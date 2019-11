Trà My - diễn viên dùng từ phản cảm, chê Idol Kpop "mặt nhựa" từng gây xôn xao với cảnh nóng "sập giường"

Sau khi lễ trao giải AAA 2019 khép lại, cộng dồng khán giả yêu mến Kpop tiếp tục dậy sóng vì những thông tin liên quan đến nữ diễn viên Trà My. Thông qua Facebook cá nhân, Trà My dùng ngồn từ phản cảm để mắng fan Kpop. Trà My cho rằng việc bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để săn đón nghệ sĩ Hàn Quốc khi họ đến Việt Nam biểu diễn là chưa thỏa đáng.

Nữ diễn viên thậm chí còn chê bai các nghệ sĩ Hàn là "mặt nhựa", không tôn trọng khán giả Việt Nam.

Trà My là diễn viên được biết đến qua vai Hạnh trong phim truyền hình Thương nhớ ở ai từng gây sốt màn ảnh nhỏ vào năm 2018. Cuộc đời Hạnh có khá nhiều bi kịch, cô lớn lên trong cảnh côi cút khi mà bố mất sớm, mẹ phải 1 mình nuôi các con khôn lớn.

Trà My.

Đến tuổi cập kê, Hạnh yêu 1 anh trai làng nhưng phải cay đắng chờ đợi trong suốt 10 năm bởi người này đã vì tổ quốc mà ra sa trường chiến đấu. Khi quay trở về, Hạnh và chàng trai kia nguyện làm vợ chồng với nhau, chỉ có điều sống chung lâu ngày, cô vẫn không thể sinh con.

Với quan niệm cổ hủ "cây độc không trái, gái độc không con", Hạnh liên tục bị gia đình chồng hắt hủi, khinh thường. Thậm chí, gia đình chồng chưa bao giờ chấp nhận thân phận con dâu, bắt cô ngủ trong xó bếp rồi đối xử bằng đủ mọi hành động gây bức xúc cho người xem.

Trong "Thương nhớ ở ai", Trà My đóng vai Hạnh.

Sau này, Hạnh bị chồng bỏ rơi. Gã đàn ông tồi ấy cưới 1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp khác theo lời thúc giục của bố mẹ ruột. Hạnh uất ức bỏ làng ra đi, nhưng trước khi rời khỏi cô đã tìm đến chú Vạn (Lâm Vissay) để lên giường. Vạn là tình cũ của mẹ Hạnh, từ nhỏ đến lớn, Vạn luôn ra sức bảo vệ, che chở cho cô. Nhưng trong đêm tối đen như mực, Hạnh đã làm tình cùng Vạn. Cảnh ân ái này nóng đến mức được có tình tiết "sập giường".

Về sau, Hạnh phát hiện cô có thai với Vạn. Dù rất đau đớn, tủi nhục nhưng Hạnh vẫn quyết định sinh ra đứa trẻ này. Khi con cứng cáp, Hạnh đưa đứa trẻ về làng nhận Vạn làm cha. Cô còn muốn sống cùng Vạn như chồng vợ thực thụ. Chỉ có điều, Vạn không chịu nổi điều tiếng từ bà con làng xóm nên đã bỏ đi biệt xứ.

Trong thời điểm Thương nhớ ở ai phát sóng, những cảnh nóng do Trà My thực hiện liên tục gây tranh cãi. Nói về điều này, Trà My từng chia sẻ: "Nếu được làm lại cảnh nóng này, tôi sẽ thảo luận thêm với đạo diễn để cảnh đó được chân thật nhất! Tôi sẽ không nằm đờ ra như vậy mà có thể sẽ có những hành động phản kháng nhất đinh. Nó sẽ hợp lý hơn với cảnh sập giường diễn ra sau đó".

Cảnh nóng đến mức sập giường của Hạnh và Vạn.

"Đây là câu chuyện cuốn đi của dục tính, lý trí cố cưỡng lại nhưng cảm xúc mạnh hơn. Hạnh sẽ phải chống cự, nhưng dần dần buông xuôi và tận hưởng" - Trà My nói thêm.

Đối với hình ảnh chiếc giường gãy gây sự tranh cãi của cư dân mạng, Trà My cho rằng chiếc giường gãy mang tính ý nghĩa, rằng những lề thói cổ hủ, hà khắc của làng quê ức chế lên con người đã bị bẻ gãy. Tình yêu và bản năng của con người cuối cùng đã chiến thắng.