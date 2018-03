TP.HCM: Bé gái 3 tuổi nghi bị bảo vệ xâm hại tại trường mầm non, bố mẹ nghỉ việc đi cầu cứu cơ quan chức năng

Bảo vệ mầm non nghi kéo bé gái 3 tuổi xuống dưới cầu thang rồi xâm hại?



Ngày 7-3, trao đổi với chúng tôi, anh Tr. (31 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, suốt hơn 1 tháng nay, hai vợ chồng anh mất ăn mất ngủ khi đứa con gái tội nghiệp, bé A. (3 tuổi) vô cùng hoảng loạn trước việc nghi bị bảo vệ trường mầm non xâm hại tình dục.

Anh Tr. cho biết rất hoang mang khi bé A. kể về việc bé nghi bị bảo vệ trường mầm non xâm hại.

Anh Tr. cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết quả để mọi việc sáng tỏ.

Theo lời kể của anh Tr., tối 25-1, trong lúc tắm rửa chị M. (vợ anh Tr.) phát hiện hậu môn bé A. bị sưng tấy, đi vệ sinh không kiểm soát được liền gặng hỏi bé lý do. "Con bé kể là do chú D., bảo vệ trường học làm đau. Nó sợ lắm, cứ la đau nhức vùng hậu môn, sợ đi vệ sinh nữa. Nghe thấy con nói mà vợ chồng tôi như chết lặng, không biết làm cách nào để bảo vệ con. Cố trấn an vợ, tôi liền đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám bác sĩ", anh Tr. nói.

"Đến BV lúc nửa đêm, tôi và vợ cứ trấn an mình là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ kết quả kiểm tra ban đầu của bé được bác sĩ chuẩn đoán viêm âm hộ do nghi xâm hại, dính môi bé khiến cả hai thêm phần hoảng loạn. Được sự chỉ dẫn của các bác sĩ, ngay trong sáng 26-1 tôi đã đến Công an phường 14, quận 10 để trình báo", anh Tr. cho biết.

Bé A. còn rất sợ hãi, hoảng loạn mỗi khi nhắc đến bảo vệ trường lúc trước bé học.

Chuẩn đoán ban đầu của bệnh viện bé A. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

"Con bé kể là nó đang nghỉ trưa thì chú D. bảo vệ mới dẫn nó xuống chân cầu thang rồi làm con đau. Con sợ quá có la lên rồi nói với cô Th. nhưng cô Th. không có nói gì cả. Tôi có lên trường hỏi cô giáo thì họ khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi cũng chỉ mong là bé A. không có chuyện gì, nhưng kết quả thì vùng kín của bé có dấu hiệu bị xâm hại", anh Tr. bức xúc.

Sau khi trình báo cơ quan chức năng, phía Công an quận 10 (nơi ngôi trường bé A. theo học) cũng đã tiến hành vào cuộc điều tra, xuống thực nghiệm hiện trường và lấy lời khai các bên.

"Cũng trong ngày 26-1, con bé được đưa đi giám định pháp y tại quận 5. Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo hay kết quả nào từ phía Cơ quan CSĐT Công an quận 10", anh Tr. bày tỏ.

Vợ chồng nghỉ việc, thay phiên nhau chăm sóc con gái

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bé A. sợ hãi mỗi khi nhắc đến chú D. bảo vệ, không dám đến trường nên anh Tr. quyết định cho bé ở nhà để hai vợ chồng chăm sóc.

Sau khi sự việc xảy ra, chị M. phải xin nghỉ việc để đi chơi, chăm sóc cho bé A. quên đi việc bị xâm hại.

"Nói thật, tôi mất niềm tin nhiều lắm. Con bé chỉ mới 3 tuổi, cứ ngỡ rằng gởi con vào một trường tư thục nhiều giáo viên, mức học phí hơn 4 triệu đồng/tháng thì con sẽ có một môi trường tốt để sinh hoạt. Ai ngờ, sự việc không hay lại xảy ra. Suốt một tháng qua, hai vợ chồng chỉ biết thầm trách bản thân mình vì không quan tâm theo dõi con kỹ lưỡng để bé xảy ra sự cố đáng tiếc này. Tôi hối hận lắm", anh Tr. nghẹn ngào.

Theo anh Tr., trong khoảng thời gian mới xảy ra vụ việc, bé A. rất sợ hãi, hay than khóc chuyện vùng kín bị đau và sợ đi vệ sinh nên vợ anh quyết định xin nghỉ 1 tháng ở nhà để chăm sóc con. "Tôi thì làm công việc tự do nhưng không thể chăm con bé toàn bộ được nên vợ tôi mới xin nghỉ để trò chuyện, đi chơi với con bé. Hai vợ chồng cũng dẫn bé đi khám bác sĩ tâm lý, tái khám định kỳ, các bác sĩ bảo cần phải theo dõi bé chứ hiện tại, bé vẫn còn dư chấn khi nhắc lại chuyện bị chú D. xâm hại", anh Tr. tâm sự.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức để bảo vệ quyền lợi cho bé A.

Anh Tr. đã gởi đơn cầu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng trên địa bàn TP.HCM mong mọi việc sớm được làm sáng tỏ.

"Điều mong muốn của tôi lúc này là sớm có kết quả giám định pháp y, tôi chỉ mong được xem kết quả rõ ràng nhất để hai vợ chồng an tâm. Phía Công an quận 10 cũng chỉ thông báo là đã có kết quả giám định pháp y nhưng chưa công bố. Nếu con tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ theo đến cùng để vụ việc được làm sáng tỏ", anh Tr. kiên quyết nói.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu hỗ trợ từ phía anh Tr., Hội đã cử luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý đồng thời làm các đơn cầu cứu gởi các cấp chính quyền. "Mong muốn của Hội là nhanh chóng giúp vụ việc được sáng tỏ để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em", luật sư Ngọc Nữ khẳng định.

Trả lời với chúng tôi, Công an quận 10 cho biết ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Tr. đã nhanh chóng xác minh, phối hợp điều tra làm rõ. "Hiện đã có kết quả giám định pháp y của bé, sẽ thông báo cho gia đình trong thời gian sớm nhất", một cán bộ Công an quận 10 thông tin.