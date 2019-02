Trên 3.400 trẻ chào đời trong 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 6/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), sau 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế đã thực hiện đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.409 trẻ chào đời và cho xuất viện 14.778 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.



Đã có 1.073 lượt bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương của bệnh viện. Tổng số bệnh nhân hiện đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là 90.274 bệnh nhân.

Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 40.569; nhập viện điều trị nội trú 127.119 bệnh nhân; chuyển viện 14.778 bệnh nhân; thực hiện 2.416 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 55 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 117 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 7.280 trường hợp, tương đương so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.794 trường hợp, tăng 2,7% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất, chuyển tuyến trên điều trị 648 trường hợp.

Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên trước khi đến bệnh viện là 21 ca, giảm 8 ca (28%) so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Ghi nhận trong ngày mùng 2 Tết vẫn có 18 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, tăng 10 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất. Trong 5 ngày nghỉ Tết đã có 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại.

Trong 5 ngày nghỉ Tết đã có 3.442 ca khám, cấp cứu tai nạn do đánh nhau, 1,820 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi.

Riêng trong ngày mùng 2 Tết, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 734 trường hợp (giảm 1% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 435 trường hợp, giảm 21% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất); số ca xác định do rượu, bia là 98 trường hợp, giảm 27%, có 97 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, có 1 trường hợp tử vong so với 3 ca cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong những ngày qua, tất cả các cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân.

Số ca tai nạn giao thông giảm cả số ca khám, cấp cứu và tử vong so với Tết Mậu Tuất 2018, số ca tai nạn đánh nhau không tăng, số ca tai nạn do pháo nổ tăng cao so với Tết Mậu Tuất 2018./.