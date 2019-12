Phim khởi đầu hơi đuối, Son Ye Jin vẫn khiến dân tình lóa mắt với style ngập váy áo xa xỉ, chuẩn nữ thừa kế cơ nghiệp tỷ đô

Sau "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", Son Ye Jin đã trở lại màn ảnh nhỏ với hình tượng hoàn toàn khác biệt trong "Crash Landing on You" (Tạm dịch: Tình yêu hạ cánh). Nữ diễn viên hóa thân vào vai Yoon Se Ri - giám đốc của một công ty thời trang, đồng thời là người thừa kế cơ ngơi tỷ đô từ gia đình siêu giàu của mình. Và tất cả chính là lý do, Son Ye Jin được đội ngũ stylist định hình cho phong cách cực sang chảnh, bá đạo.

Bộ suit váy, váy hoa, đầm tay bồng… với thiết kế vừa lồng lộn, vừa quý phái là những lựa chọn ăn diện thường thấy của con gái cưng nhà tài phiệt Yoon Se Ri. Bên cạnh đó, mái tóc sóng nhẹ, buông lệch một bên vai cùng những món trang sức long lanh, tinh xảo cũng giúp hình tượng quý cô siêu giàu được toát lên trọn vẹn.

Ngoài những lúc ăn diện xa xỉ, Son Ye Jin cũng không thiếu khoảnh khắc lên đồ khá đơn giản, gần gũi với những items như: áo nỉ, áo dạ kẻ nhấn eo, áo len mix với chân váy ngắn hay áo sơ mi kẻ sọc trẻ trung… Và xem chừng, chị em nói chung và các quý cô công sở nói riêng lại có thêm thật nhiều ý tưởng diện đồ để làm phong phú thêm style của mình rồi!

Nói mãi về style toàn xa xỉ phẩm của "chị đẹp" Son Ye Jin thì cũng cần đưa ra những bằng chứng thật thuyết phục. Và dưới đây là phần bóc giá những outfit nổi bật của Son Ye Jin chỉ trong 2 tập đầu "Crash Landing on You", chị em nghía qua xem có lóa mắt không nhé!

Chiếc đầm lấp lánh với phần tay bồng xòe hết cỡ này đến từ Dolce & Gabbana và nó có giá khoảng 75 triệu đồng.

Trông cũng đơn giản, thân thiện nhưng để có được mẫu váy quấn đen – trắng này của Tory Burch, chị em sẽ phải bỏ ra khoảng 13 triệu đồng.

Chiếc đầm hoa khiến các mỹ nhân Hàn – Việt đụng nhau chan chát này có giá khoảng 59 triệu đồng; và đây là thiết kế của Dolce & Gabbana.

Nữ tính, kiều diễm nhưng cũng chẳng kém phần sang chảnh, không có gì lạ khi thiết kế của Miu Miu lại ngốn của nhà sản xuất "Crash Landing on You" những 96 triệu đồng.

Set áo blouse + chân váy của Chloé cũng khiến dân tình toát mồ hôi hột khi biết giá bán của cả set xấp xỉ 85 triệu.

Thiết kế đến từ nhà một nước Ý Giambattista Valli có giá bán khoảng 95 triệu đồng, không hề nhẹ nhàng, hiền hòa như cảm giác mà chiếc đầm phủ hoa này mang lại.

Chiếc đầm Balmain mang đến vẻ ngoài sang chảnh bức người cho Son Ye Jin có giá khoảng 53 triệu đồng. Đây cũng là khoảnh khắc nhân vật do "chị đẹp" thủ vai nhận được quyền thừa kế cơ ngơi tỷ đô từ cha ruột. Đẳng cấp là phải thế chứ!