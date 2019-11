Trộm 11 con ngan, bị người dân đốt xe, vây đánh nhập viện

Đối tượng Đào Phúc Tình và hiện trường vụ việc.

Theo Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, khoảng 7h sáng nay (22/11), đơn vị nhận được thông tin người dân thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam trình báo về việc bắt được đối tượng trộm cắp tài sản.

Khi tiếp cận hiện trường, đối tượng trên đã bị người dân vây đánh nằm gục bên đường thôn. Cạnh đó là 6 con ngan và một chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung.

Chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung.

Theo trình báo của người dân, rạng sáng nay, gia đình ông Nguyễn Đức Vì, thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha phát hiện bị mất trộm 5 con ngan nên cùng nhiều người dân trong thôn truy tìm.

Khoảng 2h sáng cùng ngày, sau khi phát hiện 3 đối tượng ngồi trên 1 xe máy quay trở lại trộm tiếp 6 con ngan còn lại tại gia đình ông Vì, người dân đã tổ chức vây bắt khi nhóm này đang lưu thông trên đường thôn.

Bị chặn bắt bất ngờ, 2 đối tượng ngồi sau nhanh chóng lợi dụng đêm tối trốn mất. Riêng đối tượng Đào Phúc Tình (SN 1982, trú tại thôn Chằm Mới, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam; hiện đang sống tại thôn Phong, xã Chu Điện huyện Lục Nam) bị người dân bắt giữ.

Sau đó, đối tượng trên đã bị người dân đốt xe và hành hung. Do bị nhiều vết thương trên người, y đã nằm gục bên đường, giả chết để tránh những trận đòn “thập tử nhất sinh”.

Công an huyện Lục Nam đã thuyết phục người dân đưa đối tượng đến Trung tâm Y tế huyện Lục Nam cấp cứu. Đến nay, sức khỏe đối tượng Tình đã ổn định nhưng do họng và mặt sưng to, biến dạng, lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai.

Hiện Công an huyện Lục Nam đang điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.