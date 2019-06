Trác Thúy Miêu mắng “như đọc rap” các anh chồng cấm vợ nâng ngực

"Tự chủ của đàn ông" VS "Mềm mỏng của phụ nữ"

Trong hồi kết của tranh cãi "nâng ngực theo ý ai" thì Lê Hoàng thẳng thắn cho rằng: "10 người làm ngực thì phải có 6,7 người đã có gia đình" thế nhưng khi các cô vợ đi xin phép chồng cho làm ngực thì "10 ông thì đã có 9 ông không đồng ý". Cũng vì lý do này mà nam đạo diễn đã bất bình thốt lên: "Không có ông chồng nào làm cái gì trên cơ thể mà hỏi vợ hết". Vậy tại sao người phụ nữ không chủ động đẹp như ý của mình mà cứ phải chờ cái gật đầu của người đàn ông. Trong khi ở khía cạnh làm đẹp bản thân, cánh mày râu luôn tự chủ và tự mình quyết định việc mình muốn.

Không đồng tình với Lê Hoàng, Trác Thúy Miêu gây bất ngờ khi phản biện bằng cách đặt câu hỏi:"Đó là sự tự chủ của đàn ông hay là vì các anh lúng túng ngôn từ đặc biệt khi đối diện với các bà vợ và giải thích vì sao mình muốn làm như thế".Một người vợ khi chứng kiến chồng mình bất ngờ thay đổi hình dáng bên ngoài hay chăm chút cho bản thân hơn sẽ không tránh khỏi một loạt thắc mắc như: "anh làm như vậy vì cái gì, để anh đi ăn chơi với cô nào, anh đang trẻ hóa à, anh đang hồi xuân à, anh định bỏ tôi à, anh làm như vậy với lí do gì…". Tất nhiên khi đối diện với những câu hỏi dồn dập ấy thì "các anh không có khả năng đối diện và trả lời các câu hỏi như vậy cho nên các anh đơn giản nói là: tôi là đàn ông nên tôi không nói nhiều".

Không như các ông chồng phải "cứng họng" trước thắc mắc từ người vợ, thì các chị em lại sẵn lòng ngồi xuống, mềm mỏng trò chuyện và gần gũi với người đàn ông của mình. Bởi phụ nữ chính là "sinh vật bậc cao nên có thể làm được điều mà các anh không làm được, đó là thảo luận, xin ý kiến, tỏ ra dễ thương và cả 2 đồng thuận với vấn đề đó". Người phụ nữ có thể giúp cho người đàn ông của mình hiểu rằng, khi được sở hữu một bầu ngực đầy đặn thì họ sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin và hấp dẫn hơn với người bạn đời của mình. Vậy tại sao chúng ta không tôn trọng người đàn ông của mình bằng cách dẫn chồng vào "cuộc chơi" và từ từ khám phá, thay vì phải đối đầu một cách đầy căng thẳng và kịch liệt khi vấp phải sự phản đối ban đầu.

"Lối đi" nào cho cả hai

Trong buổi chuyện trò, ngoài 2 nhân vật chính đã gây nên "bão dư luận" thời gian qua thì sự xuất hiện của Anh Sơn (giám đốc Viện thẩm mỹ Siam) đã hé lộ ra được giải pháp có thể thỏa mãn cho vợ và chồng trong chủ đề "nâng ngực theo ý ai". Theo lời anh chia sẻ thì người đàn ông khi từ chối chuyện vợ mình đi nâng ngực ngoài một chút "lòng riêng" lo sợ "trâu lành thành trâu què" nếu chẳng may vòng 1 qua "dao kéo" dù có to nhưng "cứng như đá", những vết sẹo sẽ làm ham muốn trong chuyện phòng the tụt xuống, thì quan trọng hơn là sự an toàn và sức khỏe của người vợ.

