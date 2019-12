Trời chuyển lạnh và bạn muốn lên đời phong cách ngay tức thì? Hãy học sao Hàn diện nhiệt tình 5 món đồ sau

Chính ra, mặc đẹp không phải là chuyện gì đó quá phức tạp. Bởi chỉ cần chịu khó lướt mạng Internet, bạn đã chiêm ngưỡng được biết bao trend hot rần rần, cùng những ý tưởng diện đồ cực mốt từ các fashionista hay sao nữ khắp năm châu bốn bể. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và nâng level phong cách ngay khi tiết trời vừa mới chuyển lạnh như hiện tại, bạn cứ học tập các sao nữ xứ Hàn, chăm diện 5 items dưới đây là được.

1. Áo khoác màu be

Có cảm giác như, sao nữ xứ Hàn nào cũng sở hữu ít nhất 1 chiếc áo khoác màu be thì phải; đó có thể là áo blazer, trench coat hay áo khoác dạ ấm áp. Điểm chung của muôn kiểu áo khoác màu be chính là nét nhã nhặn, thanh lịch và rất dễ mix đồ. Vì thế, khả năng phối đồ của bạn chẳng cần đạt đến mức thần sầu thì khi xúng xính áo khoác màu be, vẻ ngoài cũng ghi điểm thời trang tuyệt đối.

2. Áo len trắng

Áo len trắng cũng là một item hết sức thân thiện, bạn cứ vô tư kết hợp quần ống rộng, chân váy, quần jeans… thì thế nào cũng ra được một set đồ ưng mắt và thời trang. Nếu muốn tạo hiệu ứng mi nhon cho vóc dáng, đồng thời tăng thêm phần phóng khoáng, trẻ trung cho diện mạo, bạn hãy ưu ái áo len trắng oversized, cổ tim giống như Sooyoung hay Jessica nhé!

3. Đồ vải tweed

Đồ vải tweed là món thời trang được các sao nữ xứ Hàn tín nhiệm từ năm này qua năm khác. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi đồ vải tweed rất thanh lịch, không bao giờ lỗi mốt và phù phép cho set đồ của người diện thêm sang chảnh. Và bạn không nhất thiết phải sắm sửa đồ vải tweed hàng hiệu như các idol xứ Hàn đâu, cứ tăm tia mấy thương hiệu Việt là chắc chắn tìm được món đồ ưng ý với mức giá cực "yêu thương".

4. Áo khoác da

Nếu áo khoác vải tweed là vũ khí sang chảnh hóa phong cách thì áo khoác da là thần chú mang đến cho bạn vẻ ngoài thật chất chơi, sành điệu. Áo khoác da không đòi hỏi bạn phải mix&match cầu kỳ, chỉ diện với những items tối giản hết cỡ như áo sơ mi trắng, áo len màu trung tính hay quần jeans thôi là sành điệu, ấn tượng lắm rồi!

5. Quần kẻ

Mùa lạnh năm nay, quần kẻ bỗng trở thành item được các sao nữ Hàn lăng xê nhiệt tình. Tuy vậy, không phải mẫu quần kẻ nào cũng lọt vào mắt xanh của các idol mặc đẹp như Seohyun, Jisoo, Seulgi hay Jennie…, đó phải là chiếc quần kẻ phối màu trung tính để chủ nhân dễ bề mix&match và có được vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch nhưng không kém phần sang xịn.