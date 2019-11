Trận Việt Nam - Thái Lan tối nay: Công an Hà Nội phát hiện hàng nghìn vé giả, bắt giữ 3 đối tượng

Quá trình xác minh, đến trưa ngày 19/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN: 1968; trú tại số 1 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa) là đối tượng sản xuất vé giả cùng 03 đối tượng tiêu thụ là Bùi Văn Kiên (SN 1970; HKTT: Tuy Lai, Mỹ Đức), Lê Thị Liên (SN 1982; HKTT: Đại Thành, Quốc Oai), Hoàng Thành Trực (SN: 1966; HKTT: Vĩnh Phúc, Ba Đình).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi; mỗi cặp vé giả các đối tượng bán với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng.

Hàng nghìn chiếc vé giả bị tung ra thị trường (Ảnh CAHN)

3 đối tượng bị bắt khi giao dịch vé giả (Ảnh CAHN)

Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen; khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mẫu mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn bán vé giả thông báo ngay cho cơ quan Công an.