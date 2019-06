Trấn Thành kỳ công kêu gọi đồng nghiệp chúc mừng sinh nhật Hari Won nhưng lại nhận về lời chúc "khó đỡ" từ Trường Giang

Nhân sinh nhật tuổi 34 của bà xã Hari Won, danh hài Trấn Thành đã kỳ công chuẩn bị một đoạn clip tập hợp những lời nhắn, lời chúc mừng ý nghĩa của bạn bè, đồng nghiệp gửi đến bà xã. Trong đoạn clip, vô số những lời chúc tốt đẹp được gửi đến từ bạn bè của cặp đôi như Trường Giang, Lê Giang, Tiến Luật, Huỳnh Lập... Tuy nhiên, đi kèm theo đó là những câu chúc hài hước, "khó đỡ" khiến fan hâm mộ cặp đôi không khỏi thích thú.

Sao Việt gửi lời chúc sinh nhật đến Hari Won.

Cụ thể, ngoài những lời chúc Hari Won luôn hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, danh hài Trường Giang lại nhân cơ hội "nói xấu" Hari Won khi công khai hình ảnh cô ngủ gật mệt mỏi và chúc nữ ca sĩ ráng ăn nhiều để mập bằng ông xã Trấn Thành.

"Kiếm tiền mà thấy không, ngủ gà ngủ gật. Sinh nhật ráng ăn cho nhiều vô, cho mập bằng chồng nghen. Chúc cho hai vợ chồng có một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Và sang năm mới sẽ có một cái điều mới mẻ, điều đó thì vui lắm, sẽ có oe oe trong gia đình nghen", Trường Giang hài hước.

Chưa hết, ca sĩ Will (cựu thành viên 365) còn hài hước "troll" vợ chồng Trấn Thành bằng cách nhân cơ hội xin Hari Won cho Trấn Thành nhiều tiền hơn. "Anh Thành có nói nhỏ với em là Will ơi mày ra chúc mừng sinh nhật chị Hari xong mày nói bà ấy cho tao nhiều tiền một tý. Kiểu như đi vận động mọi người mà không dám nói với chị", Will vui vẻ đùa.

Đăng tải đoạn clip trên trang fanpage, Trấn Thành ngọt ngào gửi lời nhắn đến bà xã, anh hài hước xưng bản thân là Khủng Long và gọi Hari Won bằng Trâu Nước. "Nghe anh em đồng nghiệp nói kìa vợ ơi! Bởi vậy Trâu Nước tuổi mới hãy "đối xử tốt" với Khủng Long nhé!", Trấn Thành viết.

Nhiều fan hâm mộ của cặp đôi đồng loạt gửi lời chúc đến Hari Won: "Chúc chị Hari sanh thần vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng kiếm được nhiều xiền và sang năm sớm có quý tử nhé", "Không biết mục đích của ổng là chúc mừng sinh nhật vợ hay là xin tiền vợ nữa!", "Chúc mừng sinh nhật Hariwon vui vẻ và hạnh phúc bước sang năm mới có hoàng tử và công chúa "...