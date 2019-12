Trọng án chấn động dư luận năm 2019: Thủ đoạn tàn bạo từ lối sống lệch lạc của kẻ thủ ác cùng những tình tiết bí ẩn chưa được làm rõ

Nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị hãm hiếp, sát hại dã man

Chiều 30 Tết Kỷ Hợi (04/02), câu chuyện đau lòng bắt đầu khi Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang là sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội) nhận cuộc gọi đặt mua gà từ Vương Văn Hùng (SN 1984, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Mỹ Duyên sau đó chở theo 13 con gà, rời nhà đi giao hàng. Tới tối cùng ngày, khi con gái đi đã quá lâu mà chưa về, gia đình Duyên trình báo công an.

Hình ảnh cuối cùng được ghi nhận của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước khi sa vào tay những kẻ sát nhân.

Mọi công tác tìm kiếm đều không có kết quả. 3 ngày sau (mùng 3 Tết), thi thể nữ sinh xấu số được phát hiện tại chuồng lợn một căn nhà bỏ hoang ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trong tình trạng không mặc quần dài. Kết quả khám nghiệm pháp y sau đó xác định Duyên tử vong do bị siết cổ.

Nơi phát hiện thi thể nữ sinh xấu số.

Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Vương Văn Hùng. Ít ngày sau, lần lượt 4 đối tượng liên quan khác sa lưới, bao gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Lả (SN 1991) cùng trú xã Thanh Lưa, huyện Điện Biên và Lường Văn Hùng (SN 1991, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên). Các bị can bị truy tố về các tội danh bắt giữ người trái pháp luật, hiếp dâm và giết người.

Tới ngày 21/03, qua quá trình đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục bắt giữ Phạm Văn Dũng (SN 1972, xã Thanh Nưa) và Cầm Văn Chương (SN 1974, xã Hua Thanh) về tội hiếp dâm.

9 đối tượng liên quan tới vụ án bị công an bắt giữ.

Tiếp đó, đối tượng Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, xã Thanh Nưa, vợ Bùi Văn Công) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi che dấu tội phạm. Thu chính là đối tượng đầu tiên "phát hiện" thi thể Cao Mỹ Duyên, trong quá trình điều tra Thu cũng liên tục gây lạc hướng điều tra bằng những lời khai không đúng sự thật nhằm che đậy tội ác của chồng mình.

Ngày 29/03, nghi phạm thứ 9 là Vì Văn Toán (SN 1981, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) bị khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan công an xác định Toán là đối tượng có vai trò cầm đầu vụ án. Chính Toán đã thuê Bùi Văn Công và đồng bọn bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm mục đích gây sức ép tống tiền mẹ nữ sinh nhưng bất thành, sau đó hãm hiếp và xuống tay sát hại. Nhóm đối tượng này có quan hệ với nhau vì cùng là "khách quen" mua ma túy từ vợ chồng Toán.

Theo kết quả điều tra, chiều 4/2 (chiều 30 Tết Kỷ Hợi), tại phòng khách nhà Bùi Văn Công, Vì Văn Toán và 5 đối tượng gồm: Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng đã cùng nhau sử dụng ma túy.

Các đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy và bàn kế hoạch gây án (Ảnh thực nghiệm hiện trường, Báo BVPL).

Tại đây, Toán nói Trần Thị Hiền (mẹ của Cao Mỹ Duyên) có nợ tiền của Toán và nhờ Công, Vương Văn Hùng tổ chức bắt Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép buộc bà Hiền phải trả tiền cho Toán. Mọi người đồng ý khi Toán nói sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy...

Sau đó cả nhóm lập kế hoạch gây án. Toán phân công cho Vương Văn Hùng hẹn Duyên giao gà đến khu vực C13, gần nhà hàng Tây Hồ và cẩn thận dặn Hùng thời gian hẹn mua gà phải sau 18h. Công có trách nhiệm cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng phục tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên. Bùi Văn Công sau đó đã đưa Vương Văn Hùng đến chợ cầu Mường Thanh để chỉ mặt Cao Mỹ Thị Duyên.

Chiều 30 Tết, theo hẹn Cao Thị Mỹ Duyên chở 13 con gà đến địa điểm trên thì bị Vương Văn Hùng dùng côn nhị khúc siết cổ ngất đi, sau đó gọi Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đến.

Lường Văn Hùng tại buổi thực nghiệm hiện trường.

Sau khi cả nhóm cùng nhau khiêng Mỹ Duyên lên thùng xe của Công, Vương Văn Hùng điều khiển xe máy của nạn nhân đem đi cất giấu, còn lại các đối tượng quay về nhà Công.

Tại đây, từ tối 30 Tết đến đêm 2 Tết Kỷ Hợi bọn chúng tiếp tục khống chế nữ sinh, rồi thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân ngay trong phòng ngủ của vợ chồng Bùi Văn Công sau khi sử dụng ma túy rồi sát hại khi nạn nhân yếu dần.

Vì Văn Toán - đối tượng chủ mưu tại phiên tòa hôm 09/12.

Sau quá trình đấu tranh với 9 đối tượng tàn nhẫn, ngoan cố và tráo trở, tới ngày 25/05, cơ quan công an tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, cơ quan công an cũng xác định Trần Thị Hiền chính là một mắt xích quan trọng trong vụ thảm án. Giữa Hiền và Vì Văn Toán trước đây từng có giao dịch mua bán ma túy và Hiền nợ Toán khoảng 300 triệu đồng. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới việc Toán lên kế hoạch cùng đồng bọn bắt cóc con gái Hiền.

Trần Thị Hiền tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi con gái bị bắt cóc, Toán có đến gặp Hiền đòi tiền nhưng bất thành. Đến khi trình báo công an về sự mất tích của con, Hiền không khai báo đầy đủ, gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho chính con gái mình.

Ngày 27/11 vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, Trần Thị Hiền bị tuyên 20 năm tù giam. Cùng lĩnh án 20 năm còn có Bùi Văn Công, trong khi đó, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng lĩnh án chung thân.

Ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án. Vụ án được xét xử lưu động tại sân vận động tỉnh Điện Biên và sẽ tiếp tục phiên xử thứ 2 vào ngày 27/12.

Thi thể đổ bê tông trong căn nhà ở Bình Dương

Khi những ám ảnh kinh hoàng về cái chết tức tưởi của nữ sinh giao gà còn chưa nguôi ngoai thì khoảng 3 tháng sau, dư luận tiếp tục rúng động với thông tin phát hiện thi thể 2 người đàn ông bị đổ bê tông trong một căn nhà ở Bình Dương.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 15/05, một người đàn ông ở xã Hưng Hà, huyện Bàu Bàng đến dọn căn nhà mới mua tại ấp 5 cùng xã và phát hiện chiếc thùng nhựa màu xanh trong phòng ngủ. Khi đập bỏ chiếc thùng chứa đầy bê tông, chủ nhà bàng hoàng khi thấy 1 thi thể dần phát lộ liền báo công an. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm chiếc thùng nhựa khác chứa thi thể một người đàn ông tại bãi rác gần ngôi nhà.

Các nạn nhân sau đó được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (TP. HCM).

Chiếc thùng chứa thi thể được phát hiện cạnh ngôi nhà.

Lần theo dấu vết từ những người thuê nhà trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ Phạm Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1979, mẹ Hà) cùng ngụ TP. HCM; Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP. HCM).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng kể trên cùng với 2 nạn nhân thiệt mạng là các thành viên trong nhóm tu luyện một "giáo phái lạ" do Phạm Thiên Hà làm trưởng nhóm. Từ đây, những tình tiết ghê rợn được hé lộ.

Phạm Thiên Hà - đối tượng chủ mưu vụ án.

Theo đó, vào khoảng tháng 10 năm 2018, Lê Ngọc Phương Thảo là người đứng lên thuê căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể để cả nhóm tu luyện. Tới khoảng tháng 12, Phạm Thiên Hà tổ chức cho cả nhóm đến thuê một căn villa ở Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu) để tiếp tục tu luyện.

Khoảng 10 ngày sau, do không chịu nổi sự khắc nghiệt của quá trình tu luyện, anh Trần Đức Linh nhảy từ tầng 2 căn villa xuống để bỏ trốn nhưng không thành và bị thương. Phát hiện sự việc, Hà không đưa nạn nhân tới bệnh viện mà cùng với anh Trần Trí Thành dìu anh Linh lên phòng khiến anh tử vong sau đó.

Coi như không có gì xảy ra, cả nhóm tiếp tục tu luyện thêm 1 tuần nữa rồi đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô, về lại căn nhà thuê ở huyện Bàu Bàng. Tại đây, thi thể anh Linh bị bỏ vào thùng nhựa hình trụ, dùng trà để ướp và đổ băng keo quấn xung quanh, đặt trong phòng ngủ.

Những ngày sau đó, nhóm của Hà nhận thấy anh Thành có biểu hiện lạ, bất tuân "giáo trình tu luyện", hay nhìn phụ nữ... nên nảy sinh ý định sát hại. Hà và Thảo dùng bộ kích điện làm cho anh Thành bất tỉnh rồi Hà siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó 2 kẻ sát nhân máu lạnh mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang thi thể nạn nhân.

Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 23/05, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng trên.

Các đối tượng còn lại trong vụ án, từ trái qua lần lượt là Lê Ngọc Phương Thảo, Trịnh Thị Hồng Hoa và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên.

Đáng chú ý, 3 trong 4 đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng này đều từng tốt nghiệp đại học, trong đó đối tượng cầm đầu Phạm Thiên Hà từng là giảng viên với trình độ thạc sĩ. Trước khi bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của "giáo phái lạ", Hà là chủ của một quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn, một địa điểm được giới trẻ yêu thích.

Bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway

Gần 3 tháng sau đó, tối 06/08, tới lượt người dân Thủ đô bàng hoàng trước thông tin em L., học sinh lớp 1 của trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway được phát hiện tử vong trên xe đưa đón của trường. Sự việc ngay lập tức gây chấn động, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh đang hàng ngày cho con em mình đến trường bằng xe đưa đón – phương tiện vốn được cho là an toàn và tiện lợi nhất.

Một chiếc xe đưa đón học sinh của trường Gateway.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng cùng ngày, chiếc xe buýt số 19 mang BKS 29B-069.56 của trường Gateway như thường lệ tới đón học sinh của trường tại các điểm đã đăng ký. Trên xe lúc này có tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966) và bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, cô monitor – hỗ trợ đưa đón học sinh). Khoảng 6h55, em L. lên xe tại điểm tòa nhà Trung Yên Plaza và ngồi ở hàng ghế cuối. Theo số lượng kiểm đếm của cô monitor, trên xe có tổng cộng 13 học sinh.

Đến khoảng 7h25, chiếc xe trả học sinh tại cổng phụ của trường, tài xế sau đó điều khiển xe về bãi đỗ. Theo lời bà Quy, lúc xuống xe có 2 học sinh nhỏ khóc rất nhiều do đi học buổi đầu nên bà Quy hỗ trợ đưa tới phòng ăn của trường, do đó không đếm lại số lượng học sinh.

Theo tài liệu bàn giao với nhà trường thì từ khi trả học sinh không ghi nhận bất cứ vấn đề gì. Trên lớp, cô Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên phụ trách lớp 1 Tokyo) khi điểm danh thì phát hiện thiếu bé L. nhưng cũng không có bất cứ thông báo nào.

Đến 15h30 cùng ngày, tài xế Phiến ra lấy xe và di chuyển về cổng trường Gateway để đón học sinh. Khi bà Quy đưa các cháu lên ô tô thì mới phát hiện không có bé L. Nên nhờ các cô đi tìm cháu, còn bà Quy tiếp tục đưa 12 học sinh còn lại lên xe. Khi mở cửa xe, bà Quy nhìn thấy cháu L. Nằm ngửa dưới sàn xe phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người.

Cháu L. được đưa tới Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, khả năng đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

Người thân cháu L. gục ngã vì mất mát quá lớn.

Vụ việc này tồn tại rất nhiều tình tiết bí ẩn, chưa có lời giải đáp khiến dư luận đặt dấu hỏi. Đó là, khi phát hiện cháu L. đã tử vong, trong xe xuất hiện 1 quả bóng bay, rèm cửa xe xộc xệch, khi đi học L. mặc áo trắng nhưng khi được phát hiện vào buổi chiều lại mặc áo màu đỏ...

Trước những tình tiết lạ này, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) lý giải về chi tiết xuất hiện quả bóng bay trong xe: "Các cháu học sinh đều khẳng định đã thấy quả bóng bay đó ở trên trần xe từ khi các bé lên xe buổi sáng. Có thể từ hôm trước có cháu nào để quên quả bóng bay đó trên xe".

Về chi tiết buổi sáng cháu L. mặc áo màu trắng nhưng thời điểm buổi chiều phát hiện sự việc nạn nhân lại mặc áo màu đỏ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu giấy cho hay: "Kết quả điều tra cho thấy trong ba lô của nạn nhân có chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, đã được vo tròn lại. Hiện vẫn chưa rõ ai là người thay áo cho bé L."

Ngày 06/12 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy vừa hoàn tất điều tra vụ việc, đề nghị truy tố bị can với bà Nguyễn Bích Quy và ông Doãn Quý Phiến về tội vô ý làm chết người; truy tố bị can với cô phụ trách Nguyễn Thị Thủy về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Anh trai truy sát cả nhà em ruột khiến 4 người chết vì tranh chấp đất đai

Ngày 12/12 vừa qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xét xử đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1966, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) về hành vi giết người. Đông là đối tượng gây nên vụ thảm án chấn động dư luận hồi tháng 9, nạn nhân không ai khác, chính là các thành viên trong gia đình người em ruột Đông.

Nguyễn Văn Đông tại phiên tòa hôm 12/12.

Theo cáo trạng, Đông và ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969) là 2 anh em ruột và ở gần nhà nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, Đông và ông Hải thường xuyên có mâu thuẫn liên quan tới tranh chấp đất nông nghiệp và 0,5 mét chiều ngang đất do ông Hải mua lại của ông Nguyễn Văn Mến (anh ruột Đông và ông Hải) về phía sát nhà Đông.

Khoảng 20h ngày 29/08, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) đến nhà Đông thông báo sẽ xây nhà trên thửa đất mới mua trong vòng vài hôm tới. Tại đây, khi nghe anh Hiệp hỏi có thắc mắc gì về ranh giới giữa 2 nhà nữa không, Đông cảm thấy không hài lòng. Đông cho rằng việc này là việc lớn, lẽ ra người sang nói chuyện phải là bố mẹ chứ không phải anh Hiệp nên đuổi về.

Đông bực tức, cho rằng nguồn cơn của mâu thuẫn giữa 2 nhà là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) xúi bẩy ông Hải mà ra. Từ đó, Đông nảy sinh ý định giết em dâu và cháu trai để trả thù.

Nguyễn Văn Đông vào ngày gây án.

Sáng 01/09, Đông mang dao chạy sang nhà ông Hải. Vừa gặp bà Việt ở cổng, Đông vung dao đâm chém khiến nạn nhân ngã gục rồi chạy vào nhà, đuổi theo truy sát anh Hiệp nhưng không kịp.

Đúng lúc đó, Đông thấy em trai chạy phía sau liền quay lại, dùng dao chém khiến ông Hải gục xuống rồi một lần nữa chạy tới chỗ em dâu chém liên tiếp lên người nạn nhân. Trong cơn "say máu", Đông tiếp tục lao tới chém chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) lúc này đang ở trong vườn nhà.

Dã man hơn, Đông còn lùng sục vào trong nhà, dùng chuôi dao đập vỡ ô kính cửa buồng, lao vào truy sát chị Đỗ Thị Nhung (vợ anh Hiệp, con dâu ông Hải) khi chị này đang bế con gái mới hơn 1 tuổi. Chị Nhung cố bỏ chạy ra đến cổng thì bị trượt chân ngã. Không mảy may suy nghĩ, Đông vung dao chém tới tấp vào 2 mẹ con.

Hậu quả, 4 người trong gia đình em trai Đông tử vong. Ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Bà Việt, chị Nhung và con gái được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó chỉ có chị Nhung qua khỏi, tổn hại sức khỏe 56%.

Kết thúc phiên xét xử ngày 12/12, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đông mức án tử hình.