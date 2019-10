TP.HCM: Phản ánh bức xúc nước sinh hoạt vàng đục, có côn trùng lạ... cư dân bị quản lý chung cư làm khó?

Sự việc này khiến chị Hường cùng hàng chục hộ dân đang sống tại chung cư Prosper Plaza (do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phúc Phúc Yên làm chủ đầu tư) bức xúc những ngày qua.

Nước chung cư vàng đục gây hoang mang cho cư dân

Trước việc quyền lợi của mình có dấu hiệu bị xâm phạm, chị Hường đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng và báo đài.

Bản cam kết chị Hường ký với Chủ đầu tư trước khi nhận nhà.

Cụ thể trong đơn cầu cứu, chị Hường cho biết mình đang sống tại căn hộ số 18, Tầng 12A, Block B, Chung cư Prosper Plaza thuộc phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM.

Vào ngày 13/3 chị đã nhận bàn giao căn hộ trên và chuyển đến sinh sống. Cũng từ đó cuộc sống ở đây bắt đầu phát sinh những bất cập từ Ban quản lý, sức ép và sự thiếu sự tôn trọng từ phía Ban quản lý, chủ đầu tư.

Chị Hường cho rằng sau khi bàn giao căn hộ, lập Ban quản lý nhưng Ban quản lý hoạt động không hiệu quả, không lắng nghe ý kiến từ cư dân, tự động nâng giá dịch vụ mà không có sự đồng thuận của cư dân.

Mảnh khẩu trang sau khi bọc vài phút trên vòi nước một căn hộ trại chung cư. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ban bản lý chung cư cũng không khắc phục những hoạt động phát sinh trong quá trình sử dụng nhà như việc khắc phục vệ sinh trong khu nhà, những bất cập hư hỏng, chất lượng nước sạch cung cấp cho cư dân…

Chị Hường không hài lòng về dịch vụ vệ sinh tại chung cư.

"Từ ngày cư dân đến đây sinh sống, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh bằng các cách thức trực tiếp, điện thoại, email về tiền rác, tiền xe, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, nguồn nước không đảm bảo... rất nhiều việc bất cập của chung cư gửi cho Ban quản lý là ông Vũ Hùng Cường.

Đồng thời, chúng tôi đã yêu cầu Ban quản lý và Chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Nhưng họ vẫn không có một động thái nào phản ánh lại với cư dân chúng tôi để khắc phục những phản ánh và tổ chức họp hội nghị nhà chung" – chị Hường chia sẻ.

Chưa hết theo chị Hường, hiện nay chị cùng nhiều cư dân chung cư rất hoang mang về độ an toàn nguồn nước sử dụng hàng ngày. Trên nhóm chung của chung cư, chị và nhiều hộ dân đã phản ánh nguồn nước đục vàng, nước có côn trùng lạ, gây ngứa, viêm da, rụng tóc.

Tuy nhiên Chủ đầu tư và Ban quản lý chung cư lại quy chụp chị có hành vi lôi kéo cư dân phá hoại môi trường sống. Vừa qua, Ban quản lý chung cư bất ngờ đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng đối với căn hộ của chị.

Cận cảnh nguồn nước chung cư.

Một số cư dân phản ánh bị ghẻ lở.

Thời điểm này, người phụ nữ chuẩn bị làm đơn phản ánh đến công ty cấp thoát nước Trung An (đơn vị cung cấp nước cho chung cư) về vấn đề nguồn nước không đảm bảo.

"Hiện nay Chủ đầu tư và Ban quản lý đã cố ý đưa bản cam kết của tôi lan truyền lên mạng xã hội và dán trên bảng thông báo trước toàn thể chung cư các block.

Trong đó có thông tin cá nhân của tôi và địa chỉ nơi trước đây tôi đã từng sống, dẫn đến thiệt hại quyền lợi và danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng tới cuộc sống, tổn thất về tinh thần của gia đình tôi.

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trường hợp này" – chị Hường viết trong đơn cầu cứu gửi đến UBND phường Tân Thới Nhất, UBND Quận 12.

Biên bản làm việc về vấn đề xét nghiệm nguồn nước giữa cư dân với Ban quản lý.

Công ty cấp nước lên tiếng

Theo ghi nhận của phóng viên, thông báo chấm dứt hợp đồng của Giám đốc công ty Phúc Phúc Yên ký tên bà Châu Thị Mỹ Linh ghi rõ: Trong thời gian qua, chủ đầu tư đã thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ cụ thể việc bà Hường không thực hiện đúng cam kết, thường xuyên đưa tin không chính thống lên các trang mạng xã hội để lôi kéo, kích động cư dân và các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích cá nhân hoặc có chủ ý phá hoại môi trường sống văn minh, lịch sự của chung cư Prosper Plaza; gây hoang mang cho cư dân sinh sống tại chung cư và ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư.

Công ty này cũng cho rằng trước khi nhận bàn giao căn hộ, khách hàng đã có bản cam kết tuân thủ và thực hiện đúng nội quy nhà chung cư, không đưa thông tin chính thống lên các trang mạng xã hội nhằm mục đích cá nhân hoặc mục đích khác. Do đó, Chủ đầu tư buộc phải chấm dứt Hợp đồng mua bán căn nhà theo quy định.

Tuy nhiên, chị Hường cho rằng những bài viết mà chị và cư dân đăng tải xuất phát từ ý thức bảo vệ bản thân. Ngoài ra theo người phụ nữ, dù biết những quy định cam kết rất vô lý nhưng chị và toàn thể cư dân bị buộc phải ký và lăn tay Bản cam kết mới được nhận nhà.

Ngày 24/10 vừa qua, kết quả xét nghiệm nước từ Công ty cấp nước Trung An đã được công bố. Giải thích từ công ty này về việc nước đục là do những chất cặn bám lại trong đường ống nước hoặc lắng lại trong bể chứa nước vì sự thay đổi thủy lực trong lúc tạm dừng vận hành cấp nước để sữa chữa, hoặc do cúp điện.

Tuy nhiên tình trạng này thường chỉ xảy ra vài phút. Công ty không có quyền hạn tìm hiểu sâu hơn vấn đề nước trong nội bộ chung cư.

Dưới đây là một số hình ảnh mà người dân sống tại chung cư Prosper Plaza phản ánh về chất lượng nước sinh hoạt (Ảnh do người dân cung cấp):

Chiếc khăn đầy màu lạ sau khi ấy ra từ vòi nước.

Không chỉ khăn, còn có bông gòn và khẩu trang.

Nước rất nhanh đóng cặn.