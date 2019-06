Trắng tay ở giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh - nữ diễn viên được đề cử trong 2 mùa suốt 4 năm qua giờ ở đâu?

Tại mùa giải năm nay, giải thưởng mang tính cạnh tranh kịch liệt nhất và cũng được khán giả mong đợi nhất chính là giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị Hậu). Trước đó, các nữ diễn viên chính lọt vào danh sách đề cử gồm có: Tưởng Văn Lệ - nữ chính trong phim Chính Dương môn hạ tiểu nữ nhân (正阳门下小女人), Lưu Bội phim Con hẻm Chi Ma (芝麻胡同), Vạn Thiến phim Thoát thân (脱身), Diêu Thần vai Đều rất tốt (都挺好) và Triệu Lệ Dĩnh phim Thật ư? Thật ư? Không phải là hồng phai xanh thắm (知否知否应是绿肥红瘦).

Trong đó, tất cả những nữ diễn viên này đều là những diễn viên xinh đẹp được đông đảo khán giả công nhận cả về ngoại hình và diễn xuất.

Khách quan mà nói, dù không thể phủ nhận Lưu Bội và Vạn Thiến là hai diễn viên phái thực lực, tuy nhiên sự quan tâm của khán giả dành cho hai bộ phim Đều rất tốt và Thoát thân quả thực hơi mờ nhạt. Cho nên phần lớn dân mạng đều cho rằng ba nữ diễn viên có khả năng nhận giải nhất là Tưởng Văn Lệ, Diêu Thần và Triệu Lệ Dĩnh.

Trong số đó, phần đông khán giả dự đoán giải nữ diễn viên xuất sắc nhất mùa LHP Bạch Ngọc Lan năm nay sẽ là Triệu Lệ Dĩnh hoặc Diêu Thần, một người là hình tượng hoàn mỹ của nữ chính phim cổ trang, một người là điển hình của hình tượng nữ cường thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, sau khi kết quả được công bố, giải thưởng danh giá này lại thuộc về nữ diễn viên 50 tuổi - Tưởng Văn Lệ.

Chính Dương Môn Hạ Tiểu Nữ Nhân (Người phụ nữ nhỏ ở cửa Chính Môn) là một bộ phim niên đại tiêu chuẩn xoay quanh sự thay đổi của một quán rượu để kể về những nhân vật những sự kiện đã thay đổi trong vài thập niên. Để làm tốt vai diễn của mình, Tưởng Văn Lệ đã vô cùng nghiêm túc trong việc điều chỉnh tâm thái của mình, từ hình dáng, ánh mắt, động tác, ngôn ngữ…của nữ diễn viên đều được điều chỉnh. Ở mỗi một giai đoạn thay đổi trong phim, Tưởng Văn Lệ đều khắc họa vô cùng sống động nhân vật của mình.

Còn Thật ư? Thật ư? Không phải là hồng phai xanh thắm hay Minh Lan truyện của Triệu Lệ Dĩnh lại là bộ phim cổ trang về ý chí của nhân vật Thịnh Minh Lan. Vai diễn này cũng trải qua sự thay đổi thời gian, nhưng lại bị khán giả cho rằng cách trang điểm không đạt được đỉnh cao như nhân vật trong nguyên tác.

Trắng tay ở giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh - nữ diễn viên được đề cử trong hai mùa suốt 4 năm qua giờ ở đâu?

Nếu xét về diễn xuất thì kinh nghiệm của Tưởng Văn Lệ đương nhiên chiến thắng.

Khán giả không thể phủ nhận sự tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh, từ một cô gái không chuyên gia nhập làng giải trí rồi bằng chính sự nỗ lực của mình từng bước từng bước giành được nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định vị trí và chỗ đứng của mình. Đối với LHP Bạch Ngọc Lan, cô cũng từng được đề cử 2 mùa giải trong 4 năm liền.

Trước đây, nhờ sự thể hiện xuất sắc trong Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh đã tạo bước ngoặt cho nghiệp diễn xuất của mình, đưa tên tuổi của cô lên hàng sao hạng A, và cũng nhờ bộ phim này, cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải LHP Bạch Ngọc Lan lần thứ 22. Nhưng đến phút cuối, cô vẫn bị Tôn Lệ của Mị Nguyệt truyện “đánh bại”.

Năm nay, một lần nữa Triệu Lệ Dĩnh lọt vòng đề cử, nhưng lại xuất hiện một nữ diễn viên gạo cội như Tưởng Văn Lệ, kết quả giải Thị Hậu một lần nữa vượt khỏi tầm tay Triệu Lệ Dĩnh.

So với các tiểu hoa đán cùng lứa tuổi, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh luôn được xếp hàng đầu. Nhưng nếu so với các diễn viên gạo cội phái thực lực, thì diễn xuất của cô đương nhiên vẫn chưa đủ để làm một phép so sánh. Không thể phủ nhận sự cố gắng và nỗ lực của cô, mà chỉ có thể nói rằng giới giải trí Hoa Ngữ còn có quá nhiều nữ diễn viên xuất sắc và tính cạnh tranh cũng quá cao.

Tuy nhiên, với sự trưởng thành của mình, với khả năng toàn tâm toàn ý dành trọn cho vai diễn từ trước đến nay, phía trước còn rất nhiều cơ hội dành cho bà mẹ trẻ. Hi vọng cô sẽ tiếp tục cố gắng mang đến nhiều vai diễn xuất sắc hơn nữa cho khán giả. Và cũng hi vọng rằng tương lai không xa, cô sẽ không bị “đánh bại” như thế này nữa.