Trai đẹp Sài Thành chia sẻ công thức detox 12 ngày vừa giúp giảm cân, bụng phẳng, vừa làm da láng mịn

Sau 2 tháng có chế độ ăn uống bừa bãi, hay ăn đêm, Hà Lương tăng 7kg, người phì, bụng to ra. Tự nhận thấy sự thay đổi tiêu cực này của bản thân, anh thấy rằng mình cần phải giảm cân và quay lại với vóc dáng cũ.

Để thực hiện điều này, Hà Lương đã học hỏi và thực hiện theo công thức 12-Days Detox Diet (ăn kiêng thanh lọc 12 ngày). Sau khi hoàn thành chế độ ăn kiêng này, anh giảm được 6kg, bụng phẳng và giảm được rất nhiều mỡ thừa, cơ thể sảng khoái, khỏe mạnh và không bị mệt mỏi, cảm thấy nặng nề như hồi bị tăng cân.



“Mình cảm thấy tràn đầy sức sống vì những gì mình cảm nạp vào cơ thể đều là đồ tươi và trái cây. Đúng với câu nói “You are what you eat”, da mình cũng đẹp lên rất nhiều, không còn mụn và cũng cảm thấy sạch da hơn ngoài ra da của mình cũng thấy sáng hơn”, Hà Lương chia sẻ.



Lịch ăn uống trong ngày của Hà Lương

6h45: 1 ly nước ấm thêm vài lát chanh.

7h: Ly sinh tố detox.

10h: Snack (có thể là 1 trong các món: 1 trái táo, vài miếng bắp non luộc, bông cải xanh luộc, 1 ly sữa chua Hy Lạp hoặc 1 quả trứng gà luộc).

13h: Ly sinh tố detox.

16h: Snack hoặc bữa ăn nhẹ (không khuyến khích, tuy nhiên, nếu bạn quá đói có thể sử dụng ức gà/phi lê cá áp chảo không dùng dầu mỡ, có thể ướp xíu gia vị Ý hoặc xì dầu, ăn kèm bông cải luộc hoặc bắp non luộc hoặc ăn salad ăn kèm trứng gà luộc/ức gà).

19h: Ly sinh tố detox.

Sau 19h: Không ăn bất kỳ thứ gì, trừ nước lọc.

Tuyệt đối tránh xa các đồ uống có đường. Người đang trong kỳ “rớt dâu” không nên thực hiện do có thể gây ra chóng mặt, mệt mỏi. Với những ai tập gym, thể dục thì nên tập nhẹ nhàng hơn bình thường vì hao tổn năng lượng quá nhiều dễ dẫn đến tụt đường huyết.

Cách chuẩn bị và bảo quản sinh tố

Hà Lương chia sẻ: “Cách khoa học gọn gàng nhất để chuẩn bị 12 ngày diet này là ngay sau khi đi siêu thị về hãy lôi ra cân, cắt nhỏ bỏ vào bao zip/ bao đựng thức ăn bịt kín và ghi NGÀY 1, NGÀY 2... bên ngoài bao. Mình chia ra làm 2 lần đi siêu thị và mỗi lần mua cho 6 ngày, sau đó cắt nhỏ rồi bỏ vào bao và đóng kín lại xong để tủ lạnh ngăn đá. Bạn nào thích có thể chuẩn bị luôn 12 bao zip cho 12 ngày để ngăn đá càng tốt. Đỡ mất công làm nhiều lần”.

Về phần xay sinh tố detox, mọi người nên xay vào buổi sáng, chia làm 3 ly để ngăn mát tủ lạnh để uống 3 bữa trong ngày. Nhưng nếu bạn nào quá bận muốn xay từ tối hôm trước thì bắt buộc khi xay xong phải bảo quản trong ngăn đá, khi nào chuẩn bị uống thì bỏ xuống ngăn mát rã đông từ từ. Vì sinh tố chỉ giữ được 24 tiếng nếu để ở ngăn mát và 1 tuần nếu để ngăn đông.

Công thức detox cho 3 ly 1 ngày trong 12 ngày của Hà Lương

Công thức detox của cả 12 ngày có 3 nguyên liệu 3 thay đổi, bao gồm: 720ml nước, 90g cải bó xôi và 2 muỗng hạt chia.

3 nguyên liệu này nên được cho vào máy xay xay trước trong 1 phút để nhuyễn gân lá, sau đó thêm các thành phần thay đổi theo từng ngày vào xay cùng trong vòng 1-2 phút nữa.



Các thành phần thay đổi theo từng ngày cụ thể như sau:



- Ngày 1: 330g dứa cắt sẵn, 300g xoài cắt sẵn, 1 trái cam đã bỏ vỏ.



- Ngày 2: 1 trái táo (bỏ hạt, giữ vỏ), 2 trái lê (bỏ vỏ, bỏ hạt), 1 trái chuối, 2 trái kiwi và 1 muỗng nước chanh.



- Ngày 3: 330g dứa cắt nhỏ, 1 trái cam (bỏ vỏ, bỏ gân trắng, tách múi), 300g dâu tây.

- Ngày 4: 500g dứa cắt nhỏ, 3 trái chuối.

- Ngày 5: 3 trái chuối, 450g dâu tây.

- Ngày 6: 300g xoài cắt nhỏ, 2 trái chuối và 1 trái cam (bỏ gân trắng, tách múi).

- Ngày 7: 300g xoài cắt nhỏ, 300g dưa hấu cắt nhỏ (bỏ hạt, bỏ vỏ) và 300g dâu tây.

- Ngày 8: 300g dâu tây, 330g dứa cắt nhỏ và 2 trái cam (bỏ vỏ, bỏ gân trắng, tách múi).

- Ngày 9: 300g xoài cắt nhỏ, 150g dâu tây, 150g nho.

- Ngày 10: 2 trái cam (tách múi, bỏ vỏ, bỏ gân trắng), 300g xoài cắt nhỏ và 150g dâu tây.

- Ngày 11: 300g xoài cắt nhỏ, 1 trái chuối và 150g nho.

- Ngày 12: 2 trái chuối, 2 quả lê (bỏ vỏ, bỏ hạt) và 2 trái cam (tách múi, bỏ vỏ, bỏ gân trắng).