện tại lễ trao giải AAA 2019 tại Việt Nam vừa qua, Jang Dong Gun xuất hiện cùng dàn diễn viên, idol trẻ đình đám hiện nay nhưng vẫn là nhân vật tâm điểm chú ý và có rất nhiều fan hâm mộ gọi tên.

Ji Chang Wook

Trong số những nam diễn viên Hàn Quốc hiện nay, Ji Chang Wook là người có sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng vô cùng lớn. Không chỉ khẳng định vị thế qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, Ji Chang Wook còn là một mỹ nam biểu tượng cho Kbiz hiện nay.

Sở hữu gương mặt điển trai góc cạnh, nam tính cùng thần thái pha nét phong trần, mạnh mẽ, không quá ngạc nhiên khi hầu hết các vai diễn của Ji Chang Wook đều là vai hành động. Kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và chăm chỉ tập gym, ngôi sao 31 tuổi sở hữu hình thể vạm vỡ với bờ vai Thái Bình Dương rắn chắc hút hồn phái đẹp. Mỗi lần Ji Chang Wook khoe body trên màn ảnh, các fan nữ chỉ có thể trầm trồ "mất máu".

Thời gian gần đây, Ji Chang Wook liên tục có lịch trình ở Việt Nam, mới nhất là sự kiện lễ trao giải AAA 2019. Mỗi lần xuất hiện, chàng tài tử Hàn Quốc đều được đông đảo fan Việt chào đón nồng hậu.

Jung Hae In

Jung Hae In cũng là một trong những mỹ nam mới nổi trong làng giải trí xứ Kim Chi thời gian gần đây nhưng tạo được hiệu ứng hâm mộ khá tốt. Anh chàng có gương mặt baby, nụ cười tỏa nắng khiến fan "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Jung Hae In có biệt danh là "Milk Man" với ý nghĩa anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 30. Tuy nhiên, sức hút của Jung Hae In không chỉ ở vẻ điển trai hiền lành, thân thiện mà cũng có những lúc Jung Hae In "hạ gục" trái tin fan nữ bởi phong thái đĩnh đạc, nam tính.

Trong chuyến tới Việt Nam tham dự lễ trao giải AAA 2019 mới đây, Jung Hae In cũng "đốn tim" rất nhiều fan với sự thân thiện và vẻ đẹp trai của mình.